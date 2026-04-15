    Benzeri yok: Şebekeden bağımsız dev yenilenebilir enerji üssü kuruluyor

    Fortescue, dünyada bir ilk olan şebekeden bağımsız sisteminde güneş, rüzgar ve 5 GWh batarya depolamayı bir araya getirerek madencilikte fosil yakıt kullanımını sona erdiriyor.

    Benzeri yok: Şebekeden bağımsız dev yenilenebilir enerji üssü Tam Boyutta Gör
    Avustralya merkezli madencilik devi Fortescue, enerji sektöründe ezber bozan bir projeye imza atıyor. Şirket, Pilbara’daki demir cevheri sahasında kurulmakta olan ve tamamen şebekeden bağımsız çalışan ilk büyük ölçekli hibrit yenilenebilir enerji tesisini devreye almaya hazırlanıyor.

    Güneş ve rüzgar enerjisinin birlikte kullanıldığı bu sistem, aynı zamanda 5 gigawatt-saat (GWh) kapasiteye kadar ulaşan dev bir batarya depolama altyapısıyla destekleniyor.

    Kirli iş için temiz enerji

    Madencilik gibi enerji yoğun sektörlerde yenilenebilir kaynakların kullanımı üretimin sürekliliği açısından bugüne kadar sınırlı kalmıştı. Güneş ve rüzgar gibi kaynakların kesintili doğası nedeniyle fosil yakıtları tamamen terk etmek mümkün olmuyordu. Ancak Fortescue’nun geliştirdiği sistem, bu sorunu doğrudan hedef alıyor.

    Kurulan altyapı, yüksek kapasiteli güneş panelleri ve rüzgar türbinlerini bataryalı enerji depolama sistemi (BESS) ile entegre ediyor. Bu sayede enerji üretimindeki dalgalanmalar dengelenerek madencilik operasyonlarına 24 saat kesintisiz enerji sağlanması hedefleniyor.

    Şirketin açıklamasına göre bu sistem yalnızca bir yenilenebilir enerji santrali değil, aynı zamanda tamamen bağımsız çalışabilen yüksek voltajlı bir “ada tipi” enerji ağı olarak tasarlandı. Bu yapı, ulusal elektrik şebekelerine bağlı olmadan kendi kendine yetebilen bir enerji ekosistemi anlamına geliyor.

    Tamamen fosilsiz sürekli operasyon hedefi

    Benzeri yok: Şebekeden bağımsız dev yenilenebilir enerji üssü Tam Boyutta Gör
    Projede ilk önemli eşik, önümüzdeki yılın başında aşılacak. Bu aşamada tesisin 290 megawatt (MW) kapasiteye ulaşması ve Pilbara’daki operasyonların gündüz saatlerinde tamamen “yeşil enerji” ile çalıştırılması planlanıyor.

    Fortescue’nun orta vadeli hedefi ise çok daha iddialı. Şirket, 2027 yılına kadar madencilik faaliyetlerini günün her saati boyunca hiçbir fosil yakıt kullanmadan yürütmeyi amaçlıyor. Bu hedefe ulaşıldığında, ağır sanayi için gerçek anlamda sıfır emisyonlu bir model ortaya konmuş olacak.

    Projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak tablo ise dikkat çekici. Planlara göre sistem, 1.2 gigawatt güneş enerjisi kapasitesi, 600 megawattın üzerinde rüzgar enerjisi üretimi ve 5 GWh’ye kadar batarya depolama kapasitesi ile çalışacak. Bu seviyeye 2028 yılında ulaşılması öngörülüyor.

    Benzeri yok: Şebekeden bağımsız dev yenilenebilir enerji üssü Tam Boyutta Gör
    Fortescue’nun bu dönüşümü yalnızca çevresel kaygılardan kaynaklanmıyor. Şirket, küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ve tedarik zinciri kırılganlıklarının yarattığı riskleri de azaltmayı hedefliyor. Fosil yakıtlara bağımlılığın getirdiği maliyet oynaklığı bu projeyle önemli ölçüde ortadan kaldırılacak. Şirketin öngörülerine göre, proje sayesinde önümüzdeki yıl itibarıyla yaklaşık 142 milyon Avustralya doları (yaklaşık 100 milyon ABD doları) tasarruf sağlanacak.

    Ek olarak şirket, geliştirdiği bu sistemi yalnızca kendi operasyonlarında kullanmakla yetinmeyi planlamıyor. Fortescue, bu modeli küresel ölçekte yaygınlaştırmayı ve diğer sanayi kuruluşlarına lisanslama veya hizmet olarak sumayı hedefliyor.

    ufuk85 4 saat önce

    Temiz enerji dediği Nük.

