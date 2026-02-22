Giriş
    Bilim insanlarından ilginç önerme: 3I/ATLAS'ın peşine düşecek bir araç gönderelim

    Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS Güneş sistemini terk ederken bilim insanları, Güneş’in kütleçekimini kullanacak özel bir manevrayla peşine uzay aracı göndermeyi öneriyor.

    Bilim insanlarından ilginç önerme: 3I/ATLAS'ın peşine düşüp yakından inceleyelim Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar Güneş sistemimizin dışından geldiği doğrulanan sadece üçüncü gök cismi olan 3I/ATLAS, Aralık ayında Dünya'ya en yakın geçişini yapıp yoluna devam etmiş olsa da bilim dünyasının odağındaki yerini koruyor. Son derece ender rastlanan bu cismi olabildiğince detaylı şekilde incelemek isteyen bilim insanları, bir daha ne zaman ellerine geçeceği bilinmeyen bu fırsatı kaçırmamak için ilginç bir önermeyle çıkageldi.

    Initiative for Interstellar Studies bünyesinde çalışan araştırmacılar, Güneş sistemini terk ettikten sonra bile 3I/ATLAS'ın peşine düşebilecek bir uzay görevi taslağı hazırladı. Journal of the British Interplanetary Society’de yayımlanan çalışmada, kuyruklu yıldızı doğrudan yakalamak yerine Güneş’in kütleçekiminden azami ölçüde yararlanacak bir “Solar Oberth Manevrası” öneriliyor.

    2035'te Gerçekleşecek Hizalanma, 3I/ATLAS'ı Yakalamak İçin Eşsiz Bir Fırsat Sunabilir

    Bu manevrada uzay aracı, Güneş’e mümkün olan en yakın noktadan geçerken motorlarını ateşleyerek devasa bir hız artışı elde ediyor. Yüksek yerçekimi alanında yapılan bu itki, klasik derin uzay manevralarına kıyasla çok daha verimli bir hız kazancı sağlıyor. Simülasyonlara göre 2035 yılı Dünya, Jüpiter ve 3I/ATLAS’ın konumları açısından en uygun hizalanmayı sunuyor. Bu senaryoda yaklaşık 500 kilogramlık bir uzay aracı, düşük Dünya yörüngesinden yakıt ikmali yapılmış bir Starship Block 3 ile fırlatılabilir ve 35 ila 50 yıl sonra yıldızlararası ziyaretçiye yetişebilir.

    3I/ATLAS’ın olağanüstü hızı, konvansiyonel bir fırlatma ile yakalanmasını imkânsız hâle getiriyor. Bu yıldızlararası ziyaretçi keşfedildiğinde Jüpiter yörüngesinin içinde saniyede 60 kilometreden daha yüksek bir hızla ilerliyordu. Dolayısıyla geleneksel bir fırlatma penceresi çoktan kaçırılmıştı. Solar Oberth manevrası gibi agresif bir yaklaşım olmadan, mevcut roket teknolojileriyle böyle bir cisme yetişmek neredeyse imkânsız. Bu manevrayla bile bu imkânsıza yakın bir görev olabilir. Ancak yayımlanan bu yeni çalışma, bunun teorik olarak mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

    3I/ATLAS, Neden Bilim Dünyasının Bu Kadar İlgisini Çekiyor?

    Peki 3I/ATLAS neden bu kadar önemli? Çünkü bu cisim, Güneş sistemimizde oluşmamış bir yapı taşı. 1 Temmuz 2025’te Şili’deki ATLAS teleskobu tarafından keşfedilen 3I/ATLAS, büyük ihtimalle milyarlarca yıl önce başka bir yıldızın etrafında şekillendi. Bu da onu, başka bir yıldız sisteminin kimyasal ve fiziksel koşullarını doğrudan inceleyebileceğimiz nadir örneklerden biri hâline getiriyor.

    Nitekim gözlemler de bunu destekliyor. SPHEREx teleskobu Aralık 2025’te yaptığı kızılötesi gözlemlerde, kuyruklu yıldızın Güneş’ten uzaklaşıyor olmasına rağmen yoğun şekilde gaz ve toz püskürttüğünü ortaya koydu. Su buharı, karbondioksit, metanol, metan ve siyanür gibi bileşenlerin tespit edilmesi, 3I/ATLAS’ın kimyasal açıdan Güneş sistemi kuyruklu yıldızlarına şaşırtıcı derecede benzediğini gösterdi.

    Benzer şekilde Neil Gehrels Swift Gözlemevi tarafından yapılan ölçümler, cismin Güneş’e oldukça uzak bir konumdayken bile saniyede yaklaşık 40 kilogram su kaybettiğini ortaya koydu. Bu da iç yapısında alışılmadık derecede zengin uçucu buz rezervleri olabileceğine işaret ediyor.

    3I/ATLAS'a yönelik bir sonraki önemli gelişme 16 Mart 2026’da yaşanacak. Kuyruklu yıldız, Jüpiter'in

    yaklaşık 53,6 milyon kilometre yakınından geçecek ve bu sırada hâlen Jüpiter yörüngesinde görev yapan Juno tarafından gözlemlenebilecek. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı’nın JUICE aracı da topladığı verileri Dünya’ya iletmeye devam edecek.

    3I/ATLAS birkaç ay içinde teleskopların erişim sınırının ötesine geçecek olsa da, onu takip etme fikri şimdiden yıldızlararası keşif vizyonunun somut bir taslağına dönüşmüş durumda. Eğer bu görev hayata geçirilirse, insanlık ilk kez başka bir yıldız sisteminden gelen bir cismi Güneş sistemi dışına kadar izleme şansını yakalayabilir.

