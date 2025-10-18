Bilim insanları yeni bir buz formu keşfetti: Ice XXI

Yeni buz fazı bulundu
XFEL, her bir mikro saniyede bir görüntü alabilen X-ışını flaşları üreterek suyun moleküler dönüşümünü adeta yüksek hızlı bir kamera gibi kaydetti. Ardından, PETRA III ile Ice XXI’in yapısı ayrıntılı biçimde çözümlendi. Araştırma, bu yeni buz formunun dörtgen kristal yapıya sahip olduğunu ve her birim hücresinde 152 su molekülü bulunduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, bu suyu “aşırı sıkıştırılmış” olarak tanımlıyor. Normalde sıvı su bu kadar yüksek basınç altında kristalleşerek Buz VI formuna dönüşmesi gerekirken bu deneyde su bir süre daha sıvı kalabiliyor ve sonrasında farklı bir yapıda kristalleşiyor.
Buzlu uyduları ve gezegenleri anlamada önemli
Araştırmanın ortak yazarlarından Rachel Husband "Bulgularımız, daha fazla sayıda yüksek sıcaklıkta metastabil buz fazı ve bunlarla ilişkili geçiş yolları olabileceğini ve bunun buzlu uyduların bileşimi hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini gösteriyor" dedi. Daha önce yapılan araştırmalar, Neptün ve Uranüs'ün manyetik alanlarının merkezinde Ice XVIII ve Ice XX gibi süperiyonik buz fazlarının rol oynayabileceğini öne sürmüştü. Şimdi ise Ice XXI'in keşfi bu zincire yeni bir halka ekliyor.
