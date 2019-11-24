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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bill Gates'ten Huawei'ye destek: Tarafısız testler yapılmadan bilemeyiz

    Bill Gates, ABD'nin ticaret yasağı uyguladığı Huawei hakkında son derece olumlu açıklamalar yaptı. Gates'e göre casusuluk için kullanıldığı düşünülen Huawei ürünleri tarafsız testlerden geçirilmeli.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bill Gates'ten Huawei'ye destek: Tarafısız testler yapılmadan bilemeyiz
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    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Huawei hakkında son derece olumlu açıklamalar yaptı. Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinin başında gelen Amerikalı milyarder, Huawei ürün ve hizmetlerinin tarafsız testlerden geçmesi gerektiğini, ancak bundan sonra herhangi bir sonuca varmanın ya da yaptırımlar hakkında karar vermenin mümkün olabileceğini söyledi.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus yeni bir veri sızıntısıyla daha gündemde"

    Gates konuyla ilgili açıklamasında "Huawei cihazlarının casusluk için kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeliyiz. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giren tüm mal ve hizmetlerin kötü veya casusluk yapmak için kullanılacağını düşünmek temel olarak yanlış" dedi.

    Bill Gates'ten Huawei'ye destek: Tarafısız testler yapılmadan bilemeyiz
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    Çin ile ABD ilişkileri her zaman olumlu

    Gates ayrıca kısa süre önce Pekin'de Çin medyasına yaptığı röportajda Huawei'den şu şekilde bahsetti:

    "Hiç şüphe yok ki, Çin'in birçok alanda lider bir şirketi olacak. Bu bütün dünya için iyi. Huawei, diğer şirketlerle rekabet ederek düşük maliyetli 5G ürünleri üretiyor. Bu durum diğerlerini fiyatları düşürmeye veya ürünlerini iyileştirmeye zorluyor. Bu çok iyi. Huawei her zaman çok yenilikçi bir şirket olmuştur."

    Bill Gates, Çin ile ABD arasındaki iş birliğinin her zaman için olumlu olduğunu ekledi. Bu iş birliğine karşı çıkanlardan ise son derece rahatsız.



    https://www.gizchina.com/2019/11/23/bill-gates-huawei-has-always-been-very-innovative Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    bkaakco 1 sa.
    Bence destek değil olması gereken bu.
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    mert1907 1 sa.
    İlk baştan Huawei meselesinde buralara gelineceği belliydi. Amaç sadece had bildirip akıllı ol demekti. Huawei ballı bir müşteri ve şirketler bunu göz ardı edemezler.
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