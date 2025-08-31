Giriş
    Bilim insanları ilk kez domuz akciğerini bir insana nakletti

    Çinli bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bir domuz akciğerini ilk kez bir insana nakletti. İşte ksenotransplantasyon alanında çığır açan bu gelişmenin detayları:

    Bilim insanları ilk kez domuz akciğerini bir insana nakletti Tam Boyutta Gör
    Çin’deki bilim insanları, tıp dünyasında bir ilke imza atarak genetiği değiştirilmiş bir domuz akciğerini ilk kez bir insana nakletti. Bu deney, Guangzhou Tıp Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi’nde 39 yaşındaki beyin ölümü gerçekleşmiş bir erkek hastanın vücudunda gerçekleştirildi.

    Ksenotransplantasyonda Tarihi Adım: Yeni Organ Nakli Denemesi

    Geçtiğimiz yıl ABD’de yapılan benzer bir deneyde, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreği bir hastaya başarıyla nakledilmiş ve hasta yaklaşık iki ay yaşamıştı. Bu yeni gelişme, ksenotransplantasyon olarak bilinen, farklı türler arasında organ nakli çalışmalarında önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, domuz kalbi, karaciğeri ve böbrekleri üzerine yürütülen deneylerden sonra bu kez akciğer nakline odaklandı.

    Deney kapsamında, domuz akciğeri CRISPR adı verilen çığır açıcı bir gen düzenleme teknolojisi kullanılarak hazırlanmış bir donörden alındı. CRISPR, genetik materyali yüksek hassasiyetle değiştirme yeteneği sayesinde, organın insan bağışıklık sistemiyle uyumunu artırmak için tercih edildi. Araştırmacıların temel amacı, insan vücudunun domuzdan alınan bu akciğeri kabul edip etmeyeceğini gözlemlemekti.

    Bilim insanları ilk kez domuz akciğerini bir insana nakletti Tam Boyutta Gör
    Operasyon sırasında, hastanın sağ akciğeri vücutta bırakıldı ve yalnızca sol tarafa domuz akciğeri nakledildi. Bu sayede, hastanın yaşam fonksiyonları korunarak naklin etkileri detaylı bir şekilde incelendi. Ancak süreç sorunsuz ilerlemedi. Nakilden yaklaşık 24 saat sonra hastanın bağışıklık sistemi domuz akciğerine yerleşen beyaz kan hücreleri üretmeye başladı. Takip eden günlerde reddetme belirtileri hızla arttı ve deneyin dokuzuncu gününde hastanın ailesi operasyonun durdurulmasını talep etti.

    Bu sonuçlar, ksenotransplantasyonun karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan bağışıklık yanıtının önemini bir kez daha ortaya koydu. Vücudun yabancı organlara verdiği tepkiyi kontrol altına almak için hastaya çeşitli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar verildi ancak bu yöntem naklin uzun süreli başarısını sağlamaya yetmedi.

    Araştırmanın yazarlarından Guangzhou Tıp Üniversitesi’nden Dr. Jiang Shi, çalışmayı anlamlı bir başlangıç olarak nitelendirdi. Shi, yaptığı açıklamada, "Akciğer ksenotransplantasyonu, diğer organlara kıyasla çok daha karmaşık biyolojik ve teknik zorluklar içeriyor. Şu anda klinik uygulamaya hazır olduğumuzu söylemek mümkün değil, ancak güvenli ve dayanıklı bir akciğer ksenogrefti için bilimsel bir temel oluşturuyoruz." ifadelerine yer verdi.

