Bilim kurgu filmi Project Hail Mary'nin yeni fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) olacak. The Martian'ın da yazarı olan Andy Weir'ın ödüllü romanından uyarlanan film, 20 Mart 2026'da gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız verene Amazon MGM, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı. Ancak daha en baştan uyaralım, bu yeni fragman filmdeki önemli bir sürprizi bozuyor. Nitekim bu durum sosyal medyada da tepki topladı. Filmdeki önemli bir sürprizin fragmanda açık edilmiş olması pek çok kişiyi rahatsız etmiş gibi görünüyor.

Project Hail Mary, 20 Mart 2026'da Gösterime Girecek

Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.

Filmde Ryland Grace karakterine ünlü oyuncu Ryan Gosling (Barbie, Blade Runner 2049) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub gibi isimler eşlik ediyor. Ancak The Martian gibi Project Hail Mary de özünde tek karakter odaklı bir film.

Project Hail Mary filmini, daha önce The LEGO Movie, 21Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse gibi filmlere imza atan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisi yönetti. Filmin senaryosunu ise The Martian'ın da senaristi olan Drew Goddard kaleme aldı.

