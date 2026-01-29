Berlin 2. sezonuyla geri dönüyor; Beklenen fragman geldi

Yayın tarihi yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, Berlin and the Lady with an Ermine (Berlin ve Kakımlı Kadın) adını taşıyan 2. sezondan ilk uzun fragmanı paylaştı.
Berlin 2. Sezon, 15 Mayıs'ta Yayınlanacak
15 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluşacak olan 2. sezon İspanya'da geçecek ve yeni bir soygun hikâyesini ekrana taşıyacak. Aynı zamanda bir intikam hikâyesiyle de bağlantılı olan bu soygun planı, Berlin'in karanlık tarafını gün yüzüne çıkaracak.
Pedro Alonso'nun bir kez daha Berlin rolüyle kamera karşısına geçtiği 2. sezonda onunla birlikte tüm çetesi de geri dönüyor; Michelle Jenner (Isabel) elektronik mühendisliğinde önemli bir isim olan Keila'yı canlandırıyor. Tristán Ulloa (The Asunta Case) hayırsever bir profesör ve Berlin'in sırdaşı Damian'ı canlandırıyor. Begoña Vargas (Welcome to Eden) her zaman uçurumun kenarında yaşayan bir kamikaze olan Cameron'ı canlandırıyor. Julio Peña Fernández (Through my Window) Berlin'in sadık uşağı ve Joel Sánchez çetenin amansız aksiyon adamı Bruce'u canlandırıyor.
Yeni sezonda onlara katılan başlıca isimler Inma Cuesta, José Luis García-Pérez ve Marta Nieto olacak. Inma Cuesta, Berlin'in çetesinin en yeni üyesi olan Candela'ya hayat verecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: