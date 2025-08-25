Bilim insanları yaşamı mükemmelleştirdi: İşte üretilen sentetik canlı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İngiltere’deki Medical Research Council’in Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’nda çalışan araştırmacılar, genetik kodu doğadakinden daha verimli hale getirilmiş yeni bir bakteri türü geliştirdiklerini açıkladı.

Yeni organizma, “Syn57” adı verilen ve genetik olarak yeniden tasarlanmış bir tür E. coli bakterisi. Normalde dünyadaki tüm canlılar, proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin sentezinde 64 farklı kodon kullanıyor. Ancak aslında yalnızca 20 amino asit kullanıldığı için bunların bir kısmı fazladan tekrarlar içeriyor. Syn57, bu tekrarların bir kısmını ortadan kaldırarak yalnızca 57 kodon ile işlev görebiliyor. Adı da zaten buradan geliyor.

Bilim dünyasından evrime müdahale

Bir kodon, DNA ve RNA’da üç harften oluşan diziler halinde bulunuyor ve hücrelere hangi amino asidin üretileceğini söylüyor. Bilim insanları bu sistemin tam haritasını 1966’da çıkarmıştı. Ancak o zamandan beri bilinen bir gerçek vardı: Evrimsel süreç, genetik kodu mükemmel hale getirmemişti ve bazı kodonlar birbirinin yerine kullanılabiliyordu.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar uzun süredir bu “fazlalıkları” ortadan kaldırarak yaşamın daha verimli bir biçimde işleyip işlemeyeceğini test ediyordu. 2010’da ilk sentetik bakteri hücresi üretildi, fakat bu hücre yine 64 kodonluk doğal sistemin bir kopyasıydı. Ardından 2019’da Cambridge Üniversitesi’nden bir ekip, bu sayıyı 61 kodona indirerek canlılığın daha az sayıda kodonla da sürdürülebileceğini gösterdi.

Burkina Faso, genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri yok edecek 6 sa. önce eklendi

Şimdi ise aynı üniversiteden gelen yeni çalışma, çıtayı bir adım daha yukarı taşıdı. Syn57’nin ortaya çıkışı için araştırmacılar tam 101 binden fazla DNA dizisini değiştirdi. Bu işlem önce bilgisayar ortamında tasarlandı, ardından laboratuvarda birebir uygulandı.

Harvard Üniversitesi’nden sentetik biyolog Akos Nyerges, bu gelişmenin önemini “Yaşamın neye tahammül edebileceğini keşfetmeye başlayabiliriz. Sonunda bu alternatif genetik kodları test edebiliriz” sözleriyle özetledi.

Araştırma, yaşamın daha daraltılmış bir genetik planla da sürdürülebileceğini kanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe dair önemli kapılar aralıyor. Syn57’nin daha önce kullanılmayan kodonları, farklı işlevlere uyarlanarak yeni sentetik polimerler ve makrosiklik yapılar üretmek için kullanılabilecek.

Üstelik Syn57’nin değiştirilmiş genetik dili, virüslerin hücreleri ele geçirerek protein üretimini kontrol etmesini de engelleyebilir. Bu özellik, özellikle endüstriyel ölçekte bakteri kullanılarak yapılan protein üretiminde virüs kaynaklı kayıpları azaltma potansiyeli taşıyor. Ayrıca genetik kodun “doğal mikroplara okunamaz” hale getirilmesi, bu tür yapay organizmaların çevreye karışması riskini de büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Bilim insanları yaşamı mükemmelleştirdi: İşte üretilen canlı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: