    BenQ akıllı tavan projeksiyon cihazını duyurdu

    BenQ GV32 tavan projeksiyon cihazı 135 derecelik dikey eğimi sayesinde hem karşı duvara hem de tavana yansıtma yaparak içerikleri tüketmenize imkân tanıyor.     

    BenQ GV32 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Projeksiyon kullanımını perdeye değil de tavana yansıtarak yapmayı sevenler için BenQ yeni bir projeksiyon cihazı duyurdu. BenQ GV32 hem duvara hem de tavana yansıtma yaparak iyi bir alternatif haline geliyor. 

    BenQ GV32 özellikleri ve fiyatı

    GV32, BenQ’nun GV serisindeki tasarım çizgisini koruyarak 135 derecelik dikey eğim ve 360 derece yatay dönüş sunan döner tabanla geliyor. Otomatik netleme, 2D keystone düzeltme, otomatik görüntü döndürme ve dijital yakınlaştırma özellikleri de kurulum sürecini basitleştiriyor. Android 11 tabanlı Google TV ara yüzü ile harici kaynağa ihtiyaç duymayan cihaz , SmartRemote uygulaması kullanıcının pek çok ayarı akıllı telefon üzerinden yapabilmesini sağlıyor. 

    Cihaz BenQ CinematicColor teknolojisi sayesinde %95 Rec.709 renk gamı kapsamı, 500 ANSI lümen parlaklık ve 100.000:1 kontrast oranı ile canlı ve detaylı görüntüler sunuyor. Ses tarafında ise iki adet 4W sürücü ve 10W subwoofer içeren 2.1 kanallı entegre sistem, güçlü ve net bir ses çıkışı sağlıyor.

    BenQ GV32 projektör tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    AirPlay, Google Cast, Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi desteği, HDMI 2.0b, USB-A ve DisplayPort Alt Mode destekli USB-C bağlantıları olan cihaz ayrıca 60W veya üzeri güç çıkışı sağlayan USB-C powerbank’lerle çalışabiliyor ve bu bağlantı üzerinden Nintendo Switch gibi konsollarla tek kablo üzerinden medya oynatma desteği sunuyor. BenQ GV32 projeksiyon cihazı 599$ fiyat etiketine sahipken sınırlı süreyle 100 inçlik taşınabilir perde de hediye ediliyor. 

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

