Berlin 2. sezonuyla geri dönüyor; Beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin karakteri, ekranlardaki macerasını sürdürüyor. Sevilen karakter, 2023 yılında kendi dizisiyle izleyici karşısına çıkmış, karakterin geçmişteki maceralarına odaklanan dizi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Netflix'in en çok izlenen uluslararası yapımlarından biri olan Berlin, yakında 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek.

Yayın tarihi yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, Berlin and the Lady with an Ermine (Berlin ve Kakımlı Kadın) adını taşıyan 2. sezondan ilk uzun fragmanı paylaştı.

Berlin 2. Sezon, 15 Mayıs'ta Yayınlanacak

15 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak olan 2. sezon İspanya'da geçecek ve yeni bir soygun hikâyesini ekrana taşıyacak. Aynı zamanda bir intikam hikâyesiyle de bağlantılı olan bu soygun planı, Berlin'in karanlık tarafını gün yüzüne çıkaracak.

Pedro Alonso'nun bir kez daha Berlin rolüyle kamera karşısına geçtiği 2. sezonda onunla birlikte tüm çetesi de geri dönüyor; Michelle Jenner (Isabel) elektronik mühendisliğinde önemli bir isim olan Keila'yı canlandırıyor. Tristán Ulloa (The Asunta Case) hayırsever bir profesör ve Berlin'in sırdaşı Damian'ı canlandırıyor. Begoña Vargas (Welcome to Eden) her zaman uçurumun kenarında yaşayan bir kamikaze olan Cameron'ı canlandırıyor. Julio Peña Fernández (Through my Window) Berlin'in sadık uşağı ve Joel Sánchez çetenin amansız aksiyon adamı Bruce'u canlandırıyor.

Şubat ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 5 gün önce eklendi

Yeni sezonda onlara katılan başlıca isimler Inma Cuesta, José Luis García-Pérez ve Marta Nieto olacak. Inma Cuesta, Berlin'in çetesinin en yeni üyesi olan Candela'ya hayat verecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: