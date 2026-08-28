BİM marketler ve Yemeksepeti arasında dev iş birliği

Anlık Bildirim
BİM market müşterileri bundan böyle satın almak istedikleri ürünleri Yemeksepeti uygulaması üzerinden sipariş vererek kapılarına kadar getirtebilecekler. Uygulama pilot bölgelerde hayata geçti.
Forumdan Konular
Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar
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Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar
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Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim