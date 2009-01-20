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BFG'den fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce 9800GT

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,7b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG'den fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce 9800GT
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Phobos isimli oyuncu bilgisayarıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Uluslararası Tüketi Elektroniği Fuarı'nın öne çıkan isimlerinden biri olan BFG, GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerinin lansmanından sonra ürün gamına iki yeni model daha ekledi. Firmanın ThermoIntelligence serisi GeForce 9800 GT OC2 ve OCX isimli modelleri fabrika çıkışı arttırılan saat hızları ve özel soğutucuları ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Nvidia'nın G92 kod adlı grafik işlem birimini kullanan yeni modeller, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR3 bellek ile donatılan BFG'nin yeni ekran kartlarından GeForce 9800GT OC2 modelinin saat hızları grafik işlem birimi için 650MHz, paralel işlemciler için 1620MHz ve bellekler içinse 1926MHz, 9800GT OCX modelinin hızları ise 680MHz, 1674MHz ve 2000MHz olarak ayarlanmış.

Isı aktarım teknolojisinin kullanıldığı özel soğutucu ile öne çıkan yeni ekran kartları, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modeller Nvidia'nın CUDA ve PhysX gibi özel teknolojilerine de destek veriyorlar. BFG'nin yeni modelleri için belirlenen yurt dışı satış fiyatları ise 132.99£ (OC2) ve 139.99£ (OCX) olarak belirlenmiş.


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maviay1980 10 yıl
Bu soğutucunun ne farkı var.Bakır kanatlı olarak Zalman Toxic kullanmakta ve zerotherminde buna benzer soğutucusu var beğenmeyen almasın...
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isomania 10 yıl
şimdiye kadar birçok ekran kartı haberi çıktı :) açıkça söylemek gerekirse görünümü ve soğutması çok güsel olan bir kart yapmış BFG...helal olsun :) ram soğutucuları çok hoşuma gitti görüntüyü tamamlamış resmen..
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yenerbalcı 10 yıl
soğutma çok kötü adam gibi fan takmamışlar bfg de kalite iyice düşüyor ( o fan kesinlikle ses çıkartır )
biraz ders alsınlar
SPARKLE Calibre P980X+
novabilgisayar.com/...
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maviay1980 10 yıl
İyi OC olabilmesi için bios ve fazların kaliteli olması gerekir şahsen güzel duruyolar...
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hacı_yatmaz 10 yıl
OC BASILMIŞ VERSİYON
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maviay1980 10 yıl
Sanırım kondansatörlerin arasındakiler faz...
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maviay1980 10 yıl
Türkiyede satış yapan ekran kartı üreticileri ve ürettikleri ürünler arttıkça 1-2 yıl içinde ortalık ekran kartı çöplüğüne dönecek niye mi piyasaya sağlam oyun çıkmıyor.Senede 3-4 oyun ya alıyoz ya almıyoz.1500ytl laptop bile idare eder duruma geldi.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Siyahın güzelliği bir kez daha kanıtlanmış... Siyah pcb üzerine siyah soğutucu çok karizma oluyor


Sparkle'ın calibre serisine benzemiş biraz....
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Tolgá 10 yıl
maviay1980
9800GT sini bilmiyom ama BFG ya bu,yapar hemde iyisini yapar soğutma iyi olmuş.Ah şu paranın gözü kör olsun...
:D kör olsun hatta gözü çıksın paranın:D
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sampiyon bilo 10 yıl
Kartın soğutması çok güzel.Ve kaslıya benziyor.Ancak anlamadığım şu.Kapasitörlerin arasında kapasitöre benzeyen şeyler ne?
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showstopper41 10 yıl
soğutma iyi soğutacak bir şeye benziyor. Standart bir ATİ 4830 a tercih edilebilir. Yeni sistem alacaklar için alternatifler çoğalıyor, fiyatlar ucuzluyor.
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maviay1980 10 yıl
9800GT sini bilmiyom ama BFG ya bu,yapar hemde iyisini yapar soğutma iyi olmuş.Ah şu paranın gözü kör olsun...
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djkubi 10 yıl
9800 ler sıktı artık
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max975 10 yıl
çok şık ve çok iyi bir soğutma var ama 9800GT işte
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