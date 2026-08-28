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    BİM marketler ve Yemeksepeti arasında dev iş birliği

    BİM market müşterileri bundan böyle satın almak istedikleri ürünleri Yemeksepeti uygulaması üzerinden sipariş vererek kapılarına kadar getirtebilecekler. Uygulama pilot bölgelerde hayata geçti.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 10 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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    hyundai motorlu tırpan yorumları akü sağlam ama marş basmıyor toyota corolla 1.4 d-4d otomatik askerde ne yapılır polis yakını kartı

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