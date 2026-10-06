Tarihte ilk kez yaşanıyor: Benzinli araçlar küresel satışlarda azınlıkta kaldı

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Tam Boyutta Gör Dünyada yeni otomobil satışlarında yalnızca benzinle çalışan modellerin payı 2026’nın ilk yarısında ilk kez yüzde 50’nin altına geriledi. Mobility Global verilerine göre benzinli otomobiller ocak-haziran döneminde küresel satışların yüzde 49’unu oluşturdu. Bu oran 2021’de yüzde 73 seviyesindeydi.

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Mobility Global verileri içten yanmalı motorlu araçların pazar payındaki gerilemeyi ortaya koyuyor. 2026’nın ilk altı ayında yalnızca benzinle çalışan otomobillerin satışı yıllık bazda yüzde 10 azalarak 20,25 milyon adede düştü. Bu grubun toplam pazardaki payı da bir yıl içinde yüzde 52’den yüzde 49’a geriledi.

Aynı dönemde bataryalı elektrikli otomobil satışları yüzde 12 artarak 6,87 milyon adede ulaştı ve yüzde 17 pay aldı. Geleneksel hibrit satışları ise yüzde 10 yükselerek 7,27 milyon adede çıktı ve pazarın yüzde 18’ini oluşturdu.

Yakıt fiyatları ve işletme maliyeti etkili oldu

Benzinli otomobillerdeki düşüşte yakıt fiyatlarındaki artışın da etkili olduğu belirtiliyor. Orta Doğu’daki çatışmaların ardından petrol ve yakıt fiyatlarının yükselmesiyle tüketiciler daha düşük maliyetli araçlara yöneldi.

Tam Boyutta Gör Küresel otomobil pazarı yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 5 küçülürken yalnızca benzinle çalışan araçların satışlarının yüzde 10 gerilemesi bu grubun genel pazardan daha hızlı kan kaybettiğini gösteriyor.

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Benzinli otomobil satışlarındaki en büyük düşüş ise Çin'de görüldü. Çin'deki satışlar yüzde 26, Avrupa'daki satışlar ise yüzde 13 geriledi. Çin'de ağustos ayında benzinli otomobiller ve geleneksel hibritlerin toplam satışlarının yüzde 40 düşmesi de bu eğilimi destekliyor. Aynı dönemde bataryalı elektrikli araç satışlarında ise sınırlı bir artış yaşandı.

Avrupa Birliği'nde de elektrikli otomobiller benzinli modelleri geride bırakmaya başladı. ACEA verilerine göre yılın ağustos ayına kadar olan dönemde AB'de 1 milyon 641 bin 333 elektrikli otomobil tescil edilirken benzinli otomobil sayısı 1 milyon 634 bin 733'te kaldı. Benzinli araç tescilleri aynı dönemde yüzde 18,6 azaldı.

Elektrikli araçlarda tablo değişken

Bataryalı elektrikli otomobillerin satışlarındaki artış bölgelere göre önemli farklılıklar gösteriyor. Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yılın ilk yarısında yüzde 32 artarak 1,81 milyona Güneydoğu Asya'da yüzde 81 yükselerek 350 bine ulaştı. Okyanusya'da ise satışlar iki kattan fazla artarak 110 bin seviyesine çıktı.

Çin'de elektrikli otomobil satışları yüzde 3 gerileyerek 3,44 milyon adede inse de ülke halen küresel elektrikli otomobil satışlarının yaklaşık yarısını tek başına gerçekleştiriyor. Kuzey Amerika'da ise satışlar yüzde 15 azaldı.

Yeni otomobillerin büyük bölümü halen motorlu

Öte yandan benzinli otomobillerin yüzde 50 sınırının altına inmesi, dünyada satılan yeni araçların çoğunun tamamen elektrikli olduğu anlamına gelmiyor. Mobility Global'in yüzde 49'luk oranı yalnızca başka bir güç aktarma sistemi kullanmayan, sadece benzinle çalışan otomobilleri kapsıyor.

Hibritler ayrı bir kategori olarak değerlendiriliyor ve yılın ilk yarısında elektrikli otomobillerden daha fazla satıldı. Dizel ve şarj edilebilir hibrit modeller de diğer kategoride bulunuyor.

Bu nedenle 2026'nın ilk yarısında satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 83'ünde bir içten yanmalı motor bulunuyor. Yakıt kullanmayan tamamen elektrikli araçların payı ise yüzde 17 seviyesinde kaldı. Yine de mevcut tablo yalnızca benzinle çalışan otomobillerin küresel pazardaki ağırlığını hızlı biçimde kaybettiğine işaret ediyor.

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Benzinli araç satışları ilk kez yüzde 50’nin altına indi

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