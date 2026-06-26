Beyaz Saray devreye girdi: OpenAI, GPT-5.6'yı herkese sunamayacak

GPT-5.6'ya erişim müşteri bazında onaylanacak
OpenAI CEO'su Sam Altman, bu hafta çalışanlarla yaptığı toplantıda ön izleme sürecinde hükümetin erişimi "müşteri müşteri" onaylayacağını söyledi. Altman'ın aktardığına göre bu sınırlı dağıtım sorunsuz ilerlerse birkaç hafta içinde daha geniş kapsamlı bir genel kullanıma açılma planlanıyor.
Aktarılanlara göre OpenAI’ın yeni modeli sadece ABD yönetimi tarafından incelenmekle kalmıyor, aynı zamanda şirket çalışanları da yaklaşan sürüm konusunda hükümetle yakın işbirliği içinde çalıştı. Sınırlı dağıtım talebinin ise Ulusal Siber Direktörlük Ofisi (Office of the National Cyber Director) ile Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi'nden (Office of Science and Technology Policy) geldiği öne sürülüyor.
Göreve geldiğinde yapay zekaya daha serbest bir yaklaşım benimseyeceğini açıklayan Trump yönetimi, son aylarda yeni modeller üzerindeki federal denetimi artıran adımlar atmaya başladı.
Trump'ın bu ay imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, belirli yapay zeka şirketlerinden geliştirdikleri yeni modelleri kamuya sunmadan önce gönüllü olarak hükümete test ve değerlendirme amacıyla göndermeleri istendi. GPT-5.6 için uygulanan sınırlı erişim süreci de bu yeni yaklaşımın ilk önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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