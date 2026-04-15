Benzeri yok: Şebekeden bağımsız dev yenilenebilir enerji üssü kuruluyor

Güneş ve rüzgar enerjisinin birlikte kullanıldığı bu sistem, aynı zamanda 5 gigawatt-saat (GWh) kapasiteye kadar ulaşan dev bir batarya depolama altyapısıyla destekleniyor.
Kirli iş için temiz enerji
Madencilik gibi enerji yoğun sektörlerde yenilenebilir kaynakların kullanımı üretimin sürekliliği açısından bugüne kadar sınırlı kalmıştı. Güneş ve rüzgar gibi kaynakların kesintili doğası nedeniyle fosil yakıtları tamamen terk etmek mümkün olmuyordu. Ancak Fortescue’nun geliştirdiği sistem, bu sorunu doğrudan hedef alıyor.
Kurulan altyapı, yüksek kapasiteli güneş panelleri ve rüzgar türbinlerini bataryalı enerji depolama sistemi (BESS) ile entegre ediyor. Bu sayede enerji üretimindeki dalgalanmalar dengelenerek madencilik operasyonlarına 24 saat kesintisiz enerji sağlanması hedefleniyor.
Şirketin açıklamasına göre bu sistem yalnızca bir yenilenebilir enerji santrali değil, aynı zamanda tamamen bağımsız çalışabilen yüksek voltajlı bir “ada tipi” enerji ağı olarak tasarlandı. Bu yapı, ulusal elektrik şebekelerine bağlı olmadan kendi kendine yetebilen bir enerji ekosistemi anlamına geliyor.
Tamamen fosilsiz sürekli operasyon hedefi
Fortescue’nun orta vadeli hedefi ise çok daha iddialı. Şirket, 2027 yılına kadar madencilik faaliyetlerini günün her saati boyunca hiçbir fosil yakıt kullanmadan yürütmeyi amaçlıyor. Bu hedefe ulaşıldığında, ağır sanayi için gerçek anlamda sıfır emisyonlu bir model ortaya konmuş olacak.
Projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak tablo ise dikkat çekici. Planlara göre sistem, 1.2 gigawatt güneş enerjisi kapasitesi, 600 megawattın üzerinde rüzgar enerjisi üretimi ve 5 GWh’ye kadar batarya depolama kapasitesi ile çalışacak. Bu seviyeye 2028 yılında ulaşılması öngörülüyor.
Ek olarak şirket, geliştirdiği bu sistemi yalnızca kendi operasyonlarında kullanmakla yetinmeyi planlamıyor. Fortescue, bu modeli küresel ölçekte yaygınlaştırmayı ve diğer sanayi kuruluşlarına lisanslama veya hizmet olarak sumayı hedefliyor.
Temiz enerji dediği Nük.