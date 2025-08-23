Beyerdynamic iki yeni oyuncu kulaklığını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Premium kulaklık modelleri ile tanıdığımız Beyerdynamic markası, Gamescom 2025 fuarında oyunculara yönelik iki yeni model tanıttı. Beyerdynamic MMX 150 ve Beyerdynamic MMX230 kablosuz kulaklıklar iddialı özelliklerle geliyor.

Beyerdynamic MMX 150 özellikleri ve fiyatı

Beyerdynamic MMX 150 kulaklık modeli biraz daha gündelik kullanıma yönelik hazırlanmış. 40mm ses sürücüleri Almanya’da optimize edilmiş. Premium malzemelerden imal edilen kulaklık 50 saate kadar kullanım sunuyor.

Kondenser mikrofon 20-20000Hz aralığında çalışırken META VOICE özelliği ile oyuncunun sesini duyması sağlanıyor. USB Tip-C ve 3.5mm jak adaptörü de kutuda geliyor. Fiyatı ise 179 Euro olarak belirlenmiş.

Beyerdynamic MMX230 özellikleri ve fiyatı

Beyerdynamic MMX230 yine 40mm ses sürücüleri ile gelirken en önemli farkı ilk kez değiştirilebilir batarya ile gelmesi. Böylece 60 saatlik kullanımdan sonra yedek bataryayı devreye sokabiliyorsunuz. Yine Bluetooth 6.0 standardı da dikkat çekiyor. ANC yanında çevresel gürültü engelleme yapan mikrofonu da olan kulaklık 249 Euro fiyat etiketine sahip.

