beyerdynamic DJ 300 PRO X iki farklı boyut ile geliyor

Tam Boyutta Gör Üst seviye kulaklık modellerinin beğenilen ismi beyerdynamic, bu kez DJ sektörüne yönelik iddialı bir model tanıttı. beyerdynamic DJ 300 PRO X iki farklı kapak ile DJ performansına katkı yapmayı amaçlıyor.

beyerdynamic DJ 300 PRO X özellikleri ve fiyatı

beyerdynamic DJ 300 PRO X kablolu kulaklık modeli 45mm dinamik sürücü ile geliyor ve 5–35,000 Hz aralığında frekans tepkisi sunuyor. İmpedans değeri ise 48 Ohm. İkisi bir arada olarak tanımlanan üründe kulak üzerine oturan on-ear ve kulağı kaplayan over-ear şeklinde iki kapak sunuluyor.

On-ear modunda 115 desibel gürültü seviyesine ulaşan kulaklık, over-ear modunda ise 1mW enerjiyle 109 desibel, 1 Volt enerjiyle 117 desibele çıkabiliyor. Maksimum seviye ise 122 desibel olarak belirtilmiş.

Ortam gürültüsünü 20 desibele kadar azaltabilen kulaklık 1.5 metre kablo ile geliyor. Kablo bayonet kilidi ile her iki kapağa da bağlanabiliyor. Beyerdynamic çevrim içi düzenleyici ile kulaklıklar optimize edilebiliyor. İki kapak seti, 6.35mm adaptör ve taşıma kılıfı ile beyerdynamic DJ 300 PRO X modeli 199 Euro fiyat etiketine sahip. Kulaklığın farklı renk detaylarına sahip bir de Club versiyonu bulunuyor.

