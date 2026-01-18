BenQ, MacBook kullanıcılarına özel Nano Gloss monitörlerini tanıttı

Tam Boyutta Gör BenQ, MacBook kullanıcılarına yönelik iki yeni monitör sunuyor. Mac için tasarlanmış BenQ MA270UP ve MA320UP modelleri, güçlü ekran, yüksek çözünürlük ve modern bağlantı noktalarına sahip.

BenQ MA270UP & MA320UP 4K monitör özellikleri

Tam Boyutta Gör BenQ, MA serisini iki yeni modelle genişletti. MA270UP (27 inç) ve MA320UP (31.5 inç), IPS panele sahip olup, 3840 x 2160 ekran çözünürlüğü sunuyor. Panel, 60 Hz yenileme hızı ve 5 ms GtG tepki süresi sağlıyor. Dolayısıyla bu monitörler oyun için değil. Her iki model de sRGB renk alanının %99'unu kapsıyor ve bu değerler DCI-P3 renk alanı için sırasıyla %95 ve %97'ye düşüyor. Nano Gloss panelin, yüksek kaliteli cam panelin görünümünü ve hissini yansıtıyor ve etkileyici siyah tonları sağlıyor.

Bu monitörlerin öne çıkan özelliklerinden biri, MacBook'un ekranı ile harici monitör arasındaki renk farklılığını en aza indirmeyi amaçlayan BenQ'nun renk ayarı teknolojisi. Yalnız bu monitörler baskı öncesi ya da renk hassasiyeti gerektiren uygulamalar için tasarlanmamış. Monitörlerin parlaklığı MacBook tuşları kullanılarak kontrol edilebiliyor. Ancak, BenQ Display Pilot 2 adlı ücretsiz programı yüklemek gerekiyor.

Yükseklik ayarı, eğim ayarı ve dikey mod için 90 derece döndürme (pivot) dahil olmak üzere ergonomik özellikler mevcut. Uyumlu cihazların 90 watt'a kadar USB PD ile çalıştırılmasını sağlayan USB-C bağlantı noktası da bulunuyor. HDMI ve DisplayPort bağlantılarının yanı sıra fare ve klavye gibi çevre birimleri bağlamak için ek USB bağlantı noktaları mevcut.

27 inç BenQ MA270UP modeli 550 dolar fiyatla satışta. 31.5 inç BenQ MA320UP modelinin fiyatı ise 650 dolar.

