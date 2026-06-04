İstihbarat servisleri: ‘Çin, LinkedIn üzerinden casus devşiriyor’

LinkedIn, Çin’in hedefinde
İstihbarat kurumlarına göre Çin, ABD ve müttefiklerine karşı stratejik avantaj elde etmek amacıyla gizli veya hassas bilgileri toplamak için yeni yöntemlere ağırlık veriyor. Bu kapsamda LinkedIn ve Indeed gibi profesyonel ağlar ile iş ilanı platformlarının aktif şekilde kullanıldığı ifade edildi. Bu uyarı, MI5'ın geçen yıl Çin bağlantılı ajanların LinkedIn üzerinden İngiliz milletvekillerini hedef aldığını açıklamasının ardından geldi.
Beş Göz tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Çin istihbarat görevlileri ve onlarla bağlantılı kişilerin kendilerini danışman, insan kaynakları uzmanı veya düşünce kuruluşu çalışanı gibi tanıttıkları aktarıldı. Bu kişilerin internet üzerinden yayımladıkları ilanlarda özellikle dış politika ve savunma alanlarında analist pozisyonları sundukları belirtildi.
Yetkililer, yapılan incelemelerde bazı kişilerin hassas bilgileri paylaşmasının ardından çeşitli ülkelerde cezai soruşturmalar ve davaların gündeme geldiğini açıkladı. Ortak bültende Çin’in nihai hedefinin askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda ayrıcalıklı istihbarat bilgileri elde etmek olduğu vurgulandı.
Üst düzey yetkililer ve askerlere ulaşılıyor
Bununla birlikte operasyonların yalnızca devlet ve savunma alanıyla sınırlı olmadığı belirtildi. Akademisyenler, gazeteciler ve serbest çalışan yazarların da Çin bağlantılı bilgi toplama faaliyetlerinin kapsamına girdiği aktarıldı.
5 aşamalı yöntem ortaya çıkarıldı
Five Eyes kurumları, Çin bağlantılı işe alım girişimlerinde kullanılan beş aşamalı bir yöntem tespit ettiklerini açıkladı. Buna göre hedef kişilerden Çin, savunma ve Hint-Pasifik bölgesine ilişkin raporlar hazırlamaları isteniyor. Çin tarafının bu çalışmalar için birkaç yüz dolardan birkaç bin dolara kadar ödeme yapabildiği belirtildi. İlk aşamada sıradan görünen danışmanlık faaliyetlerinin zamanla daha hassas bilgi taleplerine dönüşebildiği ifade edildi.
Ortak bültende yalnızca gizli belgelerin değil, kamuya açık bilgilerin de risk oluşturabileceği vurgulandı. Yetkililer, farklı kaynaklardan elde edilen verilerin bir araya getirilerek kritik istihbarat üretilebildiğine dikkat çekti. Ayrıca hassas bilgileri paylaşan kişilerin casusluk yasaları kapsamında yargılanabileceği hatırlatıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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