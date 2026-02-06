Bataryalı enerji depolama kapasitesi ilk kez pompaj depolamalı HES’leri geçti

Yıllık kurulumlar 100 GW sınırını geçti
Rapora göre 2025 yılı, BESS tarafında yalnızca toplam kapasite açısından değil, yıllık kurulumlar açısından da rekorlara sahne oldu. Yıllık yeni BESS kurulumları 100 GW/280 GWh seviyesini aşarak 2023’te eklenen kapasitenin neredeyse üç katına ulaştı. Sektörün son beş yılda bileşik büyüme oranının yüzde 100’ün üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.
BESS maliyetleri düşüyor
Raporda BESS maliyetlerindeki düşüşü de detaylı biçimde ele alıyor. 2025 yılında Çin’de anahtar teslim BESS maliyetleri yaklaşık yüzde 15 gerileyerek 150 dolar/kWh seviyelerine kadar indi.
Ancak 2026’ya girerken maliyet düşüş hızının yavaşlaması bekleniyor. Çin’de ihracat vergi iadelerinin azaltılması, hücre ve konteyner fiyatlarını her aşamada yaklaşık yüzde 6 artırabilir. Buna ek olarak, lityum fiyatlarında öngörülen toparlanmanın sistem maliyetlerine yüzde 2 ila 5 arasında ek yük getirebileceği hesaplanıyor.
Maliyet baskılarına rağmen BESS, giderek daha fazla bölgede ekonomik olarak uygulanabilir hale geliyor. Teknolojik gelişmeler, sistem ömrünü 20 yılın ve 10.000 çevrimin üzerine taşıyor. Yaklaşık 200 dolar/kWh sermaye maliyeti seviyesinde, depolamanın birim maliyetinin 50 dolar/MWh civarına, hatta uygun koşullarda daha da altına düşebildiği belirtiliyor.