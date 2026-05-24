Bellek krizini hafifletecek adım: Micron, ABD'de yeni DRAM tesisini hizmete aldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Micron, Virginia’daki Manassas tesisinde 1α (1-alpha) üretim sürecine sahip DRAM üretimine başladığını duyurdu. Böylece şirket, DDR4 uyumlu en gelişmiş üretim teknolojisini ilk kez ABD’de devreye almış oldu. Micron’un açıklamasına göre 2 milyar doları aşan yatırım ve 275 milyon dolarlık CHIPS and Science Act desteğiyle gerçekleştirilen genişleme sayesinde tesisteki DDR4 wafer üretim kapasitesi dört kat artırılacak. Seri üretimin yıl sonuna kadar başlaması planlanıyor.

Micron, ABD’de bellek üretimi yapan tek şirket konumunda bulunuyor. Manassas fabrikası ise özellikle otomotiv, savunma, havacılık, endüstriyel sistemler, ağ altyapısı ve tıbbi cihaz gibi uzun ürün ömrüne sahip sektörlere hizmet veriyor.

Azalan DDR4 arzına katkı sağlayacak

Şirketin bu yatırımı, DDR4 belleklere yönelik arz sıkıntısının giderek büyüdüğü bir dönemde geldi. Büyük DRAM üreticileri üretim kapasitelerini DDR5, LPDDR5X ve yapay zeka odaklı HBM belleklerine kaydırırken, eski nesil DDR4 üretimi hızla azalıyor. Micron da geçen yıl yüksek hacimli tüketici ve veri merkezi ürünlerinde DDR4 ve LPDDR4 bellekler için kullanım sonu sürecini başlatmış, son sevkiyatların 2026’nın başlarında tamamlanacağını açıklamıştı.

Bu değişim özellikle uzun yaşam döngüsüne sahip sektörleri zor durumda bıraktı. S&P Global Mobility verilerine göre otomotiv tipi DRAM fiyatlarının 2026’da bir önceki yıla göre yüzde 70 ila yüzde 100 arasında artması bekleniyor. Ayrıca eski nesil otomotiv DRAM arzının 2028’e kadar ciddi şekilde azalacağı öngörülüyor. Otomotiv ve endüstriyel müşterilerin stok sürelerinin de 31 haftadan 6-8 haftaya kadar düştüğü belirtiliyor.

Micron’un ilk kez 2020 sonunda Tayvan’daki tesislerinde kullandığı 1α üretim süreci, önceki 1z düğümüne göre yaklaşık yüzde 40 daha yüksek bit yoğunluğu sunuyor. Aynı zamanda 15 nm altı hücre boyutuna ulaşan ilk DRAM teknolojisi olarak dikkat çekiyor. Şirket bu süreçte Samsung’un gelişmiş DRAM üretiminde tercih ettiği EUV yerine daha düşük maliyetli DUV litografi kullanıyor. Micron’un daha yeni 1β ve 1γ süreçleri ise DDR5, LPDDR5 ve HBM üretimine ayrılmış durumda.

Samsung, çip üretimi için gözünü MediaTek'e dikti 2 gün önce eklendi

1α sürecinin Virginia’ya taşınmasıyla birlikte Micron, DDR4 ve LP4 bellekler için ABD merkezli özel bir üretim hattı oluşturmuş oldu. Böylece eski nesil bellek üretimi, şirketin yapay zeka odaklı ileri seviye ürünleriyle aynı wafer kapasitesini paylaşmayacak. Manassas tesisinin ayrıca 3.100’den fazla doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı ifade ediliyor.

Virginia fabrikası, Micron’un toplam 200 milyar dolarlık ABD yatırım planının önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Şirket ocak ayında New York’un Clay bölgesindeki yeni bellek üretim kampüsünün temelini atarken, Idaho’daki yeni fabrikanın ilk wafer üretimine 2027 ortasında başlaması bekleniyor. Micron ayrıca ilerleyen dönemde Virginia tesisine HBM için gelişmiş paketleme kapasitesi eklemeyi de planlıyor. Şirket, üç farklı tesiste yürütülen yatırımların toplamda yaklaşık 90 bin doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturacağını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Bellek krizini hafifletecek adım: Micron, ABD'de üretime başladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: