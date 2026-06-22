Bilim insanları ses enerjisi ile Espresso üretti: Artık ısı olmadan hazırlanabiliyor

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Tam Boyutta Gör Espresso denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri yüksek sıcaklıkta su oluyor. Ancak Avustralya'daki UNSW Sydney araştırmacıları, bu varsayımı sorgulayan ilginç bir çalışmaya imza attı. Ekip, kahveyi ısı yerine yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak espresso benzeri yoğunlukta hazırlamayı başardı. Üstelik kör tadım testlerinde çoğu katılımcı geleneksel espresso ile bu yeni yöntemi ayırt edemedi.

Espresso artık ısıtılmıyor

Araştırmacıların "ultrasonik espresso" adını verdiği yöntemde standart espresso sepeti kullanılıyor, ancak sıcak su yerine oda sıcaklığındaki su ve ultrasonik titreşimler devreye giriyor. Sistemde metal bir dönüştürücü, kahve yatağına ses dalgaları gönderiyor. Bu dalgalar sıvı içinde mikroskobik kabarcıklar oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Babarcıkların hızla çökmesiyle ortaya çıkan mekanik etki ise, kahve parçacıklarından yağların, aroma bileşenlerinin ve kafeinin çok daha hızlı çözülmesini sağlıyor. Kısacası burada sıcaklık yerine mikroskobik ölçekte mekanik hareket kullanılıyor. Araştırmacılar, doğru öğütme boyutu, su-kahve oranı ve süre ayarlandığında yaklaşık 2,5 ila 3 dakika içinde espresso yoğunluğuna yakın sonuç alınabildiğini söylüyor.

Ultrasonik yöntemle Espresso üretimi

Çalışmanın en dikkat çekici taraflarından biri ise enerji tasarrufu potansiyeli. Araştırmacılara göre özellikle hazır içecek üretimi gibi endüstriyel senaryolarda suyu ısıtma ihtiyacının ortadan kalkması, enerji tüketimini yüzde 75'e kadar azaltabilir. Ayrıca kahve oda sıcaklığında üretildiği için doğrudan şişelenmiş içeceklere veya süt bazlı ürünlere eklenmesi de kolaylaşabilir.

Yaklaşık 100 düzenli kahve tüketicisiyle yapılan kör tadım testinde, geleneksel espresso ile ultrasonik espresso arasında aroma, tat, acılık ve genel beğeni tarafında büyük bir fark algılanmadı. Filtre kahve tarafında ise ultrasonik yöntemle hazırlanan versiyonun daha dengeli acılık sunduğu ve bazı katılımcılar tarafından daha çok beğenildiği belirtiliyor.

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Elbette bu yöntem kısa vadede ev tipi espresso makinelerinin yerini alacak gibi görünmüyor. Ancak çalışma, özellikle ticari üretim tarafında kahve hazırlama sürecine farklı bir bakış getirebilir. Eğer sonuçlar daha geniş ölçekte de doğrulanırsa, gelecekte espresso hazırlarken sıcaklık kadar ses dalgalarını da konuşmaya başlayabiliriz.

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