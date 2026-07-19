Bethesda, Starfield'dan vazgeçmiyor: 2027'de yeni içerikler gelecek

Starfield, 2027'de Yeni İçeriklerle Güncellenecek
Bu hafta gelecek planlarını detaylandıran Bethesda, Starfield'ın da geleceklerinin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini açıkladı. Nitekim önümüzdeki yıl oyunun yeni içeriklerle güncelleneceği duyuruldu.
Bu doğrudan yeni bir ek paket anlamına gelmiyor. Ancak stüdyo hem yeni hikâyelerin hem de oynanış tarafında yeni geliştirmelerin yolda olduğunu söylüyor. Ayrıca Nisan ayında çıkan Starborn ek paketiyle bağlantılı yeni içeriklerin de geleceği belirtiliyor.
Stüdyo ayrıca oyunun 17 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. Tabii bu 17 milyon kopya satıldığı anlamına gelmiyor. Çünkü kayda değer bir kitle oyunu Xbox Game Pass üzerinden oynadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: