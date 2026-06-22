Bilim insanları ses enerjisi ile Espresso üretti: Artık ısı olmadan hazırlanabiliyor

Espresso artık ısıtılmıyor
Araştırmacıların "ultrasonik espresso" adını verdiği yöntemde standart espresso sepeti kullanılıyor, ancak sıcak su yerine oda sıcaklığındaki su ve ultrasonik titreşimler devreye giriyor. Sistemde metal bir dönüştürücü, kahve yatağına ses dalgaları gönderiyor. Bu dalgalar sıvı içinde mikroskobik kabarcıklar oluşturuyor.
Ultrasonik yöntemle Espresso üretimi
Çalışmanın en dikkat çekici taraflarından biri ise enerji tasarrufu potansiyeli. Araştırmacılara göre özellikle hazır içecek üretimi gibi endüstriyel senaryolarda suyu ısıtma ihtiyacının ortadan kalkması, enerji tüketimini yüzde 75'e kadar azaltabilir. Ayrıca kahve oda sıcaklığında üretildiği için doğrudan şişelenmiş içeceklere veya süt bazlı ürünlere eklenmesi de kolaylaşabilir.
Yaklaşık 100 düzenli kahve tüketicisiyle yapılan kör tadım testinde, geleneksel espresso ile ultrasonik espresso arasında aroma, tat, acılık ve genel beğeni tarafında büyük bir fark algılanmadı. Filtre kahve tarafında ise ultrasonik yöntemle hazırlanan versiyonun daha dengeli acılık sunduğu ve bazı katılımcılar tarafından daha çok beğenildiği belirtiliyor.
Elbette bu yöntem kısa vadede ev tipi espresso makinelerinin yerini alacak gibi görünmüyor. Ancak çalışma, özellikle ticari üretim tarafında kahve hazırlama sürecine farklı bir bakış getirebilir. Eğer sonuçlar daha geniş ölçekte de doğrulanırsa, gelecekte espresso hazırlarken sıcaklık kadar ses dalgalarını da konuşmaya başlayabiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel