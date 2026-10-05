Ben Affleck imzalı Animals'tan yeni fragman: Bu hafta Netflix'te yayınlanacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yönetmen olarak Gone Baby Gone, The Town, Argo gibi başarılı filmlere imza atan Ben Affleck, bu hafta yeni filmini izleyicilere sunacak. Affleck'in Netflix çatısı altında hayata geçirdiği yeni filmi Animals, 9 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün filmin yeni fragmanını paylaştı.

Animals, 9 Ekim'de Netflix'te İzleyici ile Buluşacak.

Animals'ı yazıp yöneten Ben Affleck, aynı zamanda başrolde de yer alıyor. Ünlü oyuncu filmde Los Angeles'ın belediye başkanlığına aday olan bir politikacıyı canlandırıyor. Kerry Washington (Scandal, Django Unchained) ise onun eşine hayat veriyor. Animals, çiftin ufak oğullarının kaçırılmasıyla başlayan gerilim dolu sürece odaklanıyor. Seçim kampanyası sırasında neredeyse tüm servetlerini harcamış olan çift, kısa sürede fidye parasını toplayabilmek için ellerini kirletmek zorunda kalıyor.

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Oyuncu kadrosunda Ben Affleck ve Kerry Washington'a Gillian Anderson, Steven Yeun, Luis Gerardo Méndez, Adriana Paz, Ray Fisher gibi isimler eşlik ediyor.

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