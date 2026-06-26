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    Beyaz Saray devreye girdi: OpenAI, GPT-5.6'yı herkese sunamayacak

    OpenAI'ın GPT-5.6 modeli, Trump yönetiminin talebiyle ilk etapta yalnızca sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulacak. Hükümet, erişimi müşteri bazında onaylayarak süreci takip edecek.

    Beyaz Saray devreye girdi: OpenAI, GPT-5.6'yı herkese sunamayacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli GPT-5.6, önceki sürümlerin aksine geniş çapta kullanıma sunulmayabilir. Zira aktarılanlara göre şirket, Trump yönetiminin talebi doğrultusunda modeli ilk etapta yalnızca sınırlı sayıdaki yakın iş ortaklarıyla paylaşmayı planlıyor. Böylece GPT-5.6'nın dağıtımı, hükümetin gözetiminde kademeli olarak gerçekleştirilecek.

    GPT-5.6'ya erişim müşteri bazında onaylanacak

    OpenAI CEO'su Sam Altman, bu hafta çalışanlarla yaptığı toplantıda ön izleme sürecinde hükümetin erişimi "müşteri müşteri" onaylayacağını söyledi. Altman'ın aktardığına göre bu sınırlı dağıtım sorunsuz ilerlerse birkaç hafta içinde daha geniş kapsamlı bir genel kullanıma açılma planlanıyor.

    Aktarılanlara göre OpenAI’ın yeni modeli sadece ABD yönetimi tarafından incelenmekle kalmıyor, aynı zamanda şirket çalışanları da yaklaşan sürüm konusunda hükümetle yakın işbirliği içinde çalıştı. Sınırlı dağıtım talebinin ise Ulusal Siber Direktörlük Ofisi (Office of the National Cyber Director) ile Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi'nden (Office of Science and Technology Policy) geldiği öne sürülüyor.

    Göreve geldiğinde yapay zekaya daha serbest bir yaklaşım benimseyeceğini açıklayan Trump yönetimi, son aylarda yeni modeller üzerindeki federal denetimi artıran adımlar atmaya başladı.

    Trump'ın bu ay imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, belirli yapay zeka şirketlerinden geliştirdikleri yeni modelleri kamuya sunmadan önce gönüllü olarak hükümete test ve değerlendirme amacıyla göndermeleri istendi. GPT-5.6 için uygulanan sınırlı erişim süreci de bu yeni yaklaşımın ilk önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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    enreka_tr 16 saat önce

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