    Bill Gates imkansız demişti: Tesla Semi tırları seri üretime giriyor

    Elon Musk, Tesla Semi’nin bu yıl yüksek hacimli seri üretime gireceğini açıkladı. Bill Gates’in “imkansız” dediği uzun menzilli elektrikli tır, testlerden sonra ticari aşamaya geçiyor.

    Bill Gates imkansız demişti: Tesla Semi seri üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli ağır ticari araçların uzun menzil sunup sunamayacağı yönündeki tartışmalar yıllardır sürerken Elon Musk, Tesla’nın elektrikli tırı Semi’nin bu yıl yüksek hacimli seri üretime başlayacağını duyurdu. Musk, bu duyurusunu ise Bill Gates ile aralarında geçen bir diyaloğu alıntılayarak yaptı.

    “İmkansız” tartışmasından seri üretime

    Elon Musk, duyuruyu X üzerinden yaparken geçmişte Bill Gates ile yaşadığı bir konuşmayı alıntıladı. Gates’in, Tesla’nın Giga Texas tesisine yaptığı ziyarette Musk’a “Uzun menzilli bir elektrikli tır yapmak imkansız, bu iş yürümez dediği, Musk’ın ise buna “Bunlar zaten var, kendiniz sürebilirsiniz. Pepsi şu anda aktif olarak kullanıyor” yanıtını verdiği biliniyor.

    Öte yandan Tesla Semi, 2023’ten bu yana gerçek dünya koşullarında test ediliyor. Bu süreçte en dikkat çeken iş birliklerinden biri PepsiCo ile yürütülen geniş kapsamlı pilot program oldu. PepsiCo, 2024 yılında elektrikli tır filosunu üç katından fazla artıracağını açıklayarak filosuna 50 adet ek Tesla Semi dahil etti. Bu araçlar, şirketin Kaliforniya’daki üretim ve dağıtım tesislerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.

    PepsiCo, bu geçişi desteklemek için Fresno tesisinde sekiz adet 750 kW gücünde Tesla şarj ünitesi ile birlikte iki adet Tesla Megapack enerji depolama sistemi kurdu. Şirket, aynı dönemde Sacramento’daki şişeleme ve dağıtım merkezinde yaklaşık 35 adet Tesla Semi işletiyordu.

    Yıllık 50 bin adet hedefi

    Tesla’nın ağır ticari araçlara yönelik planları yalnızca üretim artışıyla sınırlı değil. Şirketin yöneticilerinden Dan Priestley, Mayıs 2024’te Las Vegas’ta düzenlenen Advanced Clean Transportation Expo kapsamında yaptığı açıklamada Nevada’da Tesla Semi’ye özel bir fabrika inşa edildiğini duyurmuştu.

    Bu tesisin, müşteri teslimatları öncesinde üretimi kademeli olarak artırması ve nihai aşamada yıllık 50 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Teslimatların ise 2026 itibarıyla hız kazanması planlanıyor.

    Priestley’in verdiği bilgilere göre uzun menzilli Tesla Semi, tek şarjla 800 kilometreye kadar menzil sunacak. Standart menzilli versiyon ise konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 480 kilometrelik sürüş kapasitesine sahip olacak.

    PepsiCo’nun ardından farklı lojistik şirketleri de Tesla Semi’yi test etmeye başladı. Aralık 2025’te DHL Supply Chain, Kuzey Amerika filosuna ilk tamamen elektrikli Tesla Semi’yi ekledi. Temmuz 2025’te ArcBest, ABD’nin batısındaki şehirler arası yük taşıma hatlarında üç haftalık gerçek koşul testini tamamladı. Uzun menzilli Tesla Semi ile yapılan bu denemede 7.200 kilometreden fazla yol kat edildi ve araç, farklı yük ve rota koşullarında değerlendirildi.

    Şarj altyapısı da büyüyor

    Bill Gates imkansız demişti: Tesla Semi seri üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli ağır ticari araçların yaygınlaşması için kritik öneme sahip şarj altyapısı tarafında da somut adımlar atılıyor. Pilot Travel Centers, Tesla ile yaptığı anlaşma kapsamında, ABD’nin ana yük taşımacılığı koridorları boyunca yüksek güçlü Megacharger istasyonları kuracağını duyurdu. İstasyon başına 4 ila 8 soket bulunacak. Her şarj cihazı 1,2 MW güç sağlayabilecek.

    İnşaat çalışmalarının 2026’nın ilk yarısında başlaması, ilk istasyonların ise 2026 ortasından itibaren hizmete girmesi planlanıyor. Bu altyapı, Tesla Semi gibi yüksek kapasiteli elektrikli tırların uzun mesafeli taşımacılıkta daha yaygın kullanılmasının önünü açacak.

