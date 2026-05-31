Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tarayıcılarda yeni güvenlik tehdidi: SSD'ler veri sızdırıyor olabilir

    Araştırmacılar, SSD gecikmelerini analiz ederek kullanıcıların hangi uygulama ve web sitelerini kullandığını tespit edebilen yeni bir saldırı yöntemi geliştirdi.

    Bilgisayarınızdaki SSD, farkında olmadan veri sızdırıyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Avusturyalı araştırmacılar, internet kullanıcılarının çevrim içi aktivitelerini izlemek için kullanılabilecek yeni bir yöntem keşfetti. FROST adı verilen teknik, tarayıcı üzerinden SSD erişim sürelerini analiz ederek cihazda çalışan uygulamalar ve açık sekmeler hakkında bilgi toplayabiliyor.

    SSD etkinliğini izleyor

    FROST, "Fingerprinting Remotely using OPFS-based SSD Timing" ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Yöntem, doğrudan verilere erişmek yerine sistem davranışlarını analiz eden "yan kanal saldırıları" kategorisinde yer alıyor. Araştırmacıların geliştirdiği yöntemde saldırganlar, tarayıcı içerisinde çalışan JavaScript kodları aracılığıyla Origin Private File System (OPFS) özelliğini kullanıyor.

    OPFS normalde web uygulamalarına izole depolama alanı sağlamak için geliştirilmiş bir teknoloji olsa da, SSD donanımını diğer uygulamalarla ortak kullanması nedeniyle yeni bir güvenlik riski ortaya çıkarıyor. Saldırı sırasında tarayıcı büyük bir dosya oluşturuyor ve bu dosya üzerinde sürekli okuma işlemleri gerçekleştiriyor.

    SSD'nin aynı anda başka uygulamalar veya sekmeler tarafından kullanılması durumunda erişim gecikmeleri değişiyor. Bu gecikmeler ise zaman içinde belirli kalıplar oluşturuyor. Araştırmacılar daha sonra bu verileri bir yapay zekâ modeliyle analiz ediyor. Eğitilen sinir ağı, belirli gecikme desenlerini farklı kullanıcı aktiviteleriyle eşleştirebiliyor. Böylece cihazda hangi web sitelerinin açık olduğu veya hangi tür uygulamaların çalıştığı tahmin edilebiliyor.

    Tarayıcı alışkanlıklarını analiz ediyor

    Çalışmanın dikkat çeken yönlerinden biri, yöntemin farklı tarayıcılar arasında da işe yarayabilmesi oldu. Bu durum, elde edilen sinyallerin belirli bir tarayıcıdan değil doğrudan sistemdeki SSD kullanımından kaynaklandığını gösteriyor. Araştırmacılar sistemi Apple tarafından geliştirilen M2 işlemcili cihazlarda tam kapsamlı olarak test etti. Linux sistemlerde yapılan denemelerde de benzer sonuçlar elde edildi. Ancak yöntemin Windows platformundaki performansı henüz doğrulanmış değil.

    Bununla birlikte saldırının bazı önemli sınırlamaları bulunuyor. Öncelikle yöntemin çalışabilmesi için tarayıcı üzerinde en az 1 GB büyüklüğünde bir dosya oluşturulması gerekiyor. Bu durum kullanıcıların dikkatini çekebilir veya tarayıcı tarafından depolama uyarıları gösterilebilir. Ayrıca izlenmek istenen uygulamaların ve tarayıcının aynı fiziksel SSD üzerinde çalışması gerekiyor. Farklı depolama birimlerinde çalışan uygulamalar bu yöntemle tespit edilemiyor.

    Şu an için FROST'un gerçek dünyada kullanıldığına dair herhangi bir bulgu bulunmuyor. Araştırmacılar ise, tarayıcı geliştiricilerinin OPFS kullanımına daha sıkı sınırlar getirmesi veya olağan dışı depolama erişimlerini izleyerek bu tür saldırıların önüne geçebileceğini düşünüyor. FROST ile ilgili teknik detayların Temmuz ayında düzenlenecek DIMVA 2026 etkinliğinde paylaşılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    english grammar in use pdf türkçe torrent oyun dizi önerileri sağ kolum kalp gibi atıyor neden xenon far muayeneden geçer mi 2026

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum