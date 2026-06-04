İstihbarat servisleri: ‘Çin, LinkedIn üzerinden casus devşiriyor’

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan oluşan Five Eyes (Beş Göz) istihbarat ortaklığı Çin istihbaratının çevrim içi iş platformları ve profesyonel ağlar üzerinden hassas bilgilere erişmeye çalıştığını bildirdi. Nadir görülen bu ortak güvenlik bülteninde Çin bağlantılı unsurların özellikle hükümet çalışanları, askeri personel ve yüksek güvenlik yetkisine sahip kişileri hedef aldığı belirtildi.

LinkedIn, Çin’in hedefinde

İstihbarat kurumlarına göre Çin, ABD ve müttefiklerine karşı stratejik avantaj elde etmek amacıyla gizli veya hassas bilgileri toplamak için yeni yöntemlere ağırlık veriyor. Bu kapsamda LinkedIn ve Indeed gibi profesyonel ağlar ile iş ilanı platformlarının aktif şekilde kullanıldığı ifade edildi. Bu uyarı, MI5'ın geçen yıl Çin bağlantılı ajanların LinkedIn üzerinden İngiliz milletvekillerini hedef aldığını açıklamasının ardından geldi.

Beş Göz tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Çin istihbarat görevlileri ve onlarla bağlantılı kişilerin kendilerini danışman, insan kaynakları uzmanı veya düşünce kuruluşu çalışanı gibi tanıttıkları aktarıldı. Bu kişilerin internet üzerinden yayımladıkları ilanlarda özellikle dış politika ve savunma alanlarında analist pozisyonları sundukları belirtildi.

Yetkililer, yapılan incelemelerde bazı kişilerin hassas bilgileri paylaşmasının ardından çeşitli ülkelerde cezai soruşturmalar ve davaların gündeme geldiğini açıkladı. Ortak bültende Çin’in nihai hedefinin askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda ayrıcalıklı istihbarat bilgileri elde etmek olduğu vurgulandı.

Üst düzey yetkililer ve askerlere ulaşılıyor

Tam Boyutta Gör Batılı istihbarat değerlendirmelerine göre Çin’in hedef aldığı kişiler arasında üst düzey güvenlik izinlerine sahip çalışanlar ile askeri personel bulunuyor. Özellikle Hint-Pasifik bölgesinde görev yapan askerlerin de hedefler arasında yer aldığı kaydedildi.

SelçukSports'un sahibi Selçuk Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı 18 sa. önce eklendi

Bununla birlikte operasyonların yalnızca devlet ve savunma alanıyla sınırlı olmadığı belirtildi. Akademisyenler, gazeteciler ve serbest çalışan yazarların da Çin bağlantılı bilgi toplama faaliyetlerinin kapsamına girdiği aktarıldı.

5 aşamalı yöntem ortaya çıkarıldı

Five Eyes kurumları, Çin bağlantılı işe alım girişimlerinde kullanılan beş aşamalı bir yöntem tespit ettiklerini açıkladı. Buna göre hedef kişilerden Çin, savunma ve Hint-Pasifik bölgesine ilişkin raporlar hazırlamaları isteniyor. Çin tarafının bu çalışmalar için birkaç yüz dolardan birkaç bin dolara kadar ödeme yapabildiği belirtildi. İlk aşamada sıradan görünen danışmanlık faaliyetlerinin zamanla daha hassas bilgi taleplerine dönüşebildiği ifade edildi.

Ortak bültende yalnızca gizli belgelerin değil, kamuya açık bilgilerin de risk oluşturabileceği vurgulandı. Yetkililer, farklı kaynaklardan elde edilen verilerin bir araya getirilerek kritik istihbarat üretilebildiğine dikkat çekti. Ayrıca hassas bilgileri paylaşan kişilerin casusluk yasaları kapsamında yargılanabileceği hatırlatıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Beş Göz'den Çin uyarısı: LinkedIn casusluk için kullanılıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: