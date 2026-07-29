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    Bilgisayar ve telefonları dil ile kontrol etmek artık mümkün: MouthPad satışa sunuldu

    Dil hareketleriyle bilgisayar ve telefon kontrolü sağlayan MouthPad'i satışa sunuldu. Beyin implantlarına alternatif olarak geliştirilen cihaz, özellikle felçli hastalara yardımcı olacak.

    Felç veya inme gibi rahatsızlıklardan muzdarip olan bireyler için son yıllarda umut verici teknolojiler ortaya çıkıyor. Neuralink gibi implantlar ve beyin-bilgisayar arayüzleri, test aşamasında oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Ancak bu tarz teknolojiler şimdilik herkesin ulaşamayacağı, prototip aşamasındaki projeler. Özellikle invaziv olmayan, yani cerrahi müdahâle gerektirmeyen versiyonların genel kitleye ulaşması yıllar alabilir. Fakat bu süreçte pek çok hastanın yardımına koşabilecek alternatif çözümler de ortaya çıkmaya başlamış durumda. Bunlar arasında en dikkat çekicilerden biri olan MouthPad, artık herkesin ulaşabileceği ticari bir ürüne dönüştü. İki yıl önce gerçekleşen tanıtımıyla epey ses getiren cihaz, bu hafta itibarıyla satışa çıktı.

    MouthPad Ne İşe Yarıyor?

    1.400 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan MouthPad, görünüş olarak üst dişlere takılan ince, şeffaf bir plağı andırıyor. Ancak bu özel ağız aparatı, kullanıcının dil hareketlerini ve baş hareketlerini takip ederek bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonları tamamen eller serbest şekilde kontrol edebilmesini sağlıyor. Özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı kullanıcılar için geliştirilen cihaz, cerrahi müdahale gerektiren beyin implantlarına alternatif olabilecek başlıca çözümlerden biri olarak görülüyor.

    Dil Hareketlerini Bilgisayar Komutlarına Dönüştürüyor

    Her kullanıcı için özel olarak üretilen MouthPad'in sipariş edilebilmesi için öncelikle kullanıcının diş taramasının alınması gerekiyor. Yaklaşık 10 gram ağırlığındaki cihaz, damağa yerleştirilen basınca duyarlı dokunmatik yüzey sayesinde dil hareketlerini algılıyor. İçerisindeki hareket sensörleri ise baş hareketlerini takip ederek imlecin yönünü belirliyor

    Bluetooth üzerinden çalışan cihaz; Windows bilgisayarlar, Mac'ler, akıllı telefonlar ve tabletlerle kablosuz olarak bağlantı kurabiliyor. Kullanıcılar yalnızca dillerini hareket ettirerek fare imlecini yönlendirebilirken; tıklama, kaydırma (scroll), sürükle-bırak gibi işlemleri de gerçekleştirebiliyor. Ayrıca emme hareketi de ek bir girdi yöntemi olarak kullanılabiliyor.

    Üstelik Augmental'ın geliştirdiği ikinci nesil MouthPad, artık yalnızca bir bilgisayar faresinin de ötesine geçmiş durumda. Kullanıcılar farklı dil hareketlerine klavye kısayolları atayabiliyor. Bu sayede yalnızca günlük bilgisayar kullanımı değil, oyun oynama veya 3 boyutlu modelleme gibi daha karmaşık işlemler de mümkün hâle geliyor.

    Şirket tarafından paylaşılan tanıtım videolarında kullanıcıların yalnızca dil hareketleriyle hassas imleç kontrolü yaptığı, hatta bazı oyunları oynayabildiği görülüyor. Augmental'ın aktardığı verilere göre bekleme listesinde 6.300'den fazla kişi bulunuyor.

    Augmental'ın en dikkat çekici iddialarından biri ise performans tarafında geliyor. Şirkete göre MouthPad'in imleç kontrolündeki hız ve doğruluğu, Neuralink gibi beyin-bilgisayar arayüzleriyle benzer seviyelere ulaşabiliyor. Elbette iki teknoloji tamamen farklı prensiplerle çalışıyor. Neuralink doğrudan beyne yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla sinir sinyallerini okurken, MouthPad bunu tamamen dil hareketlerinden faydalanarak gerçekleştiriyor. Bu yüzden MouthPad herhangi bir cerrahi operasyon gerektirmeyen çok daha düşük riskli bir alternatif.

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