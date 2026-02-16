Beyinden ilham alan çip, otomobillere gerçek zamanlı görüş kazandırıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Otonom araçların ve robotların çevreyi algılama ve tepki verme süresi, yapmaları istenen işleri yerine getirebilmeleri için kritik öneme sahip. Bu kapsamda Çin’deki Beihang University araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, hareket algılama süreçlerini mevcut optik akış yöntemlerine kıyasla dört kat daha hızlı gerçekleştirebilen yeni bir görüş sistemi ortaya koydu.

Çalışma, otonom araçlardan endüstriyel robotlara, cerrahi sistemlerden insansı robotlara kadar geniş bir yelpazede makinelerin reflekslerini önemli ölçüde güçlendirme potansiyeline sahip.

Araştırmanın temelinde nöromorfik mühendislik yer alıyor. İnsan beyninin çalışma prensiplerinden ilham alan bu yaklaşım, geleneksel işlemcilerden farklı olarak bellek ve hesaplama birimlerini aynı yapıda birleştiriyor. Böylece veri aktarımı sırasında oluşan gecikmeler azaltılıyor ve enerji verimliliği artırılıyor. Nöromorfik donanımlar uzun süredir makine algısı ile insan algısı arasındaki farkı kapatmanın en umut verici yollarından biri olarak görülüyor.

Projeye liderlik eden robotik uzmanı Shuo Gao ve ekibi, beynin nispeten az bilinen ancak kritik bir bölgesi olan LGN’den (lateral genikulat çekirdek- lateral geniculate nucleus) esinlendi.

Tam Boyutta Gör Retina ile görsel korteks arasında konumlanan bu yapı, bir aktarım istasyonu işlevinin yanı sıra güçlü bir filtre görevi de görüyor. Zamansal ve mekansal değişimlere duyarlı olan LGN, hızlı hareket eden ya da ani değişim gösteren nesnelere öncelik tanıyarak beynin işlem gücünü en gerekli alanlara yönlendiriyor.

Araştırmacılar bu “seçici dikkat” mekanizmasını silikon tabanlı bir mimariye uyarladı. Geleneksel robotik görüş sistemlerinde kameralar sabit kareler yakalıyor ve optik akış algoritmaları ardışık kareler arasındaki değişimleri izleyerek hareketi hesaplıyor. Bu yöntem güvenilir olsa da tek bir karenin işlenmesi yarım saniyeden fazla sürebiliyor. Örneğin bir otoyolda saate 110 km/s hızla ilerleyen bir otonom araç için bu gecikme, neredeyse 15 metre boyunca sistemin “kör” olduğu anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Bu sorunu çözmek için Beihang Üniversitesi ekibi, ışık yoğunluğundaki zamansal değişimleri doğrudan algılayabilen özel bir nöromorfik çip geliştirdi. Sistem, sahnedeki tüm görüntüyü eşit biçimde işlemek yerine, yalnızca değişim yaşanan bölgeleri tespit ederek hesaplama kaynaklarını bu alanlara yönlendiriyor. Bu sayede gereksiz veri işleme yükü ortadan kaldırılıyor ve gecikme dramatik biçimde düşürülüyor.

Simüle edilmiş sürüş senaryoları ve robot kol görevleri dahil olmak üzere gerçekleştirilen testlerde prototip sistem, işleme gecikmesini yaklaşık yüzde 75 oranında azalttı. Ayrıca karmaşık manevralar sırasında hareket takibi hassasiyetinin iki katına çıktığı rapor edildi. Bu sonuçlar, özellikle ani yön değişimleri veya yoğun trafik gibi dinamik ortamlarda sistemin belirgin bir avantaj sunduğunu gösteriyor.

Veriler etkileyici olsa da yeni mimari, nihai görüntü yorumlama aşamasında hâlâ geleneksel optik akış algoritmalarına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca çok sayıda hareketin üst üste bindiği, görsel olarak kalabalık ortamlarda performans zorlukları yaşanabiliyor. Buna rağmen elde edilen kazanımlar, klasik donanım yapılarına kıyasla kayda değer bir ilerleme anlamına geliyor ve makinelerin algı hızının insan seviyesine yaklaşabileceğini, hatta bazı senaryolarda bunu aşabileceğini işaret ediyor.

