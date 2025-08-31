Bilim insanları ilk kez domuz akciğerini bir insana nakletti

Ksenotransplantasyonda Tarihi Adım: Yeni Organ Nakli Denemesi
Geçtiğimiz yıl ABD’de yapılan benzer bir deneyde, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği bir hastaya başarıyla nakledilmiş ve hasta yaklaşık iki ay yaşamıştı. Bu yeni gelişme, ksenotransplantasyon olarak bilinen, farklı türler arasında organ nakli çalışmalarında önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, domuz kalbi, karaciğeri ve böbrekleri üzerine yürütülen deneylerden sonra bu kez akciğer nakline odaklandı.
Deney kapsamında, domuz akciğeri CRISPR adı verilen çığır açıcı bir gen düzenleme teknolojisi kullanılarak hazırlanmış bir donörden alındı. CRISPR, genetik materyali yüksek hassasiyetle değiştirme yeteneği sayesinde, organın insan bağışıklık sistemiyle uyumunu artırmak için tercih edildi. Araştırmacıların temel amacı, insan vücudunun domuzdan alınan bu akciğeri kabul edip etmeyeceğini gözlemlemekti.
Bu sonuçlar, ksenotransplantasyonun karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan bağışıklık yanıtının önemini bir kez daha ortaya koydu. Vücudun yabancı organlara verdiği tepkiyi kontrol altına almak için hastaya çeşitli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar verildi ancak bu yöntem naklin uzun süreli başarısını sağlamaya yetmedi.
Araştırmanın yazarlarından Guangzhou Tıp Üniversitesi'nden Dr. Jiang Shi, çalışmayı anlamlı bir başlangıç olarak nitelendirdi. Shi, yaptığı açıklamada, "Akciğer ksenotransplantasyonu, diğer organlara kıyasla çok daha karmaşık biyolojik ve teknik zorluklar içeriyor. Şu anda klinik uygulamaya hazır olduğumuzu söylemek mümkün değil, ancak güvenli ve dayanıklı bir akciğer ksenogrefti için bilimsel bir temel oluşturuyoruz." ifadelerine yer verdi.
