Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Berlin 2. sezonuyla geri dönüyor; Beklenen fragman geldi

    Netflix'in sevilen dizisi Berlin, 2. sezonuyla geri dönüyor. La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin karakterinin maceralarını anlatmaya devam eden 2. sezondan ilk uzun fragman yayınlandı.

    Berlin 2. sezonuyla geri dönüyor; Netflix yayın tarihini ve ilk görselleri paylaştı Tam Boyutta Gör
    La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin karakteri, ekranlardaki macerasını sürdürüyor. Sevilen karakter, 2023 yılında kendi dizisiyle izleyici karşısına çıkmış, karakterin geçmişteki maceralarına odaklanan dizi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Netflix'in en çok izlenen uluslararası yapımlarından biri olan Berlin, yakında 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek.

    Yayın tarihi yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, Berlin and the Lady with an Ermine (Berlin ve Kakımlı Kadın) adını taşıyan 2. sezondan ilk uzun fragmanı paylaştı.

    Berlin 2. Sezon, 15 Mayıs'ta Yayınlanacak

    15 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak olan 2. sezon İspanya'da geçecek ve yeni bir soygun hikâyesini ekrana taşıyacak. Aynı zamanda bir intikam hikâyesiyle de bağlantılı olan bu soygun planı, Berlin'in karanlık tarafını gün yüzüne çıkaracak.

    Pedro Alonso'nun bir kez daha Berlin rolüyle kamera karşısına geçtiği 2. sezonda onunla birlikte tüm çetesi de geri dönüyor; Michelle Jenner (Isabel) elektronik mühendisliğinde önemli bir isim olan Keila'yı canlandırıyor. Tristán Ulloa (The Asunta Case) hayırsever bir profesör ve Berlin'in sırdaşı Damian'ı canlandırıyor. Begoña Vargas (Welcome to Eden) her zaman uçurumun kenarında yaşayan bir kamikaze olan Cameron'ı canlandırıyor. Julio Peña Fernández (Through my Window) Berlin'in sadık uşağı ve Joel Sánchez çetenin amansız aksiyon adamı Bruce'u canlandırıyor.

    Yeni sezonda onlara katılan başlıca isimler Inma Cuesta, José Luis García-Pérez ve Marta Nieto olacak. Inma Cuesta, Berlin'in çetesinin en yeni üyesi olan Candela'ya hayat verecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eve süleymancık girmesi ne anlama gelir araba neden stop eder tasarım atölye isimleri büyük festival 60 gb soy ağacı gürcistan vatandaşlığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum