    HIV'in gen haritasını çıkaran araştırmacılar, virüsü durdurabilecek iki kritik protein buldu

    HIV’in insan hücrelerini nasıl ele geçirdiği ilk kez kapsamlı şekilde haritalandı. Araştırma, virüse karşı doğal savunma sağlayan iki kritik proteinin keşfedilmesini sağladı.

    Bilim insanları HIV virüsünü durdurabilecek iki kritik protein bu Tam Boyutta Gör
    AIDS’e yol açan HIV, onlarca yıldır bilim dünyasının en yoğun şekilde araştırdığı virüslerden biri olmayı sürdürüyor. İnsan bağışıklık sisteminin temel yapı taşlarından olan CD4+ T hücrelerini hedef alarak çoğalan bu virüs, sadece dokuz genle son derece karmaşık bir biyolojik sistemi kontrol altına alabiliyor. Bugüne kadar HIV’in nasıl çoğaldığı ve vücutta nasıl kalıcı hâle geldiği büyük ölçüde çözülmüş olsa da, insan genlerinin bu süreçte tam olarak nasıl bir rol oynadığı hâlâ önemli bir soru işareti olarak varlığını koruyordu.

    Gladstone Enstitüsü ve Kaliforniya San Francisco Üniversitesi (UCSF) bünyesinde çalışan araştırmacılar, bu soruya yanıt bulabilecek önemli bir çalışmaya imza attı. Cell dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, HIV’in insan hücreleriyle nasıl etkileşime girdiğini gösteren ilk kapsamlı genetik haritayı oluşturdu. Bu çalışma, virüsün hangi insan proteinlerini kendi lehine kullandığını ve hangilerinin virüse karşı savunma geliştirdiğini detaylı şekilde ortaya koyuyor.

    HIV araştırmalarının önemli bir kısmı bugüne kadar laboratuvarda kolayca çoğaltılabilen “ölümsüz” hücre hatları üzerinde yürütülüyordu. Ancak bu hücreler doğrudan insan vücudundan gelmediği için, elde edilen sonuçlar gerçek biyolojik süreçleri tam olarak yansıtmayabiliyordu. Yeni çalışmada ise araştırmacılar doğrudan insan kanından alınan T hücrelerini kullanarak bu sınırlamayı aşmayı başardı.

    Araştırmacılar, CRISPR Gen Düzenleme Teknolojisini Kullandı

    Bu noktada devreye CRISPR gen düzenleme teknolojisi girdi. Araştırmacılar, insan genomundaki yaklaşık 20 bin genin tamamını sistematik olarak analiz ederek, hangilerinin HIV enfeksiyonunu kolaylaştırdığını, hangilerinin ise virüsü engellediğini tespit etti. Üstelik bunu iki aşamalı bir yöntemle gerçekleştirdiler: Önce genleri tek tek devre dışı bırakarak virüsün hangi genlere ihtiyaç duyduğunu belirlediler, ardından gen aktivitesini artırarak hangi proteinlerin virüse karşı savunma sağladığını gözlemlediler.

    Yapay olarak “güçlendirilen” bazı genlerin, normalde virüs tarafından baskılandığı ve bu yüzden daha önce fark edilmediği de ortaya çıktı. Bu da HIV’in bağışıklık sisteminden kaçmak için ne kadar sofistike mekanizmalar kullandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    İki Kritik Savunma Mekanizması Keşfedildi

    Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise daha önce HIV ile ilişkilendirilmemiş iki proteinin keşfi oldu: PI16 ve PPID. Bilim insanları, PI16 proteininin HIV’in hücreye girişini fiziksel olarak engelleyebildiğini tespit etti. Yani bu protein, virüsün hücreyle birleşmesini daha en baştan durdurarak enfeksiyonun başlamasını önleyebiliyor. PPID ise farklı bir aşamada devreye giriyor; virüs hücre içine girdikten sonra onun çekirdeğe ulaşmasını ve kendini kopyalamasını zorlaştırıyor.

    Araştırmacılar laboratuvar ortamında PPID üzerinde yaptıkları düzenlemelerle bu proteinin etkisini 10 kata kadar artırmayı da başardı. Dahası, bu iki proteinin sadece laboratuvar virüslerinde değil, gerçek hastalardan alınan daha agresif HIV türlerine karşı da etkili olduğu görüldü.

    İleride Başka Bulaşıcı Hastalıklar İçin de Benzer Bir Harita Çıkarılabilir

    Bugün HIV, gelişmiş antiretroviral tedaviler sayesinde kontrol altına alınabiliyor olsa da, tedavi kesildiği anda virüs yeniden aktif hâle geliyor. Bunun temel nedeni ise HIV’in vücutta “gizli rezervuarlar” oluşturarak tamamen yok edilememesi. Yeni geliştirilen bu genetik haritalama yöntemi, özellikle bu gizli HIV rezervuarlarını anlamak için kritik bir araç olabilir. Araştırmacılar artık hangi genlerin virüsün saklanmasına yardımcı olduğunu, hangilerinin ise bu süreci engelleyebileceğini daha net şekilde inceleyebilecek.

    Ortaya çıkan bu kapsamlı veri seti, sadece HIV için değil, diğer bulaşıcı hastalıkların da insan hücreleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamak adına yeni bir araştırma modelinin kapısını aralıyor. Bu da uzun vadede, bağışıklık sistemini doğrudan güçlendiren ve virüsleri hücre seviyesinde durduran yeni nesil tedavilerin geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.

