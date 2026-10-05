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    Ben Affleck imzalı Animals'tan yeni fragman: Bu hafta Netflix'te yayınlanacak

    Netflix, Ben Affleck imzalı Animals filminin yeni fragmanını paylaştı. Kadrosu ve konusuyla merak uyandıran film, bu hafta Netflix ekranlarında izleyici ile buluşacak.      

    Ben Affleck imzalı Animals'tan yeni fragman: Bu ay Netflix'te yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Yönetmen olarak Gone Baby Gone, The Town, Argo gibi başarılı filmlere imza atan Ben Affleck, bu hafta yeni filmini izleyicilere sunacak. Affleck'in Netflix çatısı altında hayata geçirdiği yeni filmi Animals, 9 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmin yeni fragmanını paylaştı.

    Animals, 9 Ekim'de Netflix'te İzleyici ile Buluşacak.

    Animals'ı yazıp yöneten Ben Affleck, aynı zamanda başrolde de yer alıyor. Ünlü oyuncu filmde Los Angeles'ın belediye başkanlığına aday olan bir politikacıyı canlandırıyor. Kerry Washington (Scandal, Django Unchained) ise onun eşine hayat veriyor. Animals, çiftin ufak oğullarının kaçırılmasıyla başlayan gerilim dolu sürece odaklanıyor. Seçim kampanyası sırasında neredeyse tüm servetlerini harcamış olan çift, kısa sürede fidye parasını toplayabilmek için ellerini kirletmek zorunda kalıyor.

    Oyuncu kadrosunda Ben Affleck ve Kerry Washington'a Gillian AndersonSteven YeunLuis Gerardo MéndezAdriana PazRay Fisher gibi isimler eşlik ediyor.

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