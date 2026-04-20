Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "Bilim dünyasının Oscarları" sahiplerini buldu: Bu yıl gen terapisi çalışmaları öne çıktı

    Bilim dünyasının Oscarları" olarak anılan Breakthrough Ödülleri, bu hafta sonu düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüllerde bu yıl gen terapisi çalışmaları ön plana çıktı.

    Hollywood'da ünlülerin de katıldığı gösterişli törenlerle dağıtıldığı için "bilim dünyasının Oscarları" olarak anılan Breakthrough Ödülleri, bu hafta sonu düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bilim dünyasında çığır açan çalışmaların öne çıkarıldığı Breakthrough Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaşam bilimleri, temel fizik ve matematik alanlarında dikkat çeken bilim insanlarını ödüllendirdi.

    Bu yıl yaşam bilimleri alanında verilen ödüllerden biri, görme kaybını tedavi edebilen ilk onaylı gen terapilerinden Luxturna’yı geliştiren ekibe gitti. Jean Bennett, Albert Maguire ve Katherine High tarafından geliştirilen bu tedavi, Leber konjenital amaurozu (LCA) adlı nadir bir genetik hastalığı hedef alıyor. RPE65 genindeki bozukluklardan kaynaklanan bu hastalık, hastaların erken yaşta görme yetisini kaybetmesine neden oluyor. Geliştirilen yöntem ise sağlıklı gen kopyasını retina hücrelerine taşıyarak bu hücrelerin yeniden işlev kazanmasını sağlıyor.

    Klinik deneylerde elde edilen sonuçlar, gen terapisinin potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Tedavi edilen hastalar, daha önce ayırt edemedikleri ışık, hareket ve detayları yeniden görebildiklerini belirtirken, bazıları yıllar sonra ilk kez yakınlarının yüzünü seçebildiklerini ifade ediyor. Bu da gen terapisinin yalnızca teorik bir yaklaşım olmadığını, doğrudan yaşam kalitesini artıran somut bir çözüm sunduğunu gösteriyor.

    Öte yandan bu yılki ödüller yalnızca görme kaybı üzerine yapılan çalışmalarla sınırlı kalmadı. Yaşam bilimleri kategorisinde öne çıkan bir diğer çalışma, orak hücre anemisi ve beta talasemi gibi kan hastalıklarına yönelik geliştirilen gen düzenleme teknikleri oldu. Bu alandaki çalışmalarıyla ödüle layık görülen Swee Lay Thein ve Stuart Orkin, BCL11A geninin baskılanmasıyla hücrelerin yeniden sağlıklı, fetal hemoglobin üretmesini sağlayabileceklerini gösterdi. Bu yaklaşım, hastalığın yalnızca semptomlarını hafifletmek yerine, doğrudan genetik kökenine müdahale ederek daha kalıcı bir çözüm sunma potansiyeli taşıyor. Bu çalışmaların klinik karşılığı olarak geliştirilen yeni nesil tedaviler, gen düzenleme teknolojilerinin tıpta giderek daha merkezi bir rol üstleneceğine işaret ediyor.

    Fizik Alanındaki Ödüller, Standart Model'in Sınırlarını Test Eden Araştırmacılara Gitti

    Temel fizik alanında verilen ödüller ise maddenin en temel yapı taşlarını anlamaya yönelik uzun soluklu çalışmaları öne çıkardı. Özellikle atom çekirdeğini bir arada tutan güçlü nükleer kuvvetin doğasına ışık tutan teorik ve deneysel araştırmalar ile müon parçacığının özelliklerini yüksek hassasiyetle ölçmeye yönelik onlarca yıllık çalışmalar bu yıl ödüllendirildi. Farklı araştırma ekiplerine verilen bu ödüller, Standart Model’in sınırlarını test eden ve evrenin temel kuvvetlerini daha iyi anlamayı amaçlayan çalışmaları kapsıyor. Müonların beklenenden farklı davranışlar sergileyip sergilemediğini inceleyen bu ölçümler, yeni fizik olasılıklarına kapı aralayabilecek kritik veriler sunuyor.

    Matematik alanındaki ödül ise doğrusal olmayan evrim denklemleri üzerine yaptığı öncü çalışmalarla tanınan Terence Tao’ya verildi. Tao’nun çalışmaları, karmaşık sistemlerin zaman içindeki davranışını anlamaya yönelik güçlü matematiksel araçlar sunuyor. Bu denklemler; akışkanlar dinamiğinden hava tahmin modellerine, hatta finansal sistemlerin analizine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle türbülans gibi hâlâ tam olarak çözülememiş problemlerin anlaşılmasında bu çalışmalar kritik bir rol oynuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.2 tsi jeep compass 1.4 4x4 yorum hafta sonu güvenli ödeme nasıl yapılır 8 valf mi 16 valf mi az yakar küfürlü bilmeceler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum