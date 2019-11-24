Bill Gates'ten Huawei'ye destek: Tarafısız testler yapılmadan bilemeyiz

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Huawei hakkında son derece olumlu açıklamalar yaptı. Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinin başında gelen Amerikalı milyarder, Huawei ürün ve hizmetlerinin tarafsız testlerden geçmesi gerektiğini, ancak bundan sonra herhangi bir sonuca varmanın ya da yaptırımlar hakkında karar vermenin mümkün olabileceğini söyledi.

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Gates konuyla ilgili açıklamasında "Huawei cihazlarının casusluk için kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeliyiz. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giren tüm mal ve hizmetlerin kötü veya casusluk yapmak için kullanılacağını düşünmek temel olarak yanlış" dedi.

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Çin ile ABD ilişkileri her zaman olumlu

Gates ayrıca kısa süre önce Pekin'de Çin medyasına yaptığı röportajda Huawei'den şu şekilde bahsetti:

"Hiç şüphe yok ki, Çin'in birçok alanda lider bir şirketi olacak. Bu bütün dünya için iyi. Huawei, diğer şirketlerle rekabet ederek düşük maliyetli 5G ürünleri üretiyor. Bu durum diğerlerini fiyatları düşürmeye veya ürünlerini iyileştirmeye zorluyor. Bu çok iyi. Huawei her zaman çok yenilikçi bir şirket olmuştur."

Bill Gates, Çin ile ABD arasındaki iş birliğinin her zaman için olumlu olduğunu ekledi. Bu iş birliğine karşı çıkanlardan ise son derece rahatsız.

https://www.gizchina.com/2019/11/23/bill-gates-huawei-has-always-been-very-innovative