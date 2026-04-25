    1 Mayıs BİM aktüel kataloğunda neler var?

    1 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait EP3341/50 espresso makinesi, XC6452/10 şarjlı süpürge ve HD7430 filtre kahve makinesi yer alıyor. 

    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, halı ve koltuk temizleme makinelerinden elektrikli bisikletlere ve mutfak aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    1 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

    1 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Philips markasına ait elektrikli ev aletleri yer alıyor.1.8 litre su haznesi, 0.26 litre süt kabı, 5 farklı içecek hazırlama özelliği ile tam otomatik espresso makinesi 16990TL. PowerCyclone 11 teknolojisi, akıllı LED başlık, 64 dakika çalışma modu, 3 aşamalı filtre sistemi ile şarjlı süpürge 11990TL.

    Diğer taraftan 6 kızartma ayarı ve çıkarılabilir kırıntı tepsisi olan HD2510 ekmek kızartma makinesi 1390TL iken 1.8 litre hazne ve 2200W ısıtma gücü olan HD9314 su ısıtıcısı 1490TL. 1.2 litre demlik, 10 dakikada demleme özellikleri olan HD7430 filtre kahve makinesi 2490TL, 0.7 litre hazne ve 450W gücü olan HD1393 doğrayıcı 1750TL, 300ml su haznesi olan DST7011 Azur buharlı ütü 2490TL, PowerCyclone 5 ve Allergy H13 filtreleme sistemi olan FC9330 elektrikli süpürge de 6490TL fiyat etiketine sahip.

