BenQ akıllı tavan projeksiyon cihazını duyurdu

BenQ GV32 özellikleri ve fiyatı
GV32, BenQ’nun GV serisindeki tasarım çizgisini koruyarak 135 derecelik dikey eğim ve 360 derece yatay dönüş sunan döner tabanla geliyor. Otomatik netleme, 2D keystone düzeltme, otomatik görüntü döndürme ve dijital yakınlaştırma özellikleri de kurulum sürecini basitleştiriyor. Android 11 tabanlı Google TV ara yüzü ile harici kaynağa ihtiyaç duymayan cihaz , SmartRemote uygulaması kullanıcının pek çok ayarı akıllı telefon üzerinden yapabilmesini sağlıyor.
Cihaz BenQ CinematicColor teknolojisi sayesinde %95 Rec.709 renk gamı kapsamı, 500 ANSI lümen parlaklık ve 100.000:1 kontrast oranı ile canlı ve detaylı görüntüler sunuyor. Ses tarafında ise iki adet 4W sürücü ve 10W subwoofer içeren 2.1 kanallı entegre sistem, güçlü ve net bir ses çıkışı sağlıyor.
AirPlay, Google Cast, Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi desteği, HDMI 2.0b, USB-A ve DisplayPort Alt Mode destekli USB-C bağlantıları olan cihaz ayrıca 60W veya üzeri güç çıkışı sağlayan USB-C powerbank’lerle çalışabiliyor ve bu bağlantı üzerinden Nintendo Switch gibi konsollarla tek kablo üzerinden medya oynatma desteği sunuyor. BenQ GV32 projeksiyon cihazı 599$ fiyat etiketine sahipken sınırlı süreyle 100 inçlik taşınabilir perde de hediye ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
