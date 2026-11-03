Bilim-kurgu romanı Robokıyamet, Oscarlı yönetmen tarafından diziye dönüştürülüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Steven Spielberg’in sinemaya uyarlamaktan vazgeçtiği bilimkurgu romanı Robokıyamet, televizyon dizisi oluyor. Projeyi, Oscar ödüllü yönetmen Ron Howard ile usta senarist Akiva Goldsman yürütüyor. Yapay zekanın insanlığa açtığı savaşı anlatan yapımda Goldsman senaryoyu yazarken, Howard ilk bölümleri yönetecek. Spielberg de yapımcı kadrosunda bulunuyor. Hazırlık aşamasındaki projenin yayınlanacağı platform ise henüz netleşmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda çıkan en dikkat çekici bilim-kurgu romanlarından olan Robopocalypse (Robokıyamet), usta yönetmen Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanmanın kıyısından dönmüştü. Filmin senaryosu yazılmış, hatta oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi açıklanmıştı. Ancak Spielberg son anda projeden vazgeçince Robopocalypse'in ekrana uzanan yolculuğu yarıda kaldı. Ne var ki yarım kalan o hikâye şimdi başka bir Oscarlı yönetmen tarafından tamamlanabilir.

Ron Howard ve Akiva Goldsman, Robopocalypse Dizisi Üzerinde Çalışıyor

Akıl Oyunları, Apollo 13, Da Vinci'nin Şifresi gibi filmlerin yönetmeni olarak tanıdığımız Ron Howard, Robopocalypse'yi diziye uyarlamak için çalışmalara başladı. Bu projede Ron Howard'a Akıl Oyunları'nın Oscar ödüllü senaristi Akiva Goldsman eşlik ediyor. TV tarafında da epey aktif bir isim olan Goldsman'ın önceki işleri arasında Fringe, Titans, Star Trek: Strange New Worlds gibi diziler bulunuyor.

Goldsman'ın senaryosunu yazacağı Robopocalypse dizisi gerçeğe dönüşürse ilk bölümleri Ron Howard çekecek. Steven Spielberg de yapımcı olarak projede yer alacak. Proje henüz yolun başında olduğu için şimdilik bir kanal ya da dijital platformla anlaşılmış değil. Ancak işin arkasındaki isimler düşünülünce, projenin epey ilgi görmesi bekleniyor.

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Daniel H. Wilson tarafından kaleme alınan ve Türkçeye Robokıyamet adıyla çevrilen Robopocalypse'in tanıtım yazısı şöyle:

"İnsanlar bilmeliler ki ilk başta düşman sıradan şeylere benziyordu: arabalar, binalar, telefonlar. Sonrasında, kendilerini dizayn etmeye başladıklarında, robotlar tanıdık ama çarpık görünmeye başladılar. Sanki başka bir tanrının yarattığı, başka bir evrenden gelme insan ve hayvanlar gibiydiler."

Yakın gelecekte, kimsenin fark etmeyeceği kesin bir tarihte, dünyamızı yönlendiren göz kamaştırıcı teknoloji bir anda hata vermeye başlayacak. Birleşecek. ve bize karşı çıkacaklar. İnanılmaz derecede güçlü bir yapay zeka olan Archos, utangaç genç bir çocuk kişiliğinde çevrimiçi olur ve zapt edilemez. İnsanların haberi olmadan akıllı arabaları, elektrik şebekelerini, uçak navigasyon sistemlerini ve bilgisayar ağlarını -hayatımızı yürüten tüm küresel sistemleri- ele geçirmeye başlar.

Çoğu insan çok geç olana dek büyüyen krizden bihaberdir. Sonradan Başlangıç Saati olarak adlandırılan, robot savaşının başladığı zaman, insan ırkı hem büyük bir kıyıma uğrar hem de tarihte ilk kez birleşir.

Robokıyamet, zeka ürünü, sürükleyici bir destan. Daniel H. Wilson, insanları yok etmeye çalışan robotları olduğu kadar, hayatta kalmaya çalışan insanları ve onların öykülerini de anlatıyor. Bunu yaparken de şu anda etrafımızda bulunan gerçek teknoloji hakkında nefes kesecek çıkarımlarda bulunuyor."

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