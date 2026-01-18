Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BenQ, MacBook kullanıcılarına özel Nano Gloss monitörlerini tanıttı

    BenQ, MacBook kullanıcılarını hedefleyen yeni monitörlerini satışa sundu. 4K Nano Gloss panele sahip BenQ MA270UP ve MA320UP, Mac için en iyi monitörleri arayanlar için yeni seçeneklerden biri.

    BenQ MA270UP & MA320UP 4K Nano Gloss monitör Tam Boyutta Gör
    BenQ, MacBook kullanıcılarına yönelik iki yeni monitör sunuyor. Mac için tasarlanmış BenQ MA270UP ve MA320UP modelleri, güçlü ekran, yüksek çözünürlük ve modern bağlantı noktalarına sahip.

    BenQ MA270UP & MA320UP 4K monitör özellikleri

    BenQ MA270UP & MA320UP 4K monitör Tam Boyutta Gör
    BenQ, MA serisini iki yeni modelle genişletti. MA270UP (27 inç) ve MA320UP (31.5 inç), IPS panele sahip olup, 3840 x 2160 ekran çözünürlüğü sunuyor. Panel, 60 Hz yenileme hızı ve 5 ms GtG tepki süresi sağlıyor. Dolayısıyla bu monitörler oyun için değil. Her iki model de sRGB renk alanının %99'unu kapsıyor ve bu değerler DCI-P3 renk alanı için sırasıyla %95 ve %97'ye düşüyor. Nano Gloss panelin, yüksek kaliteli cam panelin görünümünü ve hissini yansıtıyor ve etkileyici siyah tonları sağlıyor.

    Bu monitörlerin öne çıkan özelliklerinden biri, MacBook'un ekranı ile harici monitör arasındaki renk farklılığını en aza indirmeyi amaçlayan BenQ'nun renk ayarı teknolojisi. Yalnız bu monitörler baskı öncesi ya da renk hassasiyeti gerektiren uygulamalar için tasarlanmamış. Monitörlerin parlaklığı MacBook tuşları kullanılarak kontrol edilebiliyor. Ancak, BenQ Display Pilot 2 adlı ücretsiz programı yüklemek gerekiyor.

    Yükseklik ayarı, eğim ayarı ve dikey mod için 90 derece döndürme (pivot) dahil olmak üzere ergonomik özellikler mevcut. Uyumlu cihazların 90 watt'a kadar USB PD ile çalıştırılmasını sağlayan USB-C bağlantı noktası da bulunuyor. HDMI ve DisplayPort bağlantılarının yanı sıra fare ve klavye gibi çevre birimleri bağlamak için ek USB bağlantı noktaları mevcut.

    27 inç BenQ MA270UP modeli 550 dolar fiyatla satışta. 31.5 inç BenQ MA320UP modelinin fiyatı ise 650 dolar.

    Kaynakça https://www.benq.com/en-us/monitor/home/ma270up.html https://www.benq.eu/en-uk/monitor/home/ma320up.html https://www.notebookcheck.net/BenQ-launches-new-4K-monitors-with-Nano-Gloss-display-and-special-MacBook-compatibility.1206613.0.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kediyi başkasına vermek günah mı 2 imei numarası kaydetme bft kumanda kopyalama sorunu alkol oranı yüksek tadı güzel içkiler audi a3 1.6 tdi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum