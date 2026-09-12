Bending Spoons internetin sönük projelerini satın almaya devam ediyor: Sırada Miro var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında son dönemde büyük etki yapan iki önemli olay yaşandı. Bir tanesi COVID nedeniyle insanların evine kapanması, diğeri ise yapay zekânın inanılmaz bir hızla gelişimi. Bu iki süreç arkasında büyük bir enkaz bıraktı.

Bending Spoons ne yapmaya çalışıyor?

Bir dönemin popüler not alma platformu Evernote, dosya transfer uygulaması WeTransfer, video içerik platformu Vimeo, proje yönetim uygulaması Airtable bugün eski popülerliklerinden oldukça uzakta kaldı.

THY’den dev sponsorluk 3 gün önce eklendi

Geçtiğimiz haftalarda halka arz olarak 18 milyar dolar büyüklüğe ulaşan Bending Spoons girişimi bu platformları bünyesine katarak yeniden yapılandırma planları ile yüksek kâr potansiyeli olan şirketlere dönüştürmeye çalışıyor.

Geçmiş yılların Remini ve Splice uygulamalarını geliştiren Bending Spoons, 2022 yılında bu stratejiyi benimsedi ve önemli bir kaynak ayırdı. Son olarak Airtables platformunu 1.28 milyar dolara satın alan Bending Spoons şimdi de dijital beyaz tahta uygulaması Miro’yu 1.36 milyar dolara satın aldı.

Miro da pandemi döneminde elde ettiği popülerliği koruyamamış bir uygulama. Ekiplerin aynı anda çizim yapıp beyin fırtınası yürüttüğü uygulama 100 milyon kullanıcı ve 4 milyon ücretli aboneye ulaşmıştı. Canva, Figma, Microsoft gibi beyaz tahta rakipleri ortaya çıkınca büyümesi yavaşladı. Bending Spoons da tam bu esnada devreye girerek firmayı satın aldı. 2026 sonunda tamamlanacak olan satış sonrasında Bending Spoons şirketin önemli bileşenlerine yatırım yaparak daha hızlı büyümesini sağlayacak.

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Bending Spoons interneti yeniden canlandırmak istiyor

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