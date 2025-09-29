Bilek ve omuz sağlığına dost mouse: Logitech dikey mouse modelleri

Logitech’in dikey mouse modelleri, kullanıcının elini doğal pozisyona getiriyor. Bu duruş sayesinde bileğe uygulanan baskı azarlıyor, omuz ve önkol üzerindeki gerginlik minimuma indiriliyor. Klasik mouse’lar, uzun vadede kas ve eklem sağlığını olumsuz etkilerken, dikey mouse bu riski azaltıyor.
Dikey mouse’un öne çıkan avantajları?
- Doğal el pozisyonu,
- Bilekte daha az baskı,
- Uzun süreli kullanımda konfor.
Logitech farklı el tipine uygun farklı dikey mouselar sunuyor
Logitech, kullanıcıların farklı el boyutlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iki farklı dikey mouse modeli geliştirdi:
- Lift Vertical Ergonomik Mouse: Küçük ve orta boyutlu ellere hitap eden bu model, 57° dikey açısı sayesinde eli ve bileği doğal pozisyonda tutuyor. Sessiz tıklama özelliği ve kablosuz kullanım kolaylığıyla özellikle ev-ofis çalışanları için ideal bir seçenek sunuyor.
- MX Vertical Mouse: Daha büyük ellere yönelik geliştirilen model, gelişmiş ergonomi ve hassasiyetle öne çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü sensörü sayesinde profesyonel kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.
Doğru modeli seçmek isteyenler için Logitech’in hazırladığı el boyutu kılavuzu da karar sürecini kolaylaştırıyor.
Ergonomik klavye seçenekleri mevcut
- Lift Mouse & Wave Keys Klavye: Uzun süreli çalışmalarda ergonomik bir ikili olarak öne çıkıyor.
- Lift Mouse & K380 Klavye: Dar çalışma alanlarında kompakt ve konforlu bir çözüm sunuyor.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...