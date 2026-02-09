Binalarda yeni ısıtma çözümü: İşte dünyanın ilk hidrojenli ısıtma sistemi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya merkezli girişim HYTING, ısıtma sektöründe karbon salımını ortadan kaldırmayı hedefleyen önemli bir ilke imza attı. Şirket, dünyanın ilk hidrojen bazlı katalitik ısıtma sistemini başarıyla devreye aldığını duyurdu. Offenbach kentinde kurulan sistem, 10 kilovatlık kapasitesiyle 1.000 metreküplük kapalı bir alanı karbon emisyonu üretmeden ısıtıyor.

Küresel ölçekte ülkeler net sıfır hedeflerine ulaşmak için güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarını hızlandırsa da ısıtma sistemleri büyük ölçüde doğal gaz gibi fosil yakıtlara bağımlı durumda. Isıtmanın toplam enerji tüketimindeki payının yüksek olması, bu alanın karbonsuzlaştırılmasını iklim hedefleri açısından kritik hale getiriyor.

Alevsiz reaksiyonla güvenli ve temiz ısı

HYTING’in geliştirdiği sistemin merkezinde, henüz patent aşamasında olan katalitik bir reaksiyon teknolojisi yer alıyor. Bu süreçte hidrojen, oksijenle alev oluşmadan reaksiyona giriyor. Ortaya çıkan yan ürünler yalnızca ısı ve su buharı olurken fosil yakıtlarda görülen karbon, azot oksit veya partikül emisyonları tamamen ortadan kalkıyor.

Şirketin özel tasarımı sayesinde sistem içerisindeki hidrojen yoğunluğu yanıcılık sınırlarının altında tutuluyor. Bu da hidrojenin yüksek enerji yoğunluğuna rağmen güvenli bir şekilde ısıtma amaçlı kullanılmasını mümkün kılıyor.

Isı pompasıyla hibrit yapı

Tam Boyutta Gör HYTING, hidrojen bazlı ünitesini bir ısı pompasıyla entegre ederek hibrit bir ısıtma çözümü sunuyor. Bu yapı sayesinde ısı pompası temel yükü karşılarken, hidrojenli sistem yüksek talep anlarında veya dış sıcaklıkların çok düştüğü koşullarda devreye giriyor. Bu yaklaşım yalnızca performansı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kapasite ve talep bedellerini düşürerek ekonomik avantaj da sağlıyor.

Katalitik hidrojenli ısıtma teknolojisi yalnızca ısı pompalarıyla değil, endüstriyel atık ısı gibi farklı kaynaklarla birlikte de çalışabiliyor. Bu da sanayi tesisleri için yeni bir alternatif oluşturuyor.

İlk sistem devreye alındı

Dünyadaki ilk katalitik hidrojenli hava ısıtma sistemi, Offenbach’ta hassas pompalar üreten bir tesiste kuruldu. 10 kW kapasiteli sistem, yerel bir tedarikçiden sağlanan hidrojenle çalışarak 1.000 metreküplük üretim alanının ısıtılmasını sağlıyor.

Saha kurulumundan önce HYTING, teknolojisinin dayanıklılığını göstermek amacıyla 2.500 saatlik bir dayanıklılık testi gerçekleştirdi. Bu test, bir ısıtma sisteminin 10 yıllık gerçek kullanımını simüle edecek şekilde tasarlandı ve herhangi bir arıza ya da güvenlik açısından kritik bileşenlerde aşınma yaşanmadan tamamlandı.

HYTING’in paylaştığı bilgilere göre teknoloji, lojistik merkezleri, ticari binalar ve endüstriyel tesislerde hava ısıtma sistemleri için kullanılabiliyor. Sistem, 300 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara ulaşabiliyor.

Ürünler 10 kW ve 50 kW olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle sunulurken, daha yüksek ihtiyaçlar için birden fazla ünite birlikte çalışacak şekilde yapılandırılabiliyor. Şirket, teknolojinin artık seri üretim aşamasına geçtiğini ve önümüzdeki aylarda farklı müşteri sahalarında yeni kurulumlara başlanacağını açıkladı.

