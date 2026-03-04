Giriş
    Bellek pazarında BOT krizi başladı: Ürün sayfalarına rekor trafik

    DDR5 pazarındaki arz sıkıntısı yeni bir boyut kazandı. Güvenlik şirketi DataDome'a göre RAM ürün sayfalarına yönelik bot trafiği, gerçek kullanıcıların altı katına ulaştı.

    Bellek pazarında BOT krizi başladı: Ürün sayfalarına rekor trafik Tam Boyutta Gör
    Yapay zekânın hızla yaygınlaşması nedeniyle DRAM pazarında ciddi bir arz-tedarik sorunu yaşanıyor. Bu da özellikle DDR5 DRAM fiyatlarının kısa sürede ciddi şekilde yükselmesine neden oldu. Şimdi ise arz sıkıntısı yalnızca fiyatları değil, bot trafiğini de artırmaya başladı. Güvenlik şirketi DataDome, DDR5 ürün sayfalarının gerçek kullanıcılara kıyasla altı kat daha fazla otomatik bot tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

    Fiyat ve stok durumunu kontrol ediyor

    DataDome'a göre tespit edilen bir operasyon, engellenmeden önce 10 milyondan fazla scraping (meta veri arama) isteği üretti. Sadece bir saat içinde 91 farklı ürün listesine yaklaşık 50 bin istek gönderildiği, bunun da ürün başına ortalama 551 sorguya denk geldiği belirtiliyor. Bu tempo, hedeflenen her kit için yaklaşık 6,5 saniyede bir stok kontrolü anlamına geliyor.

    DataDome, botların alarm sistemlerine takılmamak için istek hızlarını bilinçli olarak ayarladığını da vurguluyor. Trafiğin hafta sonları düşmemesi ve belirli bir tavan seviyede sabit kalması, insan davranışından ayrışan en net göstergeler arasında.

    Tedarik zinciri de hedefte

    Scraping faaliyetinin yalnızca tüketici RAM kitleriyle sınırlı kalmadığını da söyleyelim. Endüstriyel bellek tedarikçileri, DDR5 soketleri ve bağlantı bileşenleri de hedef alınmış durumda. Özellikle SO-DIMM ve CAMM2 tabanlı parçaların da sorgulandığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere, artan fiyatlar ve küresel DRAM baskısı kullanıcıları kendi DDR5 modüllerini üretmeye kadar itmişti. Ülkemizde ise henüz benzer bir durum söz konusu değil. Ancak tedarik sorunlarının devam etmesi, PC pazarını özellikle DRAM'e sahip donanımları etkilemeye devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

