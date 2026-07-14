Benzinli araçlar için düşük maliyetli 95 oktan sentetik benzin geliştirildi

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Tam Boyutta Gör İçten yanmalı motorların geleceği tartışılırken, İsviçreli araştırmacılar fosil yakıtlara alternatif olabilecek yeni bir sentetik yakıt geliştirdi. Gota Energy adlı şirket, mevcut benzinli motorlarda değişiklik gerektirmeden kullanılabilecek bu yakıtı pilot ölçekte üretmeye başladı.

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Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği'nin 2035'ten itibaren yeni benzinli, dizel ve hibrit araç satışlarını sonlandırma planı otomobil dünyasında büyük bir dönüşümü tetiklemişti. Ancak bu planın en önemli istisnası, karbon nötr kabul edilen sentetik yakıtlar (e-yakıtlar) olacak. Dolayısıyla Gota Energy'nin geliştirdiği teknoloji, içten yanmalı motorların çevre dostu bir şekilde yollarda kalmaya devam etmesini sağlayabilir.

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Daha verimli ve daha ucuz

Alessia Cesarini liderliğindeki araştırma ekibi, yenilenebilir ham maddelerin fermente edilmesiyle elde edilen alkolü, sıvı yakıta dönüştüren özel bir kimyasal süreç geliştirdi. Oligomerizasyon adı verilen bu yöntemde, şirketin patentli katalizörleri sayesinde alkol, sıvı yakıta dönüştürülüyor.

Bu yöntemi diğer e-yakıt çalışmalarından ayıran en temel özellik ise verimliliği. Karmaşık sentez gazı süreçlerini ortadan kaldıran sistem, daha az enerji tüketerek üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Böylece sentetik yakıt son kullanıcı için daha ekonomik bir seçenek haline geliyor.

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Altyapı değişikliği gerektirmiyor

Geliştirilen sentetik yakıtın en dikkat çekici özelliklerinden biri de mevcut benzinli motorlarda herhangi bir modifikasyon gerektirmeden kullanılabilmesi. Şirket, yakıtın şimdiden 95 oktan seviyesine ulaştığını ve premium benzinle benzer performans sunduğunu belirtiyor.

Dünya genelinde milyonlarca benzinli araç kullanılmaya devam ediyor ve bunların yerini yeni nesil araçların alması onlarca yıl sürecek Bu nedenle geliştirilen sentetik benzin, mevcut motorlarda herhangi bir değişiklik gerektirmeden karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayabilecek önemli bir alternatif olarak görülüyor.

Gota Energy ekibi şu anda laboratuvar ortamında yıllık 10.000 litre kapasiteyle üretim yapıyor. Ancak hedefleri oldukça yüksek ve önümüzdeki aylarda bu kapasiteyi 1 milyon litreye çıkarmayı planlıyorlar. Teknolojiyi endüstriyel ölçeğe taşımayı hedefleyen ekip, bu yıl risk sermayesi yatırımı arayışına girdi. Gota Energy, geliştirdiği yöntemle fosil yakıtlardan uzaklaşmanın mevcut içten yanmalı motorlardan vazgeçmeden de mümkün olabileceğini göstermeyi amaçlıyor.

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Benzinli araçlar için düşük maliyetli 95 oktan sentetik benzin

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