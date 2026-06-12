Dune'u hatırlatan buluş: Havadan içme suyu üreten ceket geliştirildi

Nem emmek yerine suyu yönlendiren özel tasarım
Günümüzde havadaki nemden su elde etmeye yönelik çeşitli teknolojiler bulunuyor. Ancak bu sistemlerin büyük bölümü sabit kurulum gerektiriyor ya da taşınabilirlik açısından önemli sınırlamalar taşıyor. Texas Üniversitesi araştırmacıları ise bu yaklaşımı yeniden ele alarak insanların günlük yaşamlarında yanlarında taşıyabilecekleri bir çözüm ortaya koymayı hedefledi.
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen testlerde geliştirilen ceketin çevredeki nem oranına bağlı olarak günde 400 ila 900 mililitre arasında içilebilir su üretebildiği görüldü. Başka bir ifadeyle sistem, uygun koşullar altında yaklaşık yarım litre ile bir litreye yakın su sağlayabiliyor.
Üretilen su miktarının doğrudan ortamın em seviyesine bağlı olduğu belirtilirken özellikle nem oranının yüksek olduğu bölgelerde sistemin daha verimli çalışabileceği değerlendiriliyor.
Teknoloji sadece ceketlerle sınırlı değil
Araştırmada kullanılan örnek ürün bir ceket olsa da bilim insanları, aynı tekstil teknolojisinin farklı alanlara uyarlanabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre bu özel kumaşlar sırt çantaları, çadırlar ve benzeri ekipmanlara entegre edilerek su toplama özelliği kazandırılabilir.
Uzmanlar, teknolojinin afet ve acil durum müdahale ekipleri, uzak bölgelerde görev yapan sağlık çalışanları ve altyapının yetersiz olduğu alanlarda faaliyet gösteren ekipler için önemli bir destek aracı haline gelebileceğini belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: