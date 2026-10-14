Bilim insanları betona yakın dayanıklılıkta süper buz geliştirdi: İnşaatta kullanılabilir
Bilim insanları, normal buzdan 10 kat daha güçlü ve kırılmadan önce 70 kat daha fazla enerji emebilen yeni bir malzeme geliştirdi. BioPykrete, kutup bölgelerinde inşaat için kullanılabilir.
BioPykrete neler sunuyor?
BioPykrete, buzun bitkilerden elde edilen selüloz nanokristalleri ve özel olarak tasarlanmış bir proteinle birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Bu bileşenler, malzemenin yalnızca basınca karşı daha dayanıklı olmasını değil, aynı zamanda kırılma sırasında daha fazla enerji emmesini de sağlıyor.
Üretim sürecinde selüloz nanokristalleri, buzun mikroskobik bölgelerini çevreleyen üç boyutlu bir ağ oluşturuyor.
Kutup bölgelerinde kullanılabilir
Yeni malzemenin potansiyel kullanım alanlarının başında soğuk ve Antarktika bölgelerindeki inşaat projeleri geliyor. Bu bölgelere beton ve çelik gibi yapı malzemelerinin taşınması hem zor hem de maliyetli olabiliyor. Büyük ölçüde su ve bitkisel selülozdan oluşan BioPykrete, gelecekte alternatif bir yapı malzemesi olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca gerçek inşaat koşullarındaki performansı ve çevresel etkileri de değerlendirilmek zorunda. Dolayısıyla BioPykrete'nin kutup bölgelerinde kullanılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak çalışma, buzun yalnızca doğal bir yapı malzemesi olarak değil, mühendislik yoluyla güçlendirilebilen bir kompozit olarak da değerlendirilebileceğini gösteriyor.