Bellek krizinin gölgesinde PC pazarı geçtiğimiz yıl %8 büyüdü

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi IDC'nin raporuna göre, 2025’in son çeyreğinde PC pazarı %9,6 oranında büyüme gösterdi. Bu artışın arkasındaki en büyük etkenlerden biri, yaklaşan bellek krizi nedeniyle hem üreticilerin hem de alıcıların erken harekete geçmesi oldu.

Yılın tamamına bakıldığında ise büyüme oranı %8,1 olarak kaydedildi. Bu rakamlar güçlü görünse de, asıl sıçrama yılın son çeyreğinde yaşandı ve bunun arkasında birkaç önemli faktör yer alıyor.

Büyümenin ardındaki sebepler

Bunlardan ilki, Windows 10 desteğinin sona ermesi ve kullanıcıların Windows 11’e geçiş süreci oldu. Üreticiler bu dönemde Windows 11 ve Copilot destekli yeni PC modellerini piyasaya sürerek önemli bir yenileme döngüsü yarattı. İkinci neden ise ABD'de olası yeni gümrük vergilerinden kaçınma isteğiydi. 2025 boyunca PC ve ilgili ürünlerin çoğu tarifelerden etkilenmişti. Son dönemde yeni bir artış açıklanmamış olsa da, firmalar riski azaltmak için alımlarını erkene çekti.

SK Hynix’ten bellek krizi için 13 milyar dolarlık dev yatırım 16 sa. önce eklendi

Ancak en belirleyici faktör, yaklaşan bellek kıtlığı oldu. PC üreticileri, ileride yaşanması beklenen DRAM ve NAND tedarik sorunlarına karşı stoklarını şimdiden artırdı. Şu anda DRAM üretiminin büyük bölümü yapay zeka veri merkezlerine yönlendiriliyor ve bu durum tüketici PC pazarına ayrılan payı ciddi şekilde azaltıyor. Sadece DRAM değil, SSD’lerde kullanılan NAND bellekler ve diğer kritik bileşenlerde de önümüzdeki yıllarda ciddi arz sıkıntıları ve fiyat artışları bekleniyor. Bu sürecin 2028’e kadar uzayabileceği öngörülüyor.

PC fiyatları artmaya başladı

Bu nedenle bilgisayar üreticileri, bellek piyasası sakinleşene kadar mevcut koşullarda olabildiğince fazla ürün stoklamayı tercih ediyor. Ancak bu strateji fiyat artışlarını engellemeye yetmemiş görünüyor; çünkü PC fiyatları şimdiden yükselişe geçmeye başladı.

IDC yetkilileri, bellek piyasasındaki hızlı değişimin önümüzdeki 12 ay içinde PC pazarını tamamen farklı bir noktaya taşıyabileceğini belirtiyor. Artan maliyetler nedeniyle bazı üreticilerin sistemlerdeki bellek kapasitesini düşürerek stoklarını korumaya çalışması bile gündeme gelebilir. Önümüzdeki dönemin son derece dalgalı geçmesi bekleniyor.

Lenovo liderliğini sürdürdü

Tam Boyutta Gör PC pazarına markalar bazında bakıldğınıda, Lenovo'nun geçtiğimiz sene olduğu gibi zirvede yer aldığı görülüyor. Satışlarını %14,5 arttıran Çinli şirket, pazar payını %24,9'a yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. HP, %20,2 pazar payıyla ikinci, Dell %14,4 ile üçüncü ve Apple %9 ile dördüncü sırada yer aldı.

