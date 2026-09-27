Bill Gates: Yapay zeka, 1 milyar insanı öldürecek kadar güçlü

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un kurucu milyarderi Bill Gates, yapay zekanın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde milyarlarca insanı etkileyebilecek felaketlere neden olabileceğini belirterek hükümetlerin teknolojiye yönelik yasal düzenlemeler yapması gerektiğini söyledi. Gates, yapay zeka şirketlerinin kendi kendilerini denetlemesinin yeterli olmayacağını vurguladı.

Gates, NBC News'in “Meet the Press” programına verdiği röportajda yapay zekanın insanlık için oluşturduğu riskleri ve hükümetlerin bu alandaki sorumluluğunu değerlendirdi. Yapay zeka çalışanlarının teknolojinin insanlığın sonunu getirebileceğine yönelik uyarıları hakkında soruları yanıtlayan Gates, özellikle kötü niyetli kişilerin gelişmiş yapay zeka araçlarına erişmesinin yaratabileceği tehlikelere dikkat çekti.

“Yapay zeka, bir milyar insanın ölümüne neden olabilecek olayları tetikleyebilecek kadar güçlü. Bugüne kadar, kötü niyetli kişilerin en gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanması kadar büyük bir tehdit oluşturan bir silah olmadı.

Gates: Öz denetim yeterli değil

Gates, yapay zeka şirketlerinin geliştirme süreçlerini kendi başlarına denetlemesinin yeterli olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt verdi. Gates, “Hiç kimse öz düzenlemenin yeterli olduğunu düşünmüyor” diyerek yapay zeka alanında yasal düzenlemelerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

ABD’nin bu sürece dahil olması gerektiğini belirten Gates, güvenlik önlemleri ve denetim mekanizmalarının nasıl uygulanacağının siyasetçiler ve kolluk kuvvetleriyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Güvenlik önlemlerinin ve denetimin nasıl olması gerektiği tartışmasına kolluk kuvvetlerinin ve siyasetçilerin de katılması gerekiyor. Bu zorunlu bir uygulama olmalı. Bu, sektör için bir miktar ek yük getirecek ancak yaptıkları çalışmaları önemli ölçüde yavaşlatmayacak.”

Anthropic ve OpenAI yöneticileri de daha önce güçlü yapay zeka sistemleri geliştirme yarışının yavaşlatılması gerektiği konusunda görüş bildirmişti. Ancak şirketlerin gönüllü adımlarının kapsamı ve hükümetlerin bu sürece nasıl dahil olacağı belirsizliğini koruyor.

Yapay zeka sektöründeki güvenlik tartışmaları devam ederken Google, Anthropic ve OpenAI’ın yapay zeka güvenliği üzerine çalışacak bir grup oluşturmak için planlar yaptığı bildirildi.

OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei de Birleşmiş Milletler'de yaptıkları açıklamalarda uluslararası iş birliği ve ortak standartların önemini vurguladı. Amodei, yapay zeka hakkındaki kararların demokratik süreçlerle ve halka karşı sorumlu hükümetler tarafından şekillendirilmesi gerektiğini savundu.

Amodei, yapay zeka geliştirme hızının düzenlemelerle kontrol altına alınabileceğini belirtirken yasaların çıkarılmasının zaman alabileceğine ve yapay zekanın çok hızlı ilerlediğine dikkat çekti.

Sektörde ise düzenlemelerin kapsamı konusunda görüş ayrılıkları sürüyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketler arasında sektör çapında bir koordinasyon kurulması gerektiği fikrine katılmadığını belirterek her laboratuvarın güvenlik sorunlarını kendi bünyesinde değerlendirmesi gerektiğini savundu.

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Bill Gates: Yapay zeka, 1 milyar insanı öldürecek kadar güçlü

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