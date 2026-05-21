Benzersiz özelliklere sahip yerli navigasyon geliyor: Şerit bilgisi de sunacak

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli navigasyon projesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Başarsoft, Bilişim Vadisi ve Togg iş birliğiyle geliştirilen uygulamanın yalnızca klasik bir harita servisi olmayacağı belirtti. sistemin canlı trafik analizi, yapay zeka destekli rota tahminleri, şerit bilgisi ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çekeceği açıklandı.

Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, Türkiye’nin kendi konum verisini üreten ve yöneten ülkeler arasına girmesini hedeflediklerini söyledi. "Navigasyon artık bir uygulama değil, ülkelerin veri egemenliğini belirleyen stratejik bir altyapı” diyen Küçükpehlivan, proje sayesinde sunucuların tamamen yurt içinde çalışacağını aktardı.

Türk kullanıcıya özel yönlendirme sistemi olacak

Projede öne çıkan başlıklardan biri de tamamen yerli sokak görüntüleme altyapısı oldu. Başarsoft’un kendi araçlarıyla 360 derece görüntü toplama çalışmalarına başlayacağı belirtilirken mahalle ve sokak bazında detaylı görüntülerin navigasyon sistemine entegre edilmesi hedefleniyor. Böylece kullanıcılar yalnızca harita üzerinden değil, gerçek sokak görüntüleriyle de yönlendirme alabilecek.

Öte yandan geliştirilen uygulama klasik navigasyon kalıplarını terk edecek. Türk kullanıcı alışkanlıklarına uygun bir yönlendirme sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Buna göre sistem, “kuzeye dönün” gibi teknik yön tarifleri yerine kavşak görselleri, sokak isimleri ve daha doğal yönlendirmeler kullanacak. Kullanıcılara “göbeğe gir, sağda kal” benzeri günlük dile yakın komutlarla rota bilgisi sunulması planlanıyor.

Ayrıca ilerleyen dönemlerde farklı bölgelere özgü şive seçeneklerinin de sisteme eklenmesi gündemde bulunuyor: “Belki de gelecekteki versiyonlarda her bölgeye uygun şiveyle konuşacak, Karadeniz şivesiyle, yörük şivesiyle yol tarif edecek. İsterseniz çocuğunuzun sesi yolu tarif edecek. Hayalimiz bu.”

Yapay zeka destekli trafik sistemi geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni navigasyon uygulaması, canlı trafik verileriyle birlikte geçmiş yoğunluk analizlerini ve yapay zeka destekli öngörü modellerini aynı anda kullanacak. Böylece yalnızca mevcut trafik durumu değil, belirli bölgelerde oluşabilecek yoğunluklar da önceden tahmin edilerek kullanıcıya alternatif rotalar sunulabilecek. Sistemin semt pazarları, geçici yol kapanmaları veya yoğunluk oluşturabilecek özel durumları da hesaba katacağı belirtiliyor.

Başarsoft’un 29 yıldır saha verisi topladığına dikkat çeken Küçükpehlivan, bugün Türkiye’nin 81 ilini kapsayan yüksek doğruluk oranına sahip kapsamlı bir veri altyapısına sahip olduklarını ifade etti. Şirketin yalnızca veri depolamadığını, aynı zamanda bu verileri yapay zeka algoritmalarıyla işleyerek rotalama ve tahminleme sistemlerini geliştirdiğini söyledi.

Radar uyarısı, ambulans bildirimi ve kaza riski tahmini sunulacak

Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden biri de kamu kurumlarıyla yapılacak entegrasyonlar oldu. Yol çalışmalarıyla ilgili bilgilerin doğrudan resmi kurumlardan alınması planlanırken gerekli onayların verilmesi halinde radar noktalarının da sisteme eklenebileceği belirtildi. Böylece sürücülere “yavaşla, ceza yiyebilirsin” şeklinde uyarılar gösterilebilecek.

Bunun yanında uygulamanın arkadan yaklaşan ambulansları sürücülere bildireceği ve yol verilmesini kolaylaştıracağı da aktarıldı. Trafik akışındaki ani yavaşlamaların analiz edilmesiyle olası kaza risklerinin sürücülere önceden bildirilebilmesi de hedefleniyor.

Küçükpehlivan ayrıca uygulamada şerit bilgisinin de yer alacağını açıkladı. Bununla birlikte WhatsApp üzerinden gönderilen konumların doğrudan araç ekranına aktarılabilmesi üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Özellikle afet anlarında çalışabilecek yerli bir navigasyon altyapısının kritik önem taşıdığına dikkat çekilirken uygulamaya bir “112 butonu” eklenmesi planlanıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların konum bilgisi saniyeler içinde acil yardım merkezlerine iletilebilecek. Ayrıca kullanıcıların ses kaydı veya görüntü gönderebilmesi üzerinde de çalışılıyor. Böylece afet sırasında adres tarif etme ihtiyacı ortadan kaldırılmak isteniyor.

Elektrikli araç için rezervasyon sistemi

Yerli navigasyon projesi yalnızca rota hizmetiyle sınırlı kalmayacak. Elektrikli araç kullanıcılarına yönelik yeni özellikler de geliştiriliyor. Projenin ikinci yılından itibaren kullanıcıların şarj istasyonlarında rezervasyon yapabilmesi planlanıyor. Sistem, aracın batarya durumunu analiz ederek hangi noktada şarj ihtiyacı doğacağını hesaplayacak ve sürücünün istasyona tahmini varış saatini gösterecek.

İlk sürüm için hedef yıl sonu

Başarsoft, uygulamanın ilk sürümünü yıl sonuna kadar yayımlamayı hedefliyor.

Küçükpehlivan "Projenin vizyonunu ve iddiasını yansıtacak isim alternatifleri üzerinde titizlikle çalışıyoruz. İsim babası arıyoruz. Önümüzdeki günlerde yerli navigasyonun adını kamuoyu ile paylaşacağız." ifadesini kullandı. X üzerinde yapılan paylaşımda ise “Bu bayram yetişmedi, ama seneye Ramazan Bayramı’nda cebinizdeyiz.” denildi.

Öte yandna yerli navigasyon projesinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. İlk aşamada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kullanılacak uygulamanın, ilerleyen süreçte Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılması hedefleniyor.

