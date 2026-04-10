    Bilim dünyası şempanzeler arasında çıkan "iç savaş"ı konuşuyor

    Uganda’nın ormanlarında yıllardır birlikte yaşayan yabani şempanzeler, onlarca can kaybına yol açan bir “iç savaş” içinde. Bilim insanları bu sıra dışı çatışmanın nedenini anlamaya çalışıyor.

    Yabanda yaşayan şempanzeler, sosyal yapıları, iş birliği yetenekleri ve zaman zaman sergiledikleri şiddet davranışlarıyla uzun süredir bilim dünyasının odağında yer alıyor. Gözlemenen şempanzelerin başka gruplarla kanlı mücadelelere girdiği sıkça görülen bir durum olsa da bugüne kadar aynı topluluk içinde uzun süreli ve organize bir çatışmaya şahit olunmamıştı. Bu yüzden son dönemde Uganda ormanlarında yaşanan "iç savaş" bilim dünyasını şaşırtmış durumda.

    1995 yılından bu yana takip edilen Ngogo şempanze topluluğu, bugüne kadar kaydedilmiş en büyük vahşi şempanze gruplarından biri olarak biliniyor. Başlangıçta 100’ün üzerinde şempanzeden oluşan bu topluluk, yıllar içinde 200’e yaklaşan sayısıyla dikkat çekerken, sosyal açıdan oldukça bütünleşik bir yapı sergiliyordu. Farklı alt gruplara ayrılmış olsalar da bu şempanzeler sık sık bir araya geliyor, birlikte avlanıyor ve sınırlarını koruyordu. Hatta komşu şempanze gruplarına karşı birlikte hareket ederek yaşam alanlarını genişlettikleri bile gözlemlenmişti. Ancak 2015 yılında araştırmacıların tanık olduğu beklenmedik bir karşılaşma, bu uyumlu yapının çatırdamasına sebep oldu.

    2015'te Fitili Ateşlenen "İç Savaş" Hâlâ Devam Ediyor

    Bilim insanlarının aktardığına göre, o gün bir araya gelen iki alt grup arasında alışıldık sosyal davranışlar yerine ani ve yoğun bir şiddet patlak verdi. İlk başta istisnai bir olay olarak değerlendirilen bu çatışma, takip eden yıllarda giderek daha sık yaşanmaya başladı. 2018’e gelindiğinde ise bu karşılaşmalar ölümcül sonuçlar doğurmaya başladı. Zamanla Ngogo topluluğu iki ana fraksiyona bölündü ve bu gruplar arasında sistematik, koordineli saldırılar gerçekleşti. Araştırmacılar, son yıllarda en az 28 şempanzenin hayatını kaybettiğini, bu kayıpların önemli bir kısmının yavrular olduğunu belirtiyor. Bu sayı, daha önce şempanzeler arasında kaydedilen şiddet olaylarının çok üzerinde.

    Daha da dikkat çekici olan ise bu çatışmanın dengesiz doğası. Başlangıçta sayıca daha küçük olan batı grubunun, zamanla çok daha agresif bir tutum sergileyerek tüm kayıpların karşı tarafta yaşanmasına neden olduğu görülüyor. Doğu grubunun ise bu çatışmada büyük ölçüde tarafsız kaldığı ifade ediliyor. Bu durum, şempanzelerin sadece içgüdüsel değil, aynı zamanda stratejik ve seçici şiddet davranışları sergileyebileceğini de gösteriyor.

    İç Savaşın Asıl Sebebi Hâlâ Anlaşılamadı

    Peki bu "iç savaş” neden başladı? Araştırmacılar bu soruya henüz net bir yanıt verebilmiş değil. Ancak elde edilen veriler, sosyal bağların zayıflamasının kritik bir rol oynamış olabileceğine işaret ediyor. Özellikle 2014 civarında bazı yetişkin erkek şempanzelerin ölmesi, grup içindeki sosyal köprülerin ortadan kalkmasına yol açmış olabilir. Şempanze topluluklarında bazı bireylerin farklı alt gruplar arasında bağlantı kurarak sosyal dengeyi sağladığı biliniyor. Bu bireylerin kaybı, daha önce bastırılan gerilimlerin hızla büyüyerek açık çatışmaya dönüşmesine neden olmuş olabilir. Buna ek olarak, hastalıklar ve değişen liderlik dinamiklerinin de bu süreci hızlandırmış olabileceği düşünülüyor.

    Bu bulgular, sadece şempanze davranışlarını anlamak açısından değil, türlerin evrimi ve savaşın kökenleri üzerine yürütülen tartışmalar açısından da büyük önem taşıyor. Daha önce Jane Goodall tarafından 1970’lerde Tanzanya’da gözlemlenen benzer ancak çok daha küçük ölçekli çatışmaların istisnai olduğu düşünülüyordu. Ngogo’daki olaylar ise bu tür iç çatışmaların aslında doğanın bir parçası olabileceğini gösteriyor. Üstelik bu çatışmaların ortaya çıkması için ideoloji, kültür ya da dil gibi insanlara özgü faktörlere ihtiyaç duyulmadığı anlaşılıyor. Basitçe değişen sosyal bağlar ve grup dinamikleri bile uzun süreli ve yıkıcı savaşlara yol açabiliyor.

