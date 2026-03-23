Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilim dünyasında denge değişiyor: Çin, araştırma fonlarında ABD’yi geçmek üzere

    Çin’in hızla artan Ar-Ge yatırımları, ABD’nin onlarca yıllık liderliğini tehdit ediyor. Veriler, küresel bilim dengelerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde köklü biçimde değişebileceğini gösteriyor.

    Çok değil, üç dört yıl öncesine kadar ABD ürünlerini kopyalayıp ucuz taklitlerini yapan bir ülke olarak anılan Çin, son dönemde ise bundan çok daha fazlasına dönüşmüş durumda. Artık elektrikli araçlardan uzay mekiklerine, kuantum bilgisayarlardan savaş uçaklarına hemen hemen her alanda ABD ile kafa kafaya yarışıyor. Bu tarihi atılımın temelleri Batı'dan çıkan teknolojileri "klonlayarak" atıldı belki ama o temeller üzerine bugünkü etkileyici yapıyı kuran, Çin yönetiminin bilim ve teknoloji dünyasına ayırdığı dev fonlar oldu. Bilime ve teknolojiye yaptığı yatırım sayesinde bugün ABD'ye kafa tutacak seviyeye gelmiş olan Çin, önümüzdeki dönemde de hız kesmeyecek gibi duruyor.

    ABD’deki San Diego Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Çin’in önümüzdeki iki ila üç yıl içinde dünyanın en büyük kamu araştırma fonlayıcısı hâline gelebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre bu dönüşümün arkasında iki temel faktör bulunuyor: Çin’de devlet destekli Ar-Ge yatırımlarının hız kesmeden artması ve ABD’de bu alandaki büyümenin ciddi şekilde yavaşlaması.

    Verilere bakıldığında tablo oldukça dikkat çekici. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) satın alma gücüne göre düzeltilmiş verilerine göre Çin’in kamu Ar-Ge harcamaları 2013–2023 yılları arasında yüzde 90 artarak 133 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ABD’deki artış ise yalnızca yüzde 12 seviyesinde kaldı ve toplam harcama 155 milyar dolara çıktı. Aradaki fark hâlâ ABD lehine olsa da artış hızları, bu farkın kısa süre içinde kapanabileceğini gösteriyor.

    Araştırmacılar, mevcut eğilimlerin devam etmesi hâlinde Çin’in ABD’yi 2027–2029 gibi geçeceğini öngörüyor. Bu tahmin, bazı uzmanlara göre temkinli bile olabilir. Çünkü Çin hükümeti kısa süre önce 2026–2030 yılları arasında toplam araştırma harcamalarını her yıl en az yüzde 7 artırmayı planladığını açıkladı. Bu hedefin aşılması durumunda söz konusu “kırılma noktası” daha da erkene çekilebilir.

    Akademik Üretim Tarafında da Çin Öne Geçmiş Durumda

    Bilimsel üretim tarafında da Çin’in yükselişi şimdiden hissediliyor. Nature Index tarafından takip edilen bilimsel dergilerde Çin’in katkısının 2026 sonuna kadar ABD’nin iki katına ulaşabileceği belirtiliyor. Bu da yalnızca finansal değil, aynı zamanda akademik üretim açısından da küresel ağırlık merkezinin kaymaya başladığını gösteriyor.

    Öte yandan işin bir de temel araştırma (fundamental research) boyutu var. Bu alan, doğrudan ticari çıktılar üretmese de uzun vadeli teknolojik atılımların temelini oluşturduğu için kritik önem taşıyor. 2023 itibarıyla ABD bu alanda hâlâ açık ara önde: Toplam temel araştırma harcaması 120 milyar dolar seviyesindeyken Çin’de bu rakam 53 milyar dolar civarında. Ancak büyüme hızına bakıldığında Çin’in burada da hızlı bir şekilde arayı kapattığı görülüyor. Son 10 yılda Çin’in kamu kaynaklı temel araştırma harcamaları üç kattan fazla artarken, ABD’deki artış daha sınırlı kaldı.

    Araştırmacılara göre ABD’de temel araştırma bütçelerinin önümüzdeki yıllarda reel olarak düşmesi ihtimali, bu alandaki liderliği de riske atabilir. Bu senaryoda Çin’in yaklaşık bir on yıl içinde bu kategoride de ABD’yi yakalayabileceği ifade ediliyor. Bu durum, gelecekteki teknolojik inovasyonların hangi ülkede filizleneceği sorusunu doğrudan etkileyebilir.

    Ancak uzmanlar, bilimsel üstünlüğün yalnızca harcama miktarına bağlı olmadığını da özellikle vurguluyor. Yenilik ekosisteminin verimliliği, üniversiteler ile özel sektör arasındaki iş birliği, araştırma kurumlarının yapısı ve uluslararası iş birlikleri de en az finansman kadar belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Bu noktada ABD’nin daha esnek ve piyasa odaklı yapısının hâlâ önemli bir avantaj sunduğu düşünülüyor. Ancak ABD'nin bu avantajı göz önüne alındığında bile, önümüzdeki yıllarda bilimsel araştırmaların “ağırlık merkezinin” giderek Çin’e kayabileceği görülüyor. Çünkü giderek artan Ar-Ge yatırımları, bilim insanlarının hangi ülkeye yöneldiğini, hangi projelerin önceliklendirildiğini ve hangi teknolojilerin geleceği şekillendireceğini de belirleyebilecek bir dönüşüm anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    d smart kumandasını tv ye ayarlama buruna kan kokusu gelmesi dikkat eksikliği ilaçları kullananlar yorumları benzin göstergesi yanlış gösteriyor zorunlu trafik sigortası kazada ne kadar öder forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15
    Redmi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum