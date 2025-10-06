BenQ akıllı tavan projeksiyon cihazını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Projeksiyon kullanımını perdeye değil de tavana yansıtarak yapmayı sevenler için BenQ yeni bir projeksiyon cihazı duyurdu. BenQ GV32 hem duvara hem de tavana yansıtma yaparak iyi bir alternatif haline geliyor.

BenQ GV32 özellikleri ve fiyatı

GV32, BenQ’nun GV serisindeki tasarım çizgisini koruyarak 135 derecelik dikey eğim ve 360 derece yatay dönüş sunan döner tabanla geliyor. Otomatik netleme, 2D keystone düzeltme, otomatik görüntü döndürme ve dijital yakınlaştırma özellikleri de kurulum sürecini basitleştiriyor. Android 11 tabanlı Google TV ara yüzü ile harici kaynağa ihtiyaç duymayan cihaz , SmartRemote uygulaması kullanıcının pek çok ayarı akıllı telefon üzerinden yapabilmesini sağlıyor.

BenQ GV50 projeksiyon özellikleri ve fiyatı 5 ay önce eklendi

Cihaz BenQ CinematicColor teknolojisi sayesinde %95 Rec.709 renk gamı kapsamı, 500 ANSI lümen parlaklık ve 100.000:1 kontrast oranı ile canlı ve detaylı görüntüler sunuyor. Ses tarafında ise iki adet 4W sürücü ve 10W subwoofer içeren 2.1 kanallı entegre sistem, güçlü ve net bir ses çıkışı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

AirPlay, Google Cast, Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi desteği, HDMI 2.0b, USB-A ve DisplayPort Alt Mode destekli USB-C bağlantıları olan cihaz ayrıca 60W veya üzeri güç çıkışı sağlayan USB-C powerbank’lerle çalışabiliyor ve bu bağlantı üzerinden Nintendo Switch gibi konsollarla tek kablo üzerinden medya oynatma desteği sunuyor. BenQ GV32 projeksiyon cihazı 599$ fiyat etiketine sahipken sınırlı süreyle 100 inçlik taşınabilir perde de hediye ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Projeksiyonlar Haberleri

BenQ GV32 projektör tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: