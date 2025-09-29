Giriş
    Bilek ve omuz sağlığına dost mouse: Logitech dikey mouse modelleri

    Logitech'in geliştirdiği dikey tasarımlı mouselar bilek üzerindeki ağrıları azaltırken omuz sağlığınızı da koruyor. Uzun süreli kullanımlarda sağlığınızı koruyor ve konfor sağlıyor.

    Bilek ve omuz sağlığına dost mouse: Logitech dikey fare modelleri Tam Boyutta Gör
    Masa başında geçirilen uzun saatler, bilek ve omuz sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle yanlış mouse kullanımı, bilek ağrısı, karpal tünel sendromu ve omuz problemleri gibi ciddi sağlık risklerine yol açabiliyor. Logitech, geliştirdiği dikey mouse tasarımlarıyla bu riski azaltmayı ve kullanıcıların daha sağlıklı bir çalışma deneyimi yaşamasını hedefliyor.

    Logitech’in dikey mouse modelleri, kullanıcının elini doğal pozisyona getiriyor. Bu duruş sayesinde bileğe uygulanan baskı azarlıyor, omuz ve önkol üzerindeki gerginlik minimuma indiriliyor. Klasik mouse’lar, uzun vadede kas ve eklem sağlığını olumsuz etkilerken, dikey mouse bu riski azaltıyor.

    Dikey mouse’un öne çıkan avantajları?

    • Doğal el pozisyonu,
    • Bilekte daha az baskı,
    • Uzun süreli kullanımda konfor.

    Bilek ve omuz sağlığına dost mouse: Logitech dikey fare modelleri Tam Boyutta Gör

    Logitech farklı el tipine uygun farklı dikey mouselar sunuyor

    Logitech, kullanıcıların farklı el boyutlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iki farklı dikey mouse modeli geliştirdi:

    • Lift Vertical Ergonomik Mouse: Küçük ve orta boyutlu ellere hitap eden bu model, 57° dikey açısı sayesinde eli ve bileği doğal pozisyonda tutuyor. Sessiz tıklama özelliği ve kablosuz kullanım kolaylığıyla özellikle ev-ofis çalışanları için ideal bir seçenek sunuyor.
    • MX Vertical Mouse: Daha büyük ellere yönelik geliştirilen model, gelişmiş ergonomi ve hassasiyetle öne çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü sensörü sayesinde profesyonel kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

    Doğru modeli seçmek isteyenler için Logitech’in hazırladığı el boyutu kılavuzu da karar sürecini kolaylaştırıyor.

    Ergonomik klavye seçenekleri mevcut

    Bilek ve omuz sağlığına dost mouse: Logitech dikey fare modelleri Tam Boyutta Gör
    Logitech Lift fare modellerinin yanı sıra Lift klavye modelleri ile ergonomik deneyimi artırmanıza imkan tanıyor. Masa başı deneyininizi daha sağlıklı hale getirmek için Logitech’in ergonomik klavye modellerine bakabilirsiniz.
    • Lift Mouse & Wave Keys Klavye: Uzun süreli çalışmalarda ergonomik bir ikili olarak öne çıkıyor.
    • Lift Mouse & K380 Klavye: Dar çalışma alanlarında kompakt ve konforlu bir çözüm sunuyor.
