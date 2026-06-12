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    Dune'u hatırlatan buluş: Havadan içme suyu üreten ceket geliştirildi

    ABD'li araştırmacılar, havadaki nemi içilebilir suya dönüştüren özel bir tekstil geliştirdi. Ceket formunda test edilen sistem günde yaklaşık 1 litreye kadar su üretebildi.

    Bilim insanları havadan içme suyu üreten ceket geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları Dune evreninde çöl halkı Fremenlerin kullandığı, vücuttan kaybedilen sıvıları geri dönüştürerek içilebilir suya çeviren stillsuit adlı giysileri anımsatan bir teknoloji geliştirdi. Araştırmacılar, havadaki nemi içilebilir suya dönüştürebilen yeni nesil tekstil teknolojisi üzerinde çalışıyor. Yayımlanan araştırmaya göre ekip, özel kumaşı kullanarak atmosferden su toplayabilen bir ceket prototipi geliştirdi.

    Nem emmek yerine suyu yönlendiren özel tasarım

    Günümüzde havadaki nemden su elde etmeye yönelik çeşitli teknolojiler bulunuyor. Ancak bu sistemlerin büyük bölümü sabit kurulum gerektiriyor ya da taşınabilirlik açısından önemli sınırlamalar taşıyor. Texas Üniversitesi araştırmacıları ise bu yaklaşımı yeniden ele alarak insanların günlük yaşamlarında yanlarında taşıyabilecekleri bir çözüm ortaya koymayı hedefledi.

    Bilim insanları havadan içme suyu üreten ceket geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen cekette kullanılan tekstil malzemesi yalnızca havadaki nemi emmekle kalmıyor. Araştırmacılar, kumaşın topladığı suyu çıkarılabilir toplama ünitelerine yönlendirecek özel bir sistem tasarladı. Böylece elde edilen suyun daha verimli biçimde toplanması mümkün hale geldi.

    Araştırma kapsamında gerçekleştirilen testlerde geliştirilen ceketin çevredeki nem oranına bağlı olarak günde 400 ila 900 mililitre arasında içilebilir su üretebildiği görüldü. Başka bir ifadeyle sistem, uygun koşullar altında yaklaşık yarım litre ile bir litreye yakın su sağlayabiliyor.

    Üretilen su miktarının doğrudan ortamın em seviyesine bağlı olduğu belirtilirken özellikle nem oranının yüksek olduğu bölgelerde sistemin daha verimli çalışabileceği değerlendiriliyor.

    Teknoloji sadece ceketlerle sınırlı değil

    Araştırmada kullanılan örnek ürün bir ceket olsa da bilim insanları, aynı tekstil teknolojisinin farklı alanlara uyarlanabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre bu özel kumaşlar sırt çantaları, çadırlar ve benzeri ekipmanlara entegre edilerek su toplama özelliği kazandırılabilir.

    Uzmanlar, teknolojinin afet ve acil durum müdahale ekipleri, uzak bölgelerde görev yapan sağlık çalışanları ve altyapının yetersiz olduğu alanlarda faaliyet gösteren ekipler için önemli bir destek aracı haline gelebileceğini belirtiyor.

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