Benzinli araçlar için düşük maliyetli 95 oktan sentetik benzin geliştirildi

Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği'nin 2035'ten itibaren yeni benzinli, dizel ve hibrit araç satışlarını sonlandırma planı otomobil dünyasında büyük bir dönüşümü tetiklemişti. Ancak bu planın en önemli istisnası, karbon nötr kabul edilen sentetik yakıtlar (e-yakıtlar) olacak. Dolayısıyla Gota Energy'nin geliştirdiği teknoloji, içten yanmalı motorların çevre dostu bir şekilde yollarda kalmaya devam etmesini sağlayabilir.
Daha verimli ve daha ucuz
Alessia Cesarini liderliğindeki araştırma ekibi, yenilenebilir ham maddelerin fermente edilmesiyle elde edilen alkolü, sıvı yakıta dönüştüren özel bir kimyasal süreç geliştirdi. Oligomerizasyon adı verilen bu yöntemde, şirketin patentli katalizörleri sayesinde alkol, sıvı yakıta dönüştürülüyor.
Bu yöntemi diğer e-yakıt çalışmalarından ayıran en temel özellik ise verimliliği. Karmaşık sentez gazı süreçlerini ortadan kaldıran sistem, daha az enerji tüketerek üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Böylece sentetik yakıt son kullanıcı için daha ekonomik bir seçenek haline geliyor.
Altyapı değişikliği gerektirmiyor
Geliştirilen sentetik yakıtın en dikkat çekici özelliklerinden biri de mevcut benzinli motorlarda herhangi bir modifikasyon gerektirmeden kullanılabilmesi. Şirket, yakıtın şimdiden 95 oktan seviyesine ulaştığını ve premium benzinle benzer performans sunduğunu belirtiyor.
Dünya genelinde milyonlarca benzinli araç kullanılmaya devam ediyor ve bunların yerini yeni nesil araçların alması onlarca yıl sürecek Bu nedenle geliştirilen sentetik benzin, mevcut motorlarda herhangi bir değişiklik gerektirmeden karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayabilecek önemli bir alternatif olarak görülüyor.
Gota Energy ekibi şu anda laboratuvar ortamında yıllık 10.000 litre kapasiteyle üretim yapıyor. Ancak hedefleri oldukça yüksek ve önümüzdeki aylarda bu kapasiteyi 1 milyon litreye çıkarmayı planlıyorlar. Teknolojiyi endüstriyel ölçeğe taşımayı hedefleyen ekip, bu yıl risk sermayesi yatırımı arayışına girdi. Gota Energy, geliştirdiği yöntemle fosil yakıtlardan uzaklaşmanın mevcut içten yanmalı motorlardan vazgeçmeden de mümkün olabileceğini göstermeyi amaçlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: