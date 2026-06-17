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    BİM banka kuruyor: Dost Katılım Bankası

    BDDK, BİM'in katılım bankası başvurusuna onay verdi. BİM, 10 milyar TL sermaye ile "Dost Katılım Bankası A.Ş." unvanlı bir katılım bankası kuracak.                    

    BİM banka kuruyor: Dost Katılım Bankası Tam Boyutta Gör
    Geçen yılın sonunda katılım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) başvuran BİM hakkındaki karar belli oldu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilen karar ile BİM’in katılım bankası kurmasına onay verildi. Böylelikle BİM bir sektöre daha açılıyor.

    Türkiye’nin en büyük süpermarket zincirlerinden BİM, 10 milyar TL kuruluş sermayesi ile "Dost Katılım Bankası A.Ş." adında katılım bankasını hayata geçiriyor. Bankanın ortaklık yapısında BİM grubu dışında herhangi bir bağımsız şirket yer almıyor. Kurucu ortakların tamamı BİM’e bağlı şirketlerden oluşuyor.

    Katılım bankacılığı nedir?

    Katılım bankaları, geleneksel faiz sistemi yerine kâr-zarar ortaklığı esasına dayalı finansman modeliyle faaliyet gösteriyor. Faizsiz bankacılık olarak da bilinen bu sistemde finansman işlemleri murabaha, leasing ve ortaklık modelleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Katılım bankacılığı, Türkiye'de son yıllarda ciddi oranda büyüme yakaladı.

    Dost Katılım Bankası ne zaman açılacak?

    BİM, BDDK onayını henüz bugün aldı. Bir sonraki aşamada faaliyet izninin alınması gerekiyor. Bunun için BİM’in teknolojik altyapı, insan kaynağı, risk yönetimi sistemleri ve operasyonel süreçlerini tamamlayarak ayrıca başvuru yapması gerekecek. Bu nedenle Dost Katılım Bankası’nın yakın zamanda açılması beklenmiyor.

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