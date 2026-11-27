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Yapay Zeka Özeti: Oynat 3 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Caltech araştırmacıları, beyne doğrudan ilaç taşıyabilen ışıkla çalışan nanorobotlar geliştirdi. BrainBot adı verilen bu minik yapılar, kızılötesi ışıkla etkinleşerek kan-beyin bariyerini kolayca aşıyor. Farelerde yapılan deneylerde beyne ulaşan ilaç miktarını beş kat artıran teknoloji; tümör büyümesini yavaşlatırken, sağlıklı dokulara verilen zararı da en aza indirmeyi başardı. Yöntemin gelecekte beyin kanserinin yanı sıra Parkinson tedavisinde de kullanılması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) araştırmacıları, ilaçların beyne ulaşmasını engelleyen kan-beyin bariyerini aşabilen 250 nanometre boyutunda, ışıkla etkinleştirilen nanorobotlar geliştirdi. BrainBot adı verilen bu yapılar, fareler üzerinde yapılan deneylerde beyne ulaşan ilaç miktarını yaklaşık beş kat artırmayı başardı. Teknolojinin ilerleyen dönemde Parkinson gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde de kullanılması hedefleniyor.

BrainBot nanorobotlar sınırları aşabiliyor

Beyin, vücudu enfeksiyonlardan, toksinlerden ve diğer zararlı maddelerden koruyan özel bir hücre tabakasıyla çevrili. Kan-beyin bariyeri olarak adlandırılan bu yapı, beyin sağlığı açısından kritik bir koruma sağlasa da ilaçların beyin dokusuna ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle bazı hastalıkların tedavisinde etkili olabilecek ilaçlar, hedeflenen bölgeye yeterli miktarda ulaşamıyor. Caltech'te tıp mühendisliği profesörü Wei Gao liderliğindeki araştırma ekibi, bu sorunu aşmak için BrainBot adı verilen biyolojik olarak parçalanabilen nanorobotlar geliştirdi.

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Yaklaşık 250 nanometre boyutundaki BrainBot'lar, insan saçının kalınlığından yüzlerce kat daha küçük. Biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden üretilen bu yapılar, kan dolaşımına enjekte edilerek beyne taşınabiliyor.

Nanorobotların kan-beyin bariyerini aşması için biyolojik hedefleme ve ışıkla etkinleştirilen hareket mekanizması birlikte kullanılıyor. BrainBot'ların üzerinde bulunan aptamer adı verilen özel DNA molekülleri, kan-beyin bariyerini oluşturan hücreleri tanıyıp bunlara bağlanabiliyor.

Yakın kızılötesi ışıkla hareket ediyorlar

BrainBot teknolojisinin dikkat çeken yönlerinden biri, nanorobotların hareketini kontrol etmek için yakın kızılötesi ışık kullanılması. Kan dolaşımına enjekte edilen nanorobotlar, kafatası üzerinden beyne yönlendirilen yakın kızılötesi ışıkla etkinleştiriliyor.

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Her bir BrainBot, gaz üreten amonyum bikarbonat bileşiğini barındıran küçük bir hazneye sahip. Sıcaklığa duyarlı bir kapakla kapatılan bu hazne, ışığın oluşturduğu yerel ısı nedeniyle açılıyor. Böylece gaz üretimi başlıyor ve ortaya çıkan itiş kuvveti nanorobotların kan-beyin bariyerine doğru hareket etmesine yardımcı oluyor.

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Nanorobotların üzerindeki aptamerler, bariyeri oluşturan hücrelere bağlanarak BrainBot'ların hücreler tarafından içeri alınmasını ve bariyerin diğer tarafına taşınmasını sağlıyor. Beyin dokusuna ulaşıldığında ise nanorobotların yapısı parçalanıyor ve taşıdıkları ilaç serbest bırakılıyor.

Farelerde büyük başarı yakalandı

Araştırma ekibi, BrainBot'ları ilk olarak agresif bir beyin kanseri türü olan glioblastoma üzerinde test etti. Bu kapsamda nanorobotlara doksorubisin adlı kemoterapi ilacı yüklendi ve glioblastoma bulunan farelere enjekte edildi.

Deneylerde yakın kızılötesi ışıkla etkinleştirilen BrainBot'lar, etkinleştirilmeyen nanorobotlara kıyasla beyne yaklaşık beş kat daha fazla ilaç ulaştırdı. Artan ilaç iletimi, tümör büyümesinin yavaşlamasını ve farelerin yaşam süresinin uzamasını sağladı.

Araştırmacılar ayrıca tedavi sırasında kan-beyin bariyerinde tespit edilebilir bir bozulma gözlemlemedi. Ayrıca geleneksel yöntemlerin aksine sistemik toksisitenin de azaldığı bildirildi.

Bununla birlikte enjekte edilen BrainBot'ların yalnızca bir bölümü beyne ulaşabildi. Geriye kalan nanorobotların ise karaciğer ve dalak gibi organlar tarafından tutulduktan sonra parçalanması bekleniyor. Bu durum, nanoparçacık temelli ilaç taşıma sistemlerinde karşılaşılan yaygın sorunlardan biri.

Parkinson tedavisinde de kullanılabilir

Caltech ekibi, BrainBot teknolojisinin yalnızca beyin kanserine yönelik olmadığını düşünüyor. Araştırmacılara göre kan-beyin bariyerini aşabilen bu sistem, ilaçların beyne ulaştırılmasının zor olduğu farklı nörolojik hastalıklar için de kullanılabilir. Parkinson hastalığı, teknolojinin ileride uygulanabileceği alanlar arasında gösteriliyor.

Çalışma şimdilik yalnızca fareler üzerinde gerçekleştirildi. İnsanlarda klinik deneylere geçilmeden önce yakın kızılötesi ışığın beyne ulaştırılma yönteminin iyileştirilmesi ve nanorobotların vücut içindeki uzun vadeli güvenliğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca BrainBot'ların kararlılığı, vücutta ne kadar süre kaldığı ve nasıl parçalandığı da incelenecek.

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Beyne ilaç taşıyan nanorobotlar geliştirildi

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