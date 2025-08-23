Giriş
    Benzersiz nükleer füzyon reaktörüne 22 milyon dolarlık can suyu

    Kanadalı nükleer füzyon şirketi General Fusion, yatırımcılardan aldığı 22 milyon dolarlık fon ile LM26 prototipinde bilimsel kilometre taşlarına ulaşma yolunda kritik bir nefes aldı.

    Benzersiz nükleer füzyon reaktörüne 22 milyon dolarlık can suyu Tam Boyutta Gör
    Kanadalı nükleer füzyon enerji girişimi General Fusion, zor günler geçiren şirket için yatırımcılardan 22 milyon dolarlık finansman aldı. Şirket, mali sıkıntılarını hafifletmek için mayıs ayında çalışanlarının en az yüzde 25’ini işten çıkarmış ve CEO Greg Twinney destek çağrısında bulunmuştu. Yeni fon, General Fusion’a nefes alma imkanı sağlayacak.

    2002 yılında kurulan General Fusion, bu tura kadar 440 milyon dolar fon toplamıştı. Şirket, mali sıkıntılarını açıklamadan önce ticari ölçekli bir reaktörün yarı ölçekli prototipi olan Lawson Machine 26 (LM26) cihazını aktif hale getirmişti. Yeni finansman, şirketin LM26 üzerinde bilimsel kilometre taşlarını yakalama çabalarına daha fazla süre kazandıracak.

    Farklı bir yöntem deniyorlar

    General Fusion’un kullandığı teknoloji aslında 1970’lere dayanıyor: Manyetize Hedef Füzyonu (Magnetized Target Fusion). Reaktörün içinde, ağır hidrojen izotopları döteryum-trityum yakıtı üzerinden elektrik akımı geçirilerek plazmayı tutacak bir manyetik alan oluşturuluyor. Bu plazma, buhar ile çalışan pistonlar tarafından sıvı lityum duvarına basılarak sıkıştırılıyor. Bu kombinasyon plazmanın içindeki sıcaklık ve basıncı füzyon reaksiyonunu tetikleyecek seviyeye ulaştırıyor.

    Mart ayında LM26’yı devreye aldığında şirket, cihazın 2026’da bilimsel başabaş noktasını yakalayacağını açıklamıştı. Bilimsel başabaş, füzyon reaksiyonu sırasında üretilen enerjinin, reaksiyonu başlatmak için gereken enerjiye eşit olduğu teknik bir terim. Bu eşik, reaktör tasarımının uygulanabilirliğini kanıtlamak için kritik önemde. Ancak asıl hedef ticari başabaş noktasına ulaşmak; yani füzyon tesisinin genel enerji tüketiminden daha fazla enerji üretmesi ve elektriği şebekeye verimli bir şekilde sağlayabilmesi.

    ]

    General Fusion, bu hedefe doğru giderken iki ara hedef daha belirledi: plazmayı 10 milyon ve 100 milyon dereceye ısıtmak. Mevcut fonun sınırlı büyüklüğü göz önüne alındığında, General Fusion’ın öncelikle yatırımcıları ikna edebilecek en ulaşılabilir hedeflere odaklanması bekleniyor.

