BenQ, MacBook kullanıcılarına özel Nano Gloss monitörlerini tanıttı

BenQ MA270UP & MA320UP 4K monitör özellikleri
Bu monitörlerin öne çıkan özelliklerinden biri, MacBook'un ekranı ile harici monitör arasındaki renk farklılığını en aza indirmeyi amaçlayan BenQ'nun renk ayarı teknolojisi. Yalnız bu monitörler baskı öncesi ya da renk hassasiyeti gerektiren uygulamalar için tasarlanmamış. Monitörlerin parlaklığı MacBook tuşları kullanılarak kontrol edilebiliyor. Ancak, BenQ Display Pilot 2 adlı ücretsiz programı yüklemek gerekiyor.
Yükseklik ayarı, eğim ayarı ve dikey mod için 90 derece döndürme (pivot) dahil olmak üzere ergonomik özellikler mevcut. Uyumlu cihazların 90 watt'a kadar USB PD ile çalıştırılmasını sağlayan USB-C bağlantı noktası da bulunuyor. HDMI ve DisplayPort bağlantılarının yanı sıra fare ve klavye gibi çevre birimleri bağlamak için ek USB bağlantı noktaları mevcut.
27 inç BenQ MA270UP modeli 550 dolar fiyatla satışta. 31.5 inç BenQ MA320UP modelinin fiyatı ise 650 dolar.