Bethesda'dan Elder Scrolls VI ve Starfield açıklaması: "Starfield 2 planda yok"

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi The Elder Scrolls serisinin yeni oyunu The Elder Scrolls VI için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öyle ki Haziran 2018 tarihinde tanıtılan ve halihazırda geliştirilen oyunun, en erken 2027'den önce piyasaya çıkmayacak. Son olarak Bathesda başkanı Todd Howard, The Elder Scrolls VI ve Starfield hakkında yeni detaylar paylaştı.

Bethesda Game Studios cephesinde odak hâlâ büyük ölçüde The Elder Scrolls VI üzerinde. Howard, geliştirme sürecinin iyi ilerlediğini ve oyuncuların sabırlı olması gerektiğini yineledi. Oyunun 2024 itibarıyla oynanabilir durumda olduğu zaten biliniyordu. Ayrıca Bethesda'nın en az 2025'ten bu yana Unreal Engine 5'e geçmeyeceği ve kendi Creation Engine teknolojisini kullanmaya devam edeceği de netleşmişti. Kısacası somut bir çıkış takvimi hâlâ yok.

Starfield için "büyük" güncelleme yolda

Öte yandan Howard, Starfield için "çok sayıda içerik" üzerinde çalıştıklarını ve yakında detaylı bir tanıtım yapılacağını açıkladı. Ancak beklentileri de baştan sınırladı: Bu bir "Starfield 2.0" değil. Howard'a göre gelecek güncelleme, oyunu izole değişikliklerle değil daha "meta" düzeyde dönüştürecek. Uzay ve keşif mekaniklerinin farklı şekillerde kullanılacağı, sistemsel değişiklikler içeren bir içerik paketi söz konusu.

Ayrıca stüdyo, Starfield desteğinin bir sonraki büyük güncellemeden sonra da sona ermeyeceğini söylüyor. Keza oyunun Nisan 2026'da PlayStation 5 için duyurulabileceği konuşuluyor.

