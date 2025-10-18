Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilim insanları yeni bir buz formu keşfetti: Ice XXI

    KRISS araştırmacıları, suyu 10 milisaniyede 20.000 kat basınç altında sıkıştırarak “Ice XXI” adlı yeni bir buz formu keşfetti. Bu yapı, oda sıcaklığında oluşabilen metastabil özellikte.

    Bilim insanları yeni bir buz formu keşfetti: Ice XXI Tam Boyutta Gör
    Bilim dünyası, suyun bilinen hallerine bir yenisini daha ekledi. Kore Standartlar ve Bilim Enstitüsü (KRISS) araştırmacıları, yaptıkları deneylerle daha önce gözlemlenmemiş bir buz fazı keşfetti. “Ice XXI” (Buz XXI) olarak adlandırılan bu yeni yapı, suyun yalnızca 10 milisaniye içinde 20.000 kat atmosfer basıncına (yaklaşık 2 gigapascal) kadar sıkıştırılmasıyla elde edildi.

    Yeni buz fazı bulundu

    Bilim insanları yeni bir buz formu keşfetti: Ice XXI Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, bu sıradışı koşulları oluşturmak için elmas tabanlı hücreleri (Diamond Anvil Cells, DAC) kullandı. Bu cihaz, suyu kısa sürede aşırı basınca maruz bırakırken, bilim insanları süreci yakalamak için Avrupa Serbest Elektron X-Işını Lazeri (European XFEL) ve PETRA III gibi gelişmiş X-ışını tesislerinden yararlandı.

    XFEL, her bir mikro saniyede bir görüntü alabilen X-ışını flaşları üreterek suyun moleküler dönüşümünü adeta yüksek hızlı bir kamera gibi kaydetti. Ardından, PETRA III ile Ice XXI’in yapısı ayrıntılı biçimde çözümlendi. Araştırma, bu yeni buz formunun dörtgen kristal yapıya sahip olduğunu ve her birim hücresinde 152 su molekülü bulunduğunu ortaya koydu.

    Bilim insanları, bu suyu “aşırı sıkıştırılmış” olarak tanımlıyor. Normalde sıvı su bu kadar yüksek basınç altında kristalleşerek Buz VI formuna dönüşmesi gerekirken bu deneyde su bir süre daha sıvı kalabiliyor ve sonrasında farklı bir yapıda kristalleşiyor.

    Buzlu uyduları ve gezegenleri anlamada önemli

    Bilim insanları yeni bir buz formu keşfetti: Ice XXI Tam Boyutta Gör
    Ice XXI, metastabil yani kararsız bir yapıya sahip. Ancak bu yapı, olağan buzdan çok daha yoğun bir moleküler düzene sahip ve oda sıcaklığında bile oluşabiliyor. Bu tür yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta kararlı kalabilen buz fazlarının incelenmesi, yalnızca Dünya’daki fizik süreçleri anlamak için değil, Güneş Sistemi’ndeki buzlu uyduların iç yapısını anlamak açısından da büyük önem taşıyor.

    Araştırmanın ortak yazarlarından Rachel Husband “Bulgularımız, daha fazla sayıda yüksek sıcaklıkta metastabil buz fazı ve bunlarla ilişkili geçiş yolları olabileceğini ve bunun buzlu uyduların bileşimi hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini gösteriyor” dedi. Daha önce yapılan araştırmalar, Neptün ve Uranüs’ün manyetik alanlarının merkezinde Ice XVIII ve Ice XX gibi süperiyonik buz fazlarının rol oynayabileceğini öne sürmüştü. Şimdi ise Ice XXI’in keşfi bu zincire yeni bir halka ekliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 1 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 2 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3 numara saç efekti telefon klavyede alt satıra geçme tuşu arka planda uygulama yenileme kapatılırsa ne olur oyun indir vip güvenilir mi mercedes e 270 cdi motor ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum