Bethesda açıkladı: Obsidian yeni oyun geliştiriyor, Fallout 5 ön yapımda

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Bethesda Game Studios tarafından yapılan açıklamada Obsidian Entertainment'ın yeni bir Fallout oyunu üzerinde çalıştığı duyuruldu. Aynı zamanda Fallout 5'in ön yapım aşamasıdna olduğu ve birden fazla Fallout projesinin aktif geliştirme sürecinde bulunduğu resmen doğruladı. Açıklamada ayrıca Fallout 76 için yeni bir genişleme paketi ve serinin 30. yılına yönelik planlar da yer aldı.

Fallout serisi öncelikler arasında

Bethesda, yayımladığı açıklamada Fallout'un şirket için en önemli markalardan biri olduğunu vurguladı. Stüdyoya göre Fallout 5 serinin uzun vadeli hedefi olmaya devam ederken şu anda aynı anda geliştirilen birden fazla Fallout projesi bulunuyor. Bu projeler arasında daha önce doğrulanan Fallout 3 ve Fallout: New Vegas remaster sürümleri de yer alıyor.

Fallout 3 ve New Vegas remaster olarak geri dönüyor 54 dk. önce eklendi

Bethesda'nın en dikkat çeken duyurularından biri ise Obsidian Entertainment ile yeniden iş birliği yapılması oldu. Fallout: New Vegas'ın geliştiricisi olan stüdyonun Bethesda ile yeni bir Fallout projesi üzerinde çalıştığı resmen açıklandı. Geçtiğimiz günlerde bu doğrultuda iddialar ortaya atılmıştı.

Fallout 76 genişlemesi Fallout 3 öncesini anlatacak

Bethesda ayrıca Fallout 76 için yeni bir genişleme paketini de doğruladı. Şirketin açıklamasına göre bu içerik, Fallout 3'ün öncesinde geçen bir hikaye sunacak. Öte yandan bu yıl geleneksel Fallout Day yayınının düzenlenmeyeceği açıklandı. Bunun yerine Bethesda, 2027 yılında serinin 30. yılını kutlamak amacıyla hayranlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Bu kapsamda Washington, DC'de canlı bir etkinlik düzenlenmesi planlanıyor.

Creation Engine 3 iki büyük oyuna güç verecek

Teknik tarafta ise Bethesda, Creation Engine 3 oyun motorunun hem The Elder Scrolls VI hem de Fallout 5 geliştirme sürecinde kullanılacağını açıkladı. Şirkete göre Starfield'ın ardından geliştirilen bu ortak teknoloji platformu ekiplerin aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışmasını sağlayacak yeni araçlar, görüntü oluşturma teknolojileri ve sistemler sunuyor.

Buna karşın stüdyo, geliştirme önceliğinin şu anda The Elder Scrolls VI olduğunu belirtti. Bethesda'nın büyük bölümü serinin yeni oyununa odaklanmış durumda bulunurken Fallout 5 için süreç henüz yolun başında.

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Bethesda açıkladı: Fallout 5 ön yapım aşamasında

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