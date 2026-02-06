Giriş
    Bataryalı enerji depolama kapasitesi ilk kez pompaj depolamalı HES’leri geçti

    Küresel batarya enerji depolama sistemleri kapasitesi 250 GW’ı aşarak pompajlı hidroelektrik depolamayı ilk kez geride bıraktı. 2026’da da rekor kırılması bekleniyor.

    BESS ilk kez pompaj depolamalı HES’leri küresel ölçekte geçti Tam Boyutta Gör
    Rystad Energy’nin yayımladığı Energy Storage Outlook raporuna göre küresel bataryalı enerji depolama sistemleri (BESS) pazarı tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Dünya genelinde devredeki BESS kapasitesi 250 GW seviyesini aşarak pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerini (PHES) ilk kez geride bıraktı.

    Yıllık kurulumlar 100 GW sınırını geçti

    Rapora göre 2025 yılı, BESS tarafında yalnızca toplam kapasite açısından değil, yıllık kurulumlar açısından da rekorlara sahne oldu. Yıllık yeni BESS kurulumları 100 GW/280 GWh seviyesini aşarak 2023’te eklenen kapasitenin neredeyse üç katına ulaştı. Sektörün son beş yılda bileşik büyüme oranının yüzde 100’ün üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

    BESS ilk kez pompaj depolamalı HES’leri küresel ölçekte geçti Tam Boyutta Gör
    Bu ivmenin 2026’da daha da güçlenmesi bekleniyor. Rystad Energy, 2026 yılında küresel BESS ilavelerinin 130 GW/350 GWh seviyesini aşacağını öngörüyor. Çin, ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Almanya lider pazarlar olmaya devam ederken İtalya, Suudi Arabistan ve genel olarak Orta Doğu, Şili ile Doğu Avrupa gibi bölgeler de hızla öne çıkıyor.
    BESS ilk kez pompaj depolamalı HES’leri küresel ölçekte geçti Tam Boyutta Gör
    Raporun dikkat çektiği en önemli gelişmelerden biri, BESS’in rolünün değişmeye başlaması. Batarya sistemleri artık sadece yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemekle kalmıyor, bazı bölgelerde doğrudan fosil yakıtlı üretimin yerini almaya başlıyor. 2025 yılında Avustralya’nın Victoria eyaletinde batarya kaynaklı elektrik üretimi, ilk kez gaz santrallerini geride bıraktı. ABD’de ise Kaliforniya’daki bataryalar Nisan 2025’te akşam saatlerindeki elektrik üretiminin yüzde 20’sinden fazlasını karşıladı.

    BESS maliyetleri düşüyor

    Raporda BESS maliyetlerindeki düşüşü de detaylı biçimde ele alıyor. 2025 yılında Çin’de anahtar teslim BESS maliyetleri yaklaşık yüzde 15 gerileyerek 150 dolar/kWh seviyelerine kadar indi.

    Ancak 2026’ya girerken maliyet düşüş hızının yavaşlaması bekleniyor. Çin’de ihracat vergi iadelerinin azaltılması, hücre ve konteyner fiyatlarını her aşamada yaklaşık yüzde 6 artırabilir. Buna ek olarak, lityum fiyatlarında öngörülen toparlanmanın sistem maliyetlerine yüzde 2 ila 5 arasında ek yük getirebileceği hesaplanıyor.

    Maliyet baskılarına rağmen BESS, giderek daha fazla bölgede ekonomik olarak uygulanabilir hale geliyor. Teknolojik gelişmeler, sistem ömrünü 20 yılın ve 10.000 çevrimin üzerine taşıyor. Yaklaşık 200 dolar/kWh sermaye maliyeti seviyesinde, depolamanın birim maliyetinin 50 dolar/MWh civarına, hatta uygun koşullarda daha da altına düşebildiği belirtiliyor.

