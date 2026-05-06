    Berlin 2. sezonuyla geri dönüyor; Resmi fragman yayınlandı

    Netflix'in sevilen dizisi Berlin, 2. sezonuyla geri dönüyor. La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin karakterinin maceralarını anlatmaya devam eden 2. sezondan yeni fragman yayınlandı.

    La Casa de Papel'den tanıdığımız Berlin karakteri, ekranlardaki macerasını sürdürüyor. 2023 yılında başlayan Berlin dizisi, önümüzdeki hafta 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün yeni sezonun resmi fragmanını paylaştı.

    Dizinin İspanya'da geçen ikinci sezonu, Berlin and the Lady with an Ermine (Berlin ve Kakımlı Kadın) adını taşıyor ve yeni bir soygun hikâyesine odaklanıyor. Aynı zamanda bir intikam hikâyesiyle de bağlantılı olan bu soygun, Berlin'in karanlık tarafını gün yüzüne çıkaracak.

    Berlin 2. Sezon, 15 Mayıs'ta Yayınlanacak

    Pedro Alonso'nun bir kez daha Berlin rolüyle kamera karşısına geçtiği 2. sezonda onunla birlikte tüm çetesi de geri dönüyor; Michelle Jenner (Isabel) elektronik mühendisliğinde önemli bir isim olan Keila'yı canlandırıyor. Tristán Ulloa (The Asunta Case) hayırsever bir profesör ve Berlin'in sırdaşı Damian'ı canlandırıyor. Begoña Vargas (Welcome to Eden) her zaman uçurumun kenarında yaşayan bir kamikaze olan Cameron'ı canlandırıyor. Julio Peña Fernández (Through my Window) Berlin'in sadık uşağı ve Joel Sánchez çetenin amansız aksiyon adamı Bruce'u canlandırıyor.

    Yeni sezonda onlara katılan başlıca isimler Inma Cuesta, José Luis García-Pérez ve Marta Nieto olacak. Inma Cuesta, Berlin'in çetesinin en yeni üyesi olan Candela'ya hayat verecek.

