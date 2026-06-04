Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İstihbarat servisleri: ‘Çin, LinkedIn üzerinden casus devşiriyor’

    İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın istihbarat kurumları, Çin'in LinkedIn ve iş ilanı platformları üzerinden hassas bilgilere erişmeye çalıştığı konusunda ortak uyarı yayımladı.

    Beş Göz'den Çin uyarısı: LinkedIn casusluk için kullanılıyor Tam Boyutta Gör
    İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan oluşan Five Eyes (Beş Göz) istihbarat ortaklığı Çin istihbaratının çevrim içi iş platformları ve profesyonel ağlar üzerinden hassas bilgilere erişmeye çalıştığını bildirdi. Nadir görülen bu ortak güvenlik bülteninde Çin bağlantılı unsurların özellikle hükümet çalışanları, askeri personel ve yüksek güvenlik yetkisine sahip kişileri hedef aldığı belirtildi.

    LinkedIn, Çin’in hedefinde

    İstihbarat kurumlarına göre Çin, ABD ve müttefiklerine karşı stratejik avantaj elde etmek amacıyla gizli veya hassas bilgileri toplamak için yeni yöntemlere ağırlık veriyor. Bu kapsamda LinkedIn ve Indeed gibi profesyonel ağlar ile iş ilanı platformlarının aktif şekilde kullanıldığı ifade edildi. Bu uyarı, MI5'ın geçen yıl Çin bağlantılı ajanların LinkedIn üzerinden İngiliz milletvekillerini hedef aldığını açıklamasının ardından geldi.

    Beş Göz tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Çin istihbarat görevlileri ve onlarla bağlantılı kişilerin kendilerini danışman, insan kaynakları uzmanı veya düşünce kuruluşu çalışanı gibi tanıttıkları aktarıldı. Bu kişilerin internet üzerinden yayımladıkları ilanlarda özellikle dış politika ve savunma alanlarında analist pozisyonları sundukları belirtildi.

    Yetkililer, yapılan incelemelerde bazı kişilerin hassas bilgileri paylaşmasının ardından çeşitli ülkelerde cezai soruşturmalar ve davaların gündeme geldiğini açıkladı. Ortak bültende Çin’in nihai hedefinin askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda ayrıcalıklı istihbarat bilgileri elde etmek olduğu vurgulandı.

    Üst düzey yetkililer ve askerlere ulaşılıyor

    Beş Göz'den Çin uyarısı: LinkedIn casusluk için kullanılıyor Tam Boyutta Gör
    Batılı istihbarat değerlendirmelerine göre Çin’in hedef aldığı kişiler arasında üst düzey güvenlik izinlerine sahip çalışanlar ile askeri personel bulunuyor. Özellikle Hint-Pasifik bölgesinde görev yapan askerlerin de hedefler arasında yer aldığı kaydedildi.

    Bununla birlikte operasyonların yalnızca devlet ve savunma alanıyla sınırlı olmadığı belirtildi. Akademisyenler, gazeteciler ve serbest çalışan yazarların da Çin bağlantılı bilgi toplama faaliyetlerinin kapsamına girdiği aktarıldı.

    5 aşamalı yöntem ortaya çıkarıldı

    Five Eyes kurumları, Çin bağlantılı işe alım girişimlerinde kullanılan beş aşamalı bir yöntem tespit ettiklerini açıkladı. Buna göre hedef kişilerden Çin, savunma ve Hint-Pasifik bölgesine ilişkin raporlar hazırlamaları isteniyor. Çin tarafının bu çalışmalar için birkaç yüz dolardan birkaç bin dolara kadar ödeme yapabildiği belirtildi. İlk aşamada sıradan görünen danışmanlık faaliyetlerinin zamanla daha hassas bilgi taleplerine dönüşebildiği ifade edildi.

    Ortak bültende yalnızca gizli belgelerin değil, kamuya açık bilgilerin de risk oluşturabileceği vurgulandı. Yetkililer, farklı kaynaklardan elde edilen verilerin bir araya getirilerek kritik istihbarat üretilebildiğine dikkat çekti. Ayrıca hassas bilgileri paylaşan kişilerin casusluk yasaları kapsamında yargılanabileceği hatırlatıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pre ne demek toyota yaris 1.5 fun special yorum internet wan bağlı değil ne demek subap değişimi ne kadar lustral 100 mg kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus 15.6&quot;
    Chuwi GemiBook Plus 15.6"
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum