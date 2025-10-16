Bilim insanları “evrensel” böbrek geliştirdi: Tüm kan gruplarıyla uyumlu

Kanadalı biyokimyacı Stephen Withers, “Bunu insan modelinde ilk kez görüyoruz. Bu, uzun vadeli sonuçları nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda bize çok değerli bilgiler veriyor” dedi.
Kan grubu gereksinimi ortadan kalkıyor
Halen bazı sorunlar var
Ancak halen, canlı insanlarda denemeler yapılmadan önce aşılması gereken birçok zorluk bulunuyor. Nakledilen böbrek üçüncü günde tekrar A kanı özellikleri göstermeye başladı ve bağışıklık tepkisi oluştu. Bilim insanlarına göre bu tepki genellikle beklenenden daha hafif seyretti ve vücutta böbreği kabul etmeye yönelik bazı işaretler de görüldü.
Böbrek yetmezliği ve hastalığı sorunları nedeniyle böbrek nakli bekleyen hastaların sayısı hayli fazla. Sadece Türkiye’de yaklaşık 25 bin hastanın böbrek nakli beklediği belirtiliyor. Dünya çapınca sayı ise yüz binleri buluyor.
