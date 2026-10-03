Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bill Gates’e göre robotlar “SGK” primi ödemeli

    Bill Gates, insanların işlerini devralan robotların FICA vergisi ödemesini öneriyor. ABD’deki FICA, Türkiye’deki SGK primlerine benzer şekilde sosyal güvenlik sistemini finanse ediyor.

    Bill Gates’e göre robotlar “SGK” primi ödemeli Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zeka ve robotların insan çalışanların yerini almasının vergi sisteminde önemli bir boşluk oluşturabileceğini söyledi. Gates, insan emeğinin yerini alan robotların, yerine geçtikleri çalışanlar gibi FICA vergisine tabi tutulmasını öneriyor. FICA, ABD'de çalışanların ücretlerinden alınan ve esas olarak sosyal güvenlik sistemini finanse eden zorunlu bir vergi. Türkiye’deki en yakın karşılığı ise SGK primleri.

    Gates robotlardan da çalışanlar gibi vergi alınmasını istiyor

    Gates, The New York Times yazarı Ezra Klein ile yaptığı söyleşide, otomasyonun insanların işlerini ortadan kaldırması durumunda toplumun çalışanları nasıl koruyacağına karar vermesi gerektiğini söyledi. Gates'e göre ekonomik göstergeler bir yapay zeka sistemini kullanmanın daha düşük maliyetli olduğunu gösterse bile şirketlerin mutlaka bu yolu tercih etmesi gerekmiyor.

    Gates, insan veya robot tarafından gerçekleştirilen emeğin aynı vergi çerçevesine alınabileceğini belirterek, “Bir emek birimi tanımlarsınız ve bunun bir insan ya da robot tarafından gerçekleştirilmesinden bağımsız olarak, insan çalışanın ödeyeceğiyle aynı FICA vergisinin ödenmesini sağlarsınız.” dedi.

    Bill Gates’e göre robotlar “SGK” primi ödemeli Tam Boyutta Gör
    ABD'de FICA kapsamında çalışanların ücretlerinden genel olarak yüzde 7,65 oranında kesinti yapılıyor. Bu oranın yüzde 6,2'si sosyal güvenlik, yüzde 1,45'i ise Medicare için alınıyor. İşveren de aynı oranda katkı sağlıyor. Yüksek gelirli çalışanlar için ayrıca ek Medicare vergisi uygulanabiliyor.

    Gates, robotların insan çalışanların yerini almasıyla ortaya çıkabilecek büyük çaplı iş kayıplarının hem çalışanlar hem de kamu bütçesi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor. İnsanların işsiz kalması ekonomik olarak zorlanmalarına yol açarken devletin topladığı vergiler de azalabilir.

    Robotlardan vergi alınmasının ise şirketlerin insan çalışan istihdam etmemekten elde ettiği tasarrufun bir bölümünü kamuya aktarmasını sağlayabileceğini belirtiyor. Böylece vatandaşlar için ekonomik güvenlik sağlanırken devletin vergi toplamaya devam etmesi mümkün olabilir.

    Gates bu noktada, “Sadece ekonomik göstergeler bir yapay zekayı kullanmanın daha düşük maliyetli olduğunu söylüyor diye toplum bunu yapmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.

    Sistem, şirketleri robotlara yöneltiyor

    Gates, ağustos ayında yayımladığı yaklaşık 6 bin kelimelik yazısında da yapay zeka dönemine geçişin ekonomik ve toplumsal etkilerini ele almıştı. Gates, yazısında toplumun yapay zekanın oluşturacağı dönüşüme yeterince hazır olmadığına vurgu yapmıştı. Söz konusu yazıda robotların yanı sıra yapay zeka tokenlarının da vergilendirilmesini savunan Gates, mevcut vergi sisteminin şirketleri insan çalışanlar yerine makinelere yönlendirdiğini belirtti.

    “Bir işveren olarak birini işe aldığınızda, o kişinin kazancı üzerinden bordro vergileri ödersiniz. Ancak bir robot satın aldığınızda, genellikle bunu hemen işletme gideri olarak düşebilirsiniz. Vergi sistemi insanları makinelerle değiştirmeye yöneltiyor.”

    Gates, yayımladığı yazısında robot ve yapay zeka vergisinin insan emeğinden uzaklaşmayı bir miktar yavaşlatabileceğini ve yeniden eğitim ile daha güçlü bir sosyal güvenlik ağı için kaynak sağlayabileceğini belirtmişti.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/114059-bill-gates-robots-pay-fica-taxes-when-they.html https://www.businessinsider.com/bill-gates-fica-taxes-should-apply-to-robot-workers-2026-9
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    altınoluk gezilecek yerler polo mu clio mu yasa dışı bahis cezası yorumları apartman yönetim programı chevrolet aveo 1.3 dizel

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR Magic8 Lite 5G
    HONOR Magic8 Lite 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum