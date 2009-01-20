BFG'den fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce 9800GT

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Phobos isimli oyuncu bilgisayarıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Uluslararası Tüketi Elektroniği Fuarı'nın öne çıkan isimlerinden biri olan BFG, GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerinin lansmanından sonra ürün gamına iki yeni model daha ekledi. Firmanın ThermoIntelligence serisi GeForce 9800 GT OC2 ve OCX isimli modelleri fabrika çıkışı arttırılan saat hızları ve özel soğutucuları ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Nvidia'nın G92 kod adlı grafik işlem birimini kullanan yeni modeller, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR3 bellek ile donatılan BFG'nin yeni ekran kartlarından GeForce 9800GT OC2 modelinin saat hızları grafik işlem birimi için 650MHz, paralel işlemciler için 1620MHz ve bellekler içinse 1926MHz, 9800GT OCX modelinin hızları ise 680MHz, 1674MHz ve 2000MHz olarak ayarlanmış.

Isı aktarım teknolojisinin kullanıldığı özel soğutucu ile öne çıkan yeni ekran kartları, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modeller Nvidia'nın CUDA ve PhysX gibi özel teknolojilerine de destek veriyorlar. BFG'nin yeni modelleri için belirlenen yurt dışı satış fiyatları ise 132.99£ (OC2) ve 139.99£ (OCX) olarak belirlenmiş.