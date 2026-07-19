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    Bethesda, Starfield'dan vazgeçmiyor: 2027'de yeni içerikler gelecek

    Oyunlarına dair gelecek planlarını paylaşan Bethesda, bu esnada Starfield'ın geleceğine de açıklık getirdi. Bethesda, yaşanan hayal kırıklıklarına rağmen Starfield'dan vazgeçmiyor.

    Bethesda, Starfield'dan vazgeçmiyor: 2027'de yeni içerikler gelecek Tam Boyutta Gör
    Fallout ve The Elder Scrolls gbii efsanevi serilerin arkasındaki stüdyo olan Bethesda, Starfield ile oyuncuları bir türlü tatmin edemedi. Bu yılın başında PS5'e gelen oyun, bu vesileyle yeni bir ek pakete de kavuştu. Ancak ne PS5 versiyonu ne de bu yeni içerik öyle büyük bir fark yaratmadı. Bu son girişim de başarısız olunca pek çok kişi stüdyonun artık Starfield'ın peşini bırakacağını düşünüyordu. Ama görünen o ki Bethesda her şeye rağmen Starfield'dan vazgeçmiyor.

    Starfield, 2027'de Yeni İçeriklerle Güncellenecek

    Bu hafta gelecek planlarını detaylandıran Bethesda, Starfield'ın da geleceklerinin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini açıkladı. Nitekim önümüzdeki yıl oyunun yeni içeriklerle güncelleneceği duyuruldu.

    Bu doğrudan yeni bir ek paket anlamına gelmiyor. Ancak stüdyo hem yeni hikâyelerin hem de oynanış tarafında yeni geliştirmelerin yolda olduğunu söylüyor. Ayrıca Nisan ayında çıkan Starborn ek paketiyle bağlantılı yeni içeriklerin de geleceği belirtiliyor.

    Stüdyo ayrıca oyunun 17 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Tabii bu 17 milyon kopya satıldığı anlamına gelmiyor. Çünkü kayda değer bir kitle oyunu Xbox Game Pass üzerinden oynadı.

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